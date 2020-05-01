Без Головина. Символическая сборная сезона 2019/20 в Лиге 1

Футбольный сезон во Франции завершен, чемпион объявлен, а теперь и идеальная команда досрочно в наличии. «Соккер.ру» комментирует выбор France Football.
Вратарь
Предраг Райкович («Реймс»; Сербия)
Голкипер сборной Сербии Райкович в дебютном сезоне в Лиге 1 показал себя прекрасно и оправдал отчасти прозвище «сербский Касильяс», которое получил еще в юности. «Реймс» забрался на пятую строчку в чемпионате Франции и пробился в еврокубки, пропустив меньше всех в Лиге 1 — всего лишь 21 гол (у чемпиона ПСЖ 24 пропущенных). Конечно, стиль игры «Реймса» понравился бы скорее Бердыеву и Симеоне, нежели Гвардиоле, в команде Давида Гуйона печка установлена глубоко в обороне, но снимать «ответственность» с Райковича за малое количество пропущенных голов никак нельзя. Предраг старался и наработал на попадание в символическую сборную.
Защитники
Амари Траоре («Ренн»; Мали)
Уже опытный правый защитник сыграл свой лучший сезон в карьере, жаль, что не удалось довести дело до конца, ведь мог увеличить количество результативных передач (5 раз ассистировал партнерам). Это повторение личного рекорда Траоре, 5 ассистов он делает во второй раз в карьере, впервые это случилось шесть лет назад, но тогда Амари играл в Бельгии за «Льерс» и провел полный сезон. «Ренн» впервые в истории попал в Лигу чемпионов, и человек с распространенной в футболе фамилией Траоре к этому причастен.
Тиаго Силва (ПСЖ; Бразилия)
Опытнейший капитан ПСЖ и в 35 лет борозду не портит — прекрасный защитник, который не растерял сильных качеств с возрастом. Уж во всяком случае, Тиаго Силве хватает мастерства и профессионализма, чтобы в солидном по футбольным меркам возрасте оставаться одним из лучших в своем амплуа в Лиге 1.
Юнес Абдельхамид («Реймс»; Марокко)
В центре обороны символической сборной чемпионата Франции образуется опытная пара: компанию 35-летнему Силве составляет 32-летний Абдельхамид. Юнес — это внушительная причина исключительной надежности оборонительных порядков «Реймса» и еще один ответственный за малое количество пропущенных мячей наравне с вратарем Предрагом Райковичем.
Крист-Эммануэль Мауасса («Ренн»; Франция)
Левый фланг обороны прикрывает еще один игрок «Ренна» Крист Мауасса, который яркой игрой в завершившемся сезоне привлек внимание английских клубов. Защитнику 21 год, это его первый полноценный сезон в составе «Ренна», в Лиге 1 Крист забил три мяча и отдал результативную передачу. Если продолжит в том же духе, мы о нем еще не раз услышим и даже увидим.
Полузащитники
Марко Верратти (ПСЖ; Италия)
Итальянец прижился в Париже, Марко провел в составе ПСЖ уже восемь сезонов, в шести из которых становился чемпионом Франции. Верратти — самый пасующий футболист в Лиге 1, в досрочно завершившемся сезон хавбек ПСЖ отдавал в среднем 85.5 передач за матч при точности 92.5%. Выдающиеся цифры.
Эдуардо Камавинга («Ренн»; Франция)
Главное открытие завершившегося сезона в чемпионате Франции, Камавинга удивил весь мир, когда заиграл в основе «Ренна» в 16 лет (сейчас ему 17), причем заиграл так, что топ-клубы уже выстроились в очередь и наперебой предлагают «позолотить ручку». Эдуардо не прочь принять предложение «Реала», где в нем видят «нового Каземиро», но спешить с переездом в Мадрид не собирается — интересно сыграть за «Ренн» в Лиге чемпионов.
Анхель Ди Мария (ПСЖ; Аргентина)
Ди Мария заслуживает не только места в символической сборной сезона — этот выбор вообще не подвергается сомнению, аргентинец является реальным претендентом на звание лучшего игрока завершенного незавершенного чемпионата Франции. По вкладу в победы ПСЖ в Лиге 1 Анхеля с его 8-ю голами и 14-ю результативными передачами можно поставить даже выше Неймара и Мбаппе. Так-то.
Неймар (ПСЖ; Бразилия)
По меркам чемпионата Франции у Неймара космический класс, поэтому не удивительно, что бразильцу хватило полутора десятков матчей, чтобы набрать 19 баллов в зачет результативности (13 голов + 6 ассистов). Может быть, эта статистика и не впечатляет воображение, если помнить, что Неймар обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро и приехал в Париж на правах будущего обладателя «Золотого мяча», но в Лиге 1 бразилец соревнуется с другими футболистами, а не с несбывшимися надеждами.
Нападающие
Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция)
Главная звезда ПСЖ вновь на высоте, при этом не покидает ощущение, что Килиан играет в чемпионате Франции с большим запасом и не переходит на сверхзвуковые скорости. С другой стороны, если долго будет томиться на медленном огне в котелке с низкой конкуренцией, то может нарушить линию развитию и не достичь вершин, которые ему обещают. Очевидно, что Мбаппе пора задуматься об отъезде в АПЛ или Ла Лигу.
Виссам Бен-Йеддер («Монако»; Франция)
Французский форвард тунисского происхождения три предыдущих сезона провел в «Севилье», а прошлым летом вернулся в Лигу 1 и сходу стал лучшим бомбардиром чемпионата наравне с Мбаппе. Вот только Килиан выступает за лучшую команду Франции и получает передачи от Ди Марии с Неймаром, а Бен-Йеддер забил 18 голов, выступая за осевший в середине таблицы «Монако».
Запасные: Стив Манданда («Марсель»), Батист Сантамария («Анже»), Бенжамен Буриго («Ренн»), Ренату Санчеш («Лилль»), Рафинья («Ренн»), Идрисса Гейе (ПСЖ), Димитри Пайет («Марсель»), Ислам Слимани («Монако»), Виктор Осимхен («Лилль»), Ибраима Диалло («Брест»), Бенжамен Андре («Лилль»), Анди Делор («Монпелье»).