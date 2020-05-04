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Каррагер составил сборную из победителей Лиги чемпионов

сегодня, 13:59

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил сборную из игроков, которые выигрывали Лигу чемпионов.

Однако при составлении сборной нужно было соблюдать некоторые условия. В состав команды должны попасть 11 игроков, тренер и запасной. Клубы и национальности футболистов не должны повторяться.

Сборная Каррагера выглядит следующим образом:

Вратарь: Петр Чех («Челси», Чехия)

Защитники: Морено Торричелли («Ювентус», Италия), Юрген Колер («Боруссия» Дортмунд, Германия), Фернандо Йерро («Реал», Испания), Давид Алаба («Бавария», Австрия).

Полузащитники: Дидье Дешам («Марсель», Франция), Стивен Джеррард («Ливерпуль», Англия), Кларенс Зеедорф («Аякс», Нидерланды), Кака («Милан», Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Самуэль Это'О («Интер», Камерун).

Запасной: Деку («Порту», Португалия).

Тренер: Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», Шотландия).

Ранее Каррагер заявил, что долбился бы большего, чем Гвардиола, если бы стал тренером.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:49
Странный состав, назвал тех кто первым пришёл на ум.
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 14:19
Просто с условиями интересней.
Colchoneros
Colchoneros ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 14:19
Делать не ...й!
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 14:17
Примеры?
drug01
drug01
сегодня в 14:14
Зачем это всё?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:13
джерард - явно лишний, на его позиции толпа народу лучше его в разы...да и чех не по делу, ничего в нем выдающегося нет и не было.
Roman73
Roman73 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 14:12, ред.
Условие не выполнено , Рональдо , Кафу и Карлос из одной страны,
Дель _Пьро и Мальдини -из другой...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 14:09
Касильяс
Кафу
Стам
Мальдини
Карлос
Зейдорф
Бэкхем
Фиго
Рибери
Роналдо
Дель Пьеро
shlomo
shlomo
сегодня в 14:07
Все достойные игроки
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:07
У каждого своя сборная
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