«Челси» и «Арсенал» поспорят за турецкого вундеркинда «Фейеноорда»

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сегодня, 10:18

Лондонский «Челси» и «Арсенал» готовы побороться за 19-летнего полузащитника «Фейеноорда» .

Как сообщается, главный тренер «канониров» уже несколько месяцев наблюдает за игроком и впечатлен его выступлениями. Кокчу может быть подписан на замену , который летом вернется в мадридский «Реал».

Однако главный тренер «Челси» , который является сторонником подписания молодых футболистов, также заинтересован в талантливом турке.

«Челси» и «Арсенал» готовы заплатить за Кокчу 23 млн фунтов и являются фаворитами в гонке за подписание игрока. Но на вундеркинда «Фейеноорда» претендуют также «Аталанта», «Севилья», «Рома» и «Бетис», которые готовы составить конкуренцию лондонским грандам.