Матерацци: «Если бы я был готов к удару Зидана, то ответил бы ему»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил знаменитый конфликт с экс-игроком французской команды Зинедином Зиданом во время финала ЧМ-06.
После первого столкновения я извинился, но Зидан плохо на это отреагировал. В одном из эпизодов, когда мы хватали друг друга, он сказал, что даст мне свою футболку позже. Я ответил, что предпочел бы его сестру, а не футболку. Именно поэтому Зинедин так отреагировал. Мне повезло, что я не ожидал удара, ведь если бы я был готов, то мы оба оказались бы в раздевалке.
Бесхребетная амёба, как впрочем и весь клуб и те кто с ним связан.
Бесхребетная амёба, как впрочем и весь клуб и те кто с ним связан.
оказывается та еще истеричка зидан
оказывается та еще истеричка зидан
Так, что уважение к Зидану точно нет, а вот Марко (пусть будет и злодеем) сделал для своей родины очень много.
Так, что уважение к Зидану точно нет, а вот Марко (пусть будет и злодеем) сделал для своей родины очень много.