Они возвращаются. Лучшие игроки Бундеслиги 2019/20

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вчера, 17:50

«Соккер.ру» поближе знакомит с героями смелого первенства.

Немцы мечтают о возвращении большого футбола уже 9 мая, через неделю с хвостиком. Хотя бухтят некоторые полицейские – боятся скопления фанатов за пределами стадионов в дни матчей при пустых трибунах, команды вовсю тренируются. Самое время для тех, кто не следил за Бундеслигой внимательно, познакомиться с ее героями, а кто любит немецкий футбол — может сравнить свои впечатления со списком 33 лучших игроков сезона.

Вратари

1. Янн Зоммер («Боруссия» М); 2. Петер Гулачи («Лейпциг»); 3. Лукаш Градецки («Байер»).

Это не сезон Нойера, хотя понятно, что классом Мануэль выше всей тройки. Поэтому не удивляет, что «Бавария» пропускает редко – есть преимущество над многими соперниками. Но если ищем тройку лучших голкиперов сезона, то на первом месте рекордсмен по сэйвам Зоммер – в том числе благодаря Янну «Боруссия» М так высоко, а дальше идут финн Градецки и венгр Гулачи – по 8 сухарей при более слабой защите, чем у Нойера или Бюрки.

Защитники

Правые беки: 1. Кристофер Триммель («Унион»); 2. Ашраф Хакими («Боруссия» Д); 3. Бенжамен Павар («Бавария»).

Неожиданный лидер, но заслуженный. Кристофер опережает одного из самых талантливых фланговых беков – Хакими отдал в Бундеслиге 10 голевых передач, и чемпиона мира Павара – весьма результативно играет за «Баварию». Но австриец Триммель – лидер берлинской команды «Унион», 33-летний футболист отдал 7 голевых передач и показал класс в защите, когда позволяли соперники.

Правые центральные: 1. Матс Хуммельс («Боруссия» Д); 2. Маттиас Гинтер («Боруссия» М); 3. Озан Кабак («Шальке»).

В этом сезоне ряд немецких команд играют в три центральных, но все перечисленные могут закрыть позицию правее центра. Хуммельс оправдывает доверие «Боруссии» Д второй раз в карьере, Гинтер помогает Зоммеру, а юный турок Кабак такими темпами доиграется до приглашения в более сильный клуб, чем «Шальке». Конечно, защитников легко запомнить по ошибкам, но у всех перечисленных есть и отборы, и перехваты, и крутые первые передачи.

Левые центральные: 1. Дайотчанкуль Упамекано («Лейпциг»); 2. Давид Алаба («Бавария»); 3. Нико Эльведи («Боруссия» М).

Тот случай, когда между первым и вторым местами нет расстояния – оба лидеры. Давид Алаба перешел в центр и доказывает свой невероятный класс рядом с Зюле, которому мешают травмы, и Боатенгом. Упамекано – открытие сезона, француз уже выбирает себе новый клуб за пределами города Лейпцига, а на третьем месте пусть будет молодой Нико Эльведи – швейцарский защитник «Боруссии» М это не единственный кандидат, понятное дело, но круто читает игру и очень аккуратно работает с мячом.

Левые беки: 1. Альфонсо Дэвис («Бавария»); 2. Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д); 3. Филипп Макс («Аугсбург»).

Как и справа, слева лидирует человек, о котором до этого сезона мало кто слышал. Но фланговый хавбек из Канады заиграл слева в защите самой «Баварии». Альфонсо хорош, как и Рафа Геррейру – после спада португалец вышел на свой уровень в «Боруссии» Д. На третью строчку претендовали многие, но выделим дико результативного Филиппа Макса – 7 голов и 5 ассистов за «Аугсбург». Очипка из «Шальке» в ударе, австриец Лайнер из «Боруссии» М прилично смотрится, Гюнтер из «Фрайбурга» хорош, но поставим на яркость.

Полузащитники

Правые хавбеки: 1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д); 2. Серж Гнабри («Бавария») 3. Марсель Забитцер («Лейпциг»).

