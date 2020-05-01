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France Football представил сборную сезона Лиги 1. Головин в список не попал

сегодня, 16:33

Издание France Football представило символическую сборную досрочно завершённого сезона французской Лиги 1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, недавно признанный самым прогрессирующим игроком чемпионата, в число лучших футболистов этого сезона не попал. 

Сборная сезона Лиги 1: Предраг Райкович («Реймс»), Амари Траоре («Ренн»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Юнес Абдельхамид («Реймс»), Крист-Эммануэль Мауасса («Ренн»), Марко Верратти («ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).

France Football представил сборную сезона Лиги 1. Головин в список не попал

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:21
По большому счету и близко не стоял, однако прогресс существенный, так что будем посмотреть следующий сезон.
minai
minai
сегодня в 17:18
Странно, и в списке на Золотой Мяч его почему то нет. Очень странно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:07
Может, со временем и попадет.
Пальцем в небо...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:59
Всему своё время.
beefs
beefs
сегодня в 16:51
жаль конечно что в сборной нет Головина, но все еще впереди
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 16:51
эпидемия началась поздно так бы по прошествии 1-2 туров головкин был бы во главе данной сборной
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:36
а почему он там должен быть?)) пока не дорос ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:34
С чего бы ему попасть...
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