«Челси» и «Арсенал» поспорят за турецкого вундеркинда «Фейеноорда»

Лондонский «Челси» и «Арсенал» готовы побороться за 19-летнего полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кокчу.
Как сообщается, главный тренер «канониров» Микель Артета уже несколько месяцев наблюдает за игроком и впечатлен его выступлениями. Кокчу может быть подписан на замену Даниэлю Себальосу, который летом вернется в мадридский «Реал».
Однако главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, который является сторонником подписания молодых футболистов, также заинтересован в талантливом турке.
«Челси» и «Арсенал» готовы заплатить за Кокчу 23 млн фунтов и являются фаворитами в гонке за подписание игрока. Но на вундеркинда «Фейеноорда» претендуют также «Аталанта», «Севилья», «Рома» и «Бетис», которые готовы составить конкуренцию лондонским грандам.