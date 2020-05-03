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Матерацци: «Если бы я был готов к удару Зидана, то ответил бы ему»

вчера, 14:45
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил знаменитый конфликт с экс-игроком французской команды Зинедином Зиданом во время финала ЧМ-06.

После первого столкновения я извинился, но Зидан плохо на это отреагировал. В одном из эпизодов, когда мы хватали друг друга, он сказал, что даст мне свою футболку позже. Я ответил, что предпочел бы его сестру, а не футболку. Именно поэтому Зинедин так отреагировал. Мне повезло, что я не ожидал удара, ведь если бы я был готов, то мы оба оказались бы в раздевалке.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:09
Матер, конечно, редкостная итальянская скотина, хотя и алжирец грандиозный баран, что так подставил сборную в финале. Франция была сильнее и должна была выигрывать тот ЧМ, но тупой, лысый алжирский котелок всё испоганил.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 10:09
Нужно было еще тогда всю их не-до-сборную лишить титула!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:06
Похоже Марке внимания не хватает, он каждые пол года эту тему мусолит.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:14
Зидан Соловьёва напоминает в схватке с Уткиным
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
сегодня в 00:07
Должно быть вы "фанатируете" на ювентус (а до этого занимались этим же на мадридский реал), иначе не вижу смысла вам так сильно не любить Интер
Lu4nik
Lu4nik ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 23:13, ред.
насчет всего Интера не в курсе, но конкретно по Матерацци - вы, сударь, правы на все 150...
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 20:57
Заднеприводный интераст никогда не ответит. У них на генетическом уровне заложено делать всё чужими руками, грязно исподтишка.
Бесхребетная амёба, как впрочем и весь клуб и те кто с ним связан.
NGYRZ
NGYRZ ответ Juve14 (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
То есть, если твою сестру кто-то "захочет" и скажет тебе об этом, ты промолчишь?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:22
Пустослов, хотел бы ответил, а не на публику играл, Рой Кин обидчику сломал карьеру, Кантона прыгнул на трибуну устраивать мордобой,Матерацци: «Если бы я был готов к удару Зидана, то ответил бы ему» и это спустя 14 лет!
Сп62
Сп62
вчера в 20:09
Если говоришь такие слова, надо быть готовым ко всему.
Juve14
Juve14
вчера в 18:38
Зидан не отличался хорошими манерами, два сапога
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:38, ред.
Зидан МУЖИК. Только мужик мог так ответить за словоблудие.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
вчера в 18:17
алжирец и как игрок недоигрок и как тренер физрук, зина зинаидовна одним словом
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 18:09, ред.

оказывается та еще истеричка зидан
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 18:05
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 18:04
матерацци помнит что зидан подаётся на провокации. юве гамбург зизу ударил головой и получил красную юве проиграл и был похоронен гамбургом на групповой стадии
Inquisitor...
Inquisitor...
вчера в 18:04
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 17:35
    Мало, мало тогда Зидан дал. Яб этому .... Челюсть сломал. Сестру он захотел.
    LevaSamara
    LevaSamara
    вчера в 17:12
    Отвечать Матерацци был не готов, он показательно корчился для привлечения внимания судьи.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    вчера в 17:07
    Поражает что таких петухов еще соккер транслирует-воспоминания мол собирает..
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 17:06
    тряпка валялась у ног, сейчас щебечет. Получил за свой язык
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 17:04
    Оскорбить сестру Зидана-герой тот еще. Не месте Зидана не в грудь -жбан проломить надо. и плевать на санкции ФИФА . Черт помойный..
    Альфамен
    Альфамен
    вчера в 15:49, ред.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 15:48
      Поздно махать руками, уже свой звёздный час упустил
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ serh62 (раскрыть)
      вчера в 15:39
      И самый мерзкий играл в ЦСКА,товарищ Верблум
      ARMENIAN
      ARMENIAN
      вчера в 15:25
      Никто не мешал сборной Франции даже без Зидана выиграть серию пенальти. Не факт, что с ним она ее выиграла бы.
      particular
      particular
      вчера в 15:15
      Защитник, не думающий о защите - плохой защитник... Да и поступок - дрянной...
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 15:07
      Действительно Марко и всей Италии повезло, что он был не готов. А вот Зидан подвёл страну из-за своей несдержанности. Вот многие говорили, что Зидан герой, не смог поступить по другому он защитил честь своей семьи, вроде так и было, но вспоминается как Роналду недвусмысленно отзывался о матери Зидана и тогда Зенитин просто проглотил оскорбления.
      Так, что уважение к Зидану точно нет, а вот Марко (пусть будет и злодеем) сделал для своей родины очень много.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 15:00
      Мерзость с рождения.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 14:55
      Надо было ещё и добить этого макаронника, жаль что Франция не выиграла тот чм
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