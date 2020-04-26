Лучшие в Англии

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вчера, 23:34

Обычно в это время вручается премия лучшим игрокам года в Англии. Но сейчас за PFA это делают журналисты. «Соккер.ру» и Daily Mail представляют лучших в АПЛ .

Игрок года – Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

Это, пожалуй, наиболее престижная награда по итогам сезона в Англии. Выбирать в этой номинации сложно, потому что даже в «обрубленном» сезоне были яркие индивидуальные выступления в том же «Ливерпуле», в «Манчестер Сити». Но Хендерсон проявил в этом ярчайшем для «красных» сезоне весь свой характер и универсальность. Не зря легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард сравнил Хендерсона с Полом Скоулзом. Джордан во многом регулировал игру команды в средней линии. Без Хендерсона на поле «красные» несколько теряют баланс и драйв. Так что важнее не яркие индивидуальности, а человек, который часто остается в тени, но выполняет массу работы.

Молодой игрок года – Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Именно за нынешний сезон 21-летний англичанин стал не только одним из лучших в АПЛ , но и во всем мире. Александер-Арнольд играет очень высоко, очень остро, создавая массу опасных моментов. Зачастую он со своей позиции становится архитектором атак команды. Защитник-плеймейкер – это не самое очевидное амплуа, а если уж он в этой роли прекрасен, то не придраться. В нынешнем сезоне Трент сделал 14 голевых передач. И это еще при том, что зачастую многие забывают о выполнении им его основной роли – защитной.

Сборная года

Вратарь – Алиссон («Ливерпуль»)

Когда-то говорили, что главной проблемой Бразилии является отсутствие классных вратарей. Но теперь есть Эдерсон и Алиссон, выступающие в мощнейших клубах Англии. И ливерпульский бразилец в нынешнем сезоне действует великолепно, доказывая, что может считаться элитным голкипером.

Левый защитник – Энди Робертсон («Ливерпуль»)

Летающий шотландец не менее важен для симметрии «Ливерпуля», чем Трент на другом фланге. На его счету семь голевых передач в Премьер-Лиге. Робертсон был не столь безошибочен, как Александер-Арнольд, но тоже впечатляет своей работой на чемпионском уровне, действуя сбалансированно и на атаку, и на оборону.

Центральный защитник – Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

И снова игрок из «Ливерпуля». Ну, такова реальность. В прошлом сезоне ван Дейк был признан лучшим футболистом года. В нынешнем сезоне он продолжил демонстрировать свою выдающуюся по степени надежности игру в обороне. Это решающее звено в обороне «Ливерпуля».

Центральный защитник – Чаглар Союнджю («Лестер»)

23-летний турецкий защитник, который до этого сезона особо нигде не мелькал, должен был заменить в центре обороны «Лестера» Гарри Магуайра, ушедшего в «Манчестер Юнайтед» с помпой. И так хорошо справился, что о Магуайре никто не вспоминает. Шикарный сезон «Лестера» во многом обеспечен уверенной игрой Союнджю, которая отличается и разнообразием, несмотря на жесткое амплуа.

Правый защитник – Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Разумеется, не включить в состав символической сборной лучшего молодого игрока сезона невозможно. Учитывая молодость Трента, можно задуматься о том, что он способен прописаться в этой сборной на долгие годы.

Полузащитник – Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

Без лучшего игрока года тоже символическая сборная невозможна. Невероятно играющий «Ливерпуль» использует Хендерсона в качестве основного шарнира в своем движении.

Полузащитник – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

В нынешнем сезоне бельгийскому творцу пришлось пострадать от травм, однако важность Де Брюйне для «Сити» тяжело переоценить. Всякий раз, выходя на поле, он подчеркивает, насколько существенен его вклад в сложную и острую игру «горожан». Это мозг команды, которому повезло, что вокруг него играют люди, находящиеся с ним на одной волне. Многогранность и талант Де Брюйне обещают, что в будущем он станет лучшим игроком года.

Полузащитник – Джек Грилиш («Астон Вилла»)

Может показаться неожиданным, что в символическую сборную затесался игрок из «Астон Виллы», которая борется за выживание. Но капитан бирмингемцев проводит просто шикарный сезон. 24-летний Грилиш делает все за себя и за того парня, сражаясь в «Астон Вилле» за нескольких человек и выгодно выделяясь на фоне всех остальных. Поэтому нет сомнений в том, что Грилиш уйдет на повышение в какой-нибудь топ-клуб, даже если «Астон Вилла» вылетит.

Нападающий – Садио Мане («Ливерпуль»)

Мане давно ходит в талантливых и результативных. За его игрой всегда приятно наблюдать, от него всегда можно ждать каких-то острых ходов и взрывного рывка. Но в нынешнем сезоне Мане уже вышел на стабильный уровень нападающего мирового класса. Сенегалец способен зажечь любую игру, и уже делает это не как некая вспышка, а на постоянной основе. Его выносливость, сила и скорость вкупе с техникой и быстротой принятия решений делают Мане опасным оружием.

Нападающий – Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Египтянин настолько задрал планку, что некоторые говорят, будто в нынешнем сезоне Салах уже не так хорош, как ранее. Сам для себя так задрал уровень ориентира Мохамед. И тем не менее 20 голов и девять голевых передач говорят сами за себя. Салах все еще остается опасным, техничным и эффективным.

Нападающий – Джейми Варди («Лестер»)

Второй игрок из «Лестера», который заставляет поностальгировать. Которую там уже молодость переживает 33-летний Варди? Под руководством Брендана Роджерса Варди вспомнил о своем невероятном сезоне, чемпионском для «лис». И ветеран бомбардирского дела не уступил также хорошо выступившим в центре атаки Роберто Фирмино и Пьеру-Эмерику Обамеянгу. С 19 голами и четырьмя голевыми передачами Варди дает понять, что его рано списывать со счетов, а «Лестер» летит в Лигу чемпионов благодаря его усилиям.