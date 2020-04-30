Символическая сборная «Локомотива» всех времён

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вчера, 15:00

«Соккер.ру» вспоминает клубных легенд «железнодорожников».

Нередко выбрать хотя бы отдельных кандидатов просто, поскольку есть легенды из легенд, коих нельзя подвинуть. Но в этом случае рядом с очевидными героями есть позиции, где выбор непростой, поскольку кандидаты равны или почти одинаково важны для истории футбола и «Локомотива», и их много. Тем интереснее!

Вратарь

(Россия)

Закарпатский венгр Милес, днепровский украинец Маслаченко или бразильский россиянин Гильерме – сильные вратари, каждый внес вклад в историю «Локомотива». Нигматуллина тоже грех не вспомнить, но все-таки Босс – центральная фигура. Воспитанник московского «Динамо» много лет отдал «Локомотиву», и хотя сознается, что футбол для него лишь работа, выполнял он ее качественно. Овчинников – двукратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и один из лучших вратарей своей эпохи в стране. 367 матчей за «Локомотив» — третий в списке гвардейцев.

Почетный резерв: Владимир Маслаченко, Золтан Милес, Руслан Нигматуллин, Маринато Гильерме.

Защитники

(Беларусь)

Арифуллина не нужно забывать – рано ушел из жизни из-за проблем с сердцем, Ивановича можно вспомнить, но Бано играл за «Локомотив» всего два года. А Гуренко служил москвичам дважды и долго. Парень из Гродно впервые попал в команду в 1995 году. Затем доиграл до приглашения самой «Ромы», где не выдержал конкуренцию. Ни Кафу справа, ни Кандела слева не хотели уступать. Зато Сергей всегда умел менять позиции, в составе «железнодорожников» тоже демонстрировал универсализм. А когда вернулся после итальянских и испанских приключений, то обзавелся заслуженным чемпионством и довел количество матчей за клуб до 334.

(Хорватия)

Непросто выбрать центральных защитников, поскольку много прекрасных кандидатов. Оставляем классическую схему с двумя, хотя отмечаем, что хватает кандидатов на тройку — и «Локомотив» Сёмина использовал итальянскую схему не раз. Но даже если учитывать, что остальные легенды обороны значимые, если суммировать класс и вклад, то Чорлука заслуживает место в составе. Хорват в команде восьмой сезон, сыграл более 200 матчей, взял чемпионский титул, выиграл три Кубка и один Суперкубок России. Вице-чемпион мира, на секундочку – уровень не обсуждается.

(Россия)

И все-таки Чугайнов, пускай чемпионами России в составе «Локомотива» позже становились Пашинин, Асатиани, Нижегородов и Игнашевич, а Игорь не успел – закончил карьеру быстрее. Зато он символ того, что «Локомотив» — крепкая железяка в защите. Воспитанник школы «Торпедо» оказался в составе «Локомотива» еще в 1990-м году, а позже вернулся и с середины по конец девяностых постоянно был в числе лучших центральных защитников чемпионатов России. Конечно же, это не самый элегантный, не самый тонкий оборонец, но важный для становления «Локомотива». Обидно лишь, что «золото» не взял, хотя 7 раз был в «призах». Зато у Чугайнова четыре победы в Кубке с «Локомотивом» и два полуфинала Кубка Кубков – международного турнира.

( ЮАР )

Тут было три кандидата. Опытный Сенников, который где только за «Локомотив» ни играл – в том числе, слева. Дикий Вадим Евсеев, который тоже мог работать по двум флангам и заслуживает внимания, и самый яркий из всех – Джейкоб Лекхето. И выберем все-таки африканца. Не потому, что южноафриканец ушел из жизни в 34 года – уж точно жалость в таких случаях не помощник, а по другой причине. Лекхето разрывал, легко войдет в список самых ярких легионеров в истории «Локомотива», и хотя неожиданно быстро покинул Москву, запомнился. Да, не играл так долго, как мог бы, зато как Яша – как его величали, бежал!

