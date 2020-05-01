Без Головина. Символическая сборная сезона 2019/20 в Лиге 1

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вчера, 22:00

Футбольный сезон во Франции завершен, чемпион объявлен, а теперь и идеальная команда досрочно в наличии. «Соккер.ру» комментирует выбор France Football.

Вратарь

Предраг Райкович («Реймс»; Сербия)

Голкипер сборной Сербии Райкович в дебютном сезоне в Лиге 1 показал себя прекрасно и оправдал отчасти прозвище «сербский Касильяс», которое получил еще в юности. «Реймс» забрался на пятую строчку в чемпионате Франции и пробился в еврокубки, пропустив меньше всех в Лиге 1 — всего лишь 21 гол (у чемпиона ПСЖ 24 пропущенных). Конечно, стиль игры «Реймса» понравился бы скорее Бердыеву и Симеоне, нежели Гвардиоле, в команде Давида Гуйона печка установлена глубоко в обороне, но снимать «ответственность» с Райковича за малое количество пропущенных голов никак нельзя. Предраг старался и наработал на попадание в символическую сборную.

Защитники

Амари Траоре («Ренн»; Мали)

Уже опытный правый защитник сыграл свой лучший сезон в карьере, жаль, что не удалось довести дело до конца, ведь мог увеличить количество результативных передач (5 раз ассистировал партнерам). Это повторение личного рекорда Траоре, 5 ассистов он делает во второй раз в карьере, впервые это случилось шесть лет назад, но тогда Амари играл в Бельгии за «Льерс» и провел полный сезон. «Ренн» впервые в истории попал в Лигу чемпионов, и человек с распространенной в футболе фамилией Траоре к этому причастен.

Тиаго Силва ( ПСЖ ; Бразилия)

Опытнейший капитан ПСЖ и в 35 лет борозду не портит — прекрасный защитник, который не растерял сильных качеств с возрастом. Уж во всяком случае, Тиаго Силве хватает мастерства и профессионализма, чтобы в солидном по футбольным меркам возрасте оставаться одним из лучших в своем амплуа в Лиге 1.

Юнес Абдельхамид («Реймс»; Марокко)

В центре обороны символической сборной чемпионата Франции образуется опытная пара: компанию 35-летнему Силве составляет 32-летний Абдельхамид. Юнес — это внушительная причина исключительной надежности оборонительных порядков «Реймса» и еще один ответственный за малое количество пропущенных мячей наравне с вратарем Предрагом Райковичем.

Крист-Эммануэль Мауасса («Ренн»; Франция)

Левый фланг обороны прикрывает еще один игрок «Ренна» Крист Мауасса, который яркой игрой в завершившемся сезоне привлек внимание английских клубов. Защитнику 21 год, это его первый полноценный сезон в составе «Ренна», в Лиге 1 Крист забил три мяча и отдал результативную передачу. Если продолжит в том же духе, мы о нем еще не раз услышим и даже увидим.

Полузащитники

Марко Верратти ( ПСЖ ; Италия)

Итальянец прижился в Париже, Марко провел в составе ПСЖ уже восемь сезонов, в шести из которых становился чемпионом Франции. Верратти — самый пасующий футболист в Лиге 1, в досрочно завершившемся сезон хавбек ПСЖ отдавал в среднем 85.5 передач за матч при точности 92.5%. Выдающиеся цифры.

Эдуардо Камавинга («Ренн»; Франция)

Главное открытие завершившегося сезона в чемпионате Франции, Камавинга удивил весь мир, когда заиграл в основе «Ренна» в 16 лет (сейчас ему 17), причем заиграл так, что топ-клубы уже выстроились в очередь и наперебой предлагают «позолотить ручку». Эдуардо не прочь принять предложение «Реала», где в нем видят «нового Каземиро», но спешить с переездом в Мадрид не собирается — интересно сыграть за «Ренн» в Лиге чемпионов.

Анхель Ди Мария ( ПСЖ ; Аргентина)

Ди Мария заслуживает не только места в символической сборной сезона — этот выбор вообще не подвергается сомнению, аргентинец является реальным претендентом на звание лучшего игрока завершенного незавершенного чемпионата Франции. По вкладу в победы ПСЖ в Лиге 1 Анхеля с его 8-ю голами и 14-ю результативными передачами можно поставить даже выше Неймара и Мбаппе. Так-то.

Неймар ( ПСЖ ; Бразилия)

По меркам чемпионата Франции у Неймара космический класс, поэтому не удивительно, что бразильцу хватило полутора десятков матчей, чтобы набрать 19 баллов в зачет результативности (13 голов + 6 ассистов). Может быть, эта статистика и не впечатляет воображение, если помнить, что Неймар обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро и приехал в Париж на правах будущего обладателя «Золотого мяча», но в Лиге 1 бразилец соревнуется с другими футболистами, а не с несбывшимися надеждами.

Нападающие

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция)

Главная звезда ПСЖ вновь на высоте, при этом не покидает ощущение, что Килиан играет в чемпионате Франции с большим запасом и не переходит на сверхзвуковые скорости. С другой стороны, если долго будет томиться на медленном огне в котелке с низкой конкуренцией, то может нарушить линию развитию и не достичь вершин, которые ему обещают. Очевидно, что Мбаппе пора задуматься об отъезде в АПЛ или Ла Лигу.

Виссам Бен-Йеддер («Монако»; Франция)

Французский форвард тунисского происхождения три предыдущих сезона провел в «Севилье», а прошлым летом вернулся в Лигу 1 и сходу стал лучшим бомбардиром чемпионата наравне с Мбаппе. Вот только Килиан выступает за лучшую команду Франции и получает передачи от Ди Марии с Неймаром, а Бен-Йеддер забил 18 голов, выступая за осевший в середине таблицы «Монако».