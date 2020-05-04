Каррагер составил сборную из победителей Лиги чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил сборную из игроков, которые выигрывали Лигу чемпионов.
Однако при составлении сборной нужно было соблюдать некоторые условия. В состав команды должны попасть 11 игроков, тренер и запасной. Клубы и национальности футболистов не должны повторяться.
Сборная Каррагера выглядит следующим образом:
Вратарь: Петр Чех («Челси», Чехия)
Защитники: Морено Торричелли («Ювентус», Италия), Юрген Колер («Боруссия» Дортмунд, Германия), Фернандо Йерро («Реал», Испания), Давид Алаба («Бавария», Австрия).
Полузащитники: Дидье Дешам («Марсель», Франция), Стивен Джеррард («Ливерпуль», Англия), Кларенс Зеедорф («Аякс», Нидерланды), Кака («Милан», Бразилия).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Самуэль Это'О («Интер», Камерун).
Запасной: Деку («Порту», Португалия).
Тренер: Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», Шотландия).
🚨New #CarraChallenge for #SkyFootball Show🚨— Jamie Carragher (@Carra23) May 3, 2020
13 clubs have won CL since 92/93
🏆 ⚽️
Pick ultimate XI + sub & manager.
BUT using each winner & any nationality ONLY once.
Players MUST have won CL with that club.
But CAN have played for more than 1 winner.
🤔 pic.twitter.com/aMX0TEaxFC
Ранее Каррагер заявил, что долбился бы большего, чем Гвардиола, если бы стал тренером.
Дель _Пьро и Мальдини -из другой...
Дель _Пьро и Мальдини -из другой...
Кафу
Стам
Мальдини
Карлос
Зейдорф
Бэкхем
Фиго
Рибери
Роналдо
Дель Пьеро
Кафу
Стам
Мальдини
Карлос
Зейдорф
Бэкхем
Фиго
Рибери
Роналдо
Дель Пьеро