Здесь каждый заслуживает первого места, но все-таки нужно следовать заданному правилу. Марсель из «Лейпцига» играет всюду – в центре, под нападающими, в атаке и на правом фланге, менял не одну позицию, поэтому всюду будет уместен (у австрийца 8 голов и 5 ассистов). По Санчо также нет вопросов – англичанин монстр, 14 голов и 15 ассистов в двадцать лет, но и Гнабри шикарен – немец забил 11 голов сделал 9 ассистов.

Опорные полузащитники: 1. Йозуа Киммих («Бавария»); 2. Денис Закариа («Боруссия» Д); 3. Аксель Витсель («Боруссия» Д).

Хорош в Бундеслиге чилиец Арангис из «Байера», однако ему места в тройке не осталось. Витсель не настолько хорош в обороне, как с мячом, зато у бельгийца 94 % точных передач. За Акселя говорят голы и ассисты (по 4 штуки). Швейцарца Закариа можно хвалить за то, что всюду успевает – крепкий парень, а Киммих – игрок мирового класса, что доказал и справа в защите, и в центре поля.

Центральные полузащитники: 1. Тьяго Алькантара («Бавария»); 2. Кристофер Нкунку («Лейпциг»); 3. Кай Хаверц («Байер»).

Два прекрасных игрока «Шальке» — Суат Сердар и Амин Арит не прошли в тройку, хотя оба хорошо работали в центре поля и ближе к атаке, результативные парни. Максимилиан Арнольд весной тоже разыгрался, но Хаверц еще ярче. В итоге Кай может быть еще выше, но пока универсальный француз Нкунку выше – 12 ассистов у человека и 4 гола, а на вершине Алькантара, чья польза измеряется не только результативными действиями, но и грамотностью решений.

Левые хавбеки: 1. Филип Костич («Айнтрахт»); 2. Торган Азар («Боруссия» Д); 3. Маркус Тюрам («Боруссия» М).

Сын Тюрама и в центре атаки заиграл, но нередко появлялся с оттяжкой к левому флангу, уступая другому французу Плеа место в центре. Маркус растет в очень крутого игрока атаки. Младший Азар тоже прекрасен. А Филип Костич, хотя не имеет знаменитых футбольных родственников, старается им не уступать. Серб сильно влияет на игру «Айнтрахта», забил 4 гола, отдал 8 результативных передач. У Азара и Тюрама тоже по «гол плюс пас» все круто – 15 и 14 баллов, так что в Бундеслиге после Рибери остались крутые игроки левого фланга атаки.

Нападающие

Вторые форварды: 1. Тимо Вернер («Лейпциг»); 2. Томас Мюллер («Бавария»); 3. Марко Ройс («Боруссия» Д).

Работа Марко Ройса в этом сезоне заслуживает внимания – у ветерана «Боруссии» Д уже 11 голов и 5 ассистов, однако в номинации хитрых форвардов хватает других претендентов. Например, Томас Мюллер полностью отвечает описанию – человек неопределенной позиции наклепал 16 ассистов, лучший показатель сезона в Бундеслиге. А про Тимо Вернера можно не начинать – еще один универсальный игрок атаки создал 21 гол ударами и 7 добавил с помощью передач. Герой сезона из «Лейпцига».

Центральные: 1. Роберт Левандовски («Бавария»); 2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д); 3. Флориан Нидерлехнер («Аугсбург»).

Поляк, норвежец и немец – лучшие центральные нападающие Бундеслиги в этом сезоне. Последнему не мешает скромное место «Аугсбурга» в таблице – Флориан забил 11 мячей и сделал 6 ассистов, чем сохранил для команды шанс сыграть в следующем сезоне. Эрлингу не помеха количество матчей – у Холанда 9 голов и 1 результативный пас в 8 неполных матчах. А про Левандовски нет смысла долго рассказывать. Вы и так знаете, что Роберт – лучший нападающий в немецкой лиге. Поляк забил 25 мячей и 3 раза заметил напарников.

Бундеслигу отличает зрелищность и дикость, наличие провинциальных героев и молодых талантов, плотность на вершине таблицы – даже «Лейпциг», если «Бавария» подведет, еще имеет шанс на титул, а пятым лишним может стать любой из четверки преследователей чемпионов. Ждем возвращение большого футбола с нетерпением и, похоже, первыми вернутся немцы.