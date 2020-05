Каррагер составил сборную из победителей Лиги чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» составил сборную из игроков, которые выигрывали Лигу чемпионов.

Однако при составлении сборной нужно было соблюдать некоторые условия. В состав команды должны попасть 11 игроков, тренер и запасной. Клубы и национальности футболистов не должны повторяться.

Сборная Каррагера выглядит следующим образом:

Вратарь: («Челси», Чехия)

Защитники: («Ювентус», Италия), («Боруссия» Дортмунд, Германия), («Реал», Испания), («Бавария», Австрия).

Полузащитники: («Марсель», Франция), («Ливерпуль», Англия), («Аякс», Нидерланды), Кака («Милан», Бразилия).

Нападающие: («Барселона», Аргентина), («Интер», Камерун).

Запасной: Деку («Порту», Португалия).

Тренер: («Манчестер Юнайтед», Шотландия).

🚨New #CarraChallenge for #SkyFootball Show🚨



13 clubs have won CL since 92/93

🏆 ⚽️

Pick ultimate XI + sub & manager.



BUT using each winner & any nationality ONLY once.

Players MUST have won CL with that club.

But CAN have played for more than 1 winner.

🤔 pic.twitter.com/aMX0TEaxFC