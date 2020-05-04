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«Челси» и «Арсенал» поспорят за турецкого вундеркинда «Фейеноорда»

сегодня, 10:18

Лондонский «Челси» и «Арсенал» готовы побороться за 19-летнего полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кокчу.

Как сообщается, главный тренер «канониров» Микель Артета уже несколько месяцев наблюдает за игроком и впечатлен его выступлениями. Кокчу может быть подписан на замену Даниэлю Себальосу, который летом вернется в мадридский «Реал».

Однако главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, который является сторонником подписания молодых футболистов, также заинтересован в талантливом турке.

«Челси» и «Арсенал» готовы заплатить за Кокчу 23 млн фунтов и являются фаворитами в гонке за подписание игрока. Но на вундеркинда «Фейеноорда» претендуют также «Аталанта», «Севилья», «Рома» и «Бетис», которые готовы составить конкуренцию лондонским грандам.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:22
Турецкий вундеркид, давно такого не слышал.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:19
Многое будет зависеть от контракта
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