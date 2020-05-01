France Football представил сборную сезона Лиги 1. Головин в список не попал

Издание France Football представило символическую сборную досрочно завершённого сезона французской Лиги 1.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, недавно признанный самым прогрессирующим игроком чемпионата, в число лучших футболистов этого сезона не попал.
Сборная сезона Лиги 1: Предраг Райкович («Реймс»), Амари Траоре («Ренн»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Юнес Абдельхамид («Реймс»), Крист-Эммануэль Мауасса («Ренн»), Марко Верратти («ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).
Пальцем в небо...
Пальцем в небо...