Почетный резерв: Олег Пашинин, Геннадий Нижегородов, Малхаз Асатиани, Вадим Евсеев, Сергей Игнашевич, Родолфо, Геннадий Забелин, Ян Дюрица, Дмитрий Сенников, Алексей Арифуллин, Бранислав Иванович, Виталий Денисов.

Полузащитники

Виктор Ворошилов (Россия)

Марат Измайлов, конечно, был невероятно талантливым и ярким в юности. Но поставим на человека, который был намного стабильнее. В 35 лет Виктор Ворошилов стал лучшим снайпером чемпионата СССР , забив 20 голов, а еще на его счету, если официальный сайт «Локомотива» не обманули любители статистики, рекорд по голам в ворота Яшина – восемь мячей за карьеру. У Виктора Федоровича 67 голов в футболке «железнодорожников» — пятый результат в истории. Уроженец пригорода Москвы начинал в «Крыльях Советов», но позже много лет представлял атаку «железнодорожников» и даже выиграл с командой кубок, будучи капитаном.

(Узбекистан)

Лима и Игорь Денисов – футболисты более высокого класса, конечно же. Но в списке легенд «Локомотива» Маминов выше. Уроженец Москвы принял приглашение сборной Узбекистана, поэтому формально это самый опытный легионер – 401 поединок. Маминов играл за «железнодорожников» так долго, что дополнительно успел собрать 41 гол, что позволяет быть в десятке самых результативных игроков клуба. Понятно, что для «железнодорожников» Маминов – свой, невзирая на узбекский паспорт. Всю профессиональную карьеру Владимир провел в одном клубе, поиграв не только в высшем российском обществе, но и собрав рекордное количество матчей за клуб в еврокубках.

(Россия)

Тут все просто. Лучший снайпер в истории клуба – 128 голов, рекордсмен по количеству проведенных матчей – 421 поединок в футболке «Локомотива». Главная легенда в истории команды, ростовский футбол воспитал для «железнодорожников» прекрасного мастера. Лоськов играл долго, играл успешно, мяч и поле чувствовал изумительно, забивал много и красиво, замечал напарников часто. Дмитрий Вячеславович явно мечтает когда-то поработать главным тренером команды, но пока лишь участник штаба Сёмина. Один из авторов двух чемпионств и множества кубков.

Виктор Соколов (Россия)

Девяносто один гол в футболке «Локомотива», 80 из них – в чемпионатах СССР , что делает Соколова лучшим снайпером команды в первенстве. Тренер Борис Игнатьев выдал Виктору ироничное прозвище “Орел”, которое к форварду прицепилось и которое нападающий отработал на поле. Уроженец Москвы почти всю карьеру, не считая короткого отрезка в самом конце в составе «Днепра», провел в составе одного клуба – «Локомотива». Является легендой «железнодорожников», а еще имел привычку издеваться над неофициальными соперниками сборной СССР – говорят, забил им более 90 мячей.

Почетный резерв: Марат Измайлов, Динияр Билялетдинов, Франсиско Лима, Дмитрий Хохлов, Игорь Денисов, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Александр Самедов, Алексей Косолапов, Евгений Харлачев, Юрий Ковалев, Виталий Артемьев.

Нападающие

Валентин Бубукин (Россия)

Валентин Борисович – еще один форвард команды Бориса Аркадьева, еще один результативный футболист, единственный в составе «Локомотива» участник заявки сборной СССР на победном чемпионате Европы 1960 года. На поле не выходил, ведь тогда еще не было замен в финальных частях крупных турниров, но титул у него есть, как и матчи за сборную с голами. Бубукин быстро попал в «Локомотив», играл немало лет, был результативным нападающим, на год отлучился в ЦСКА , а потом вернулся обратно и добавил еще матчей и голов. Легенда клуба без вопросов.

(Россия)

Понятно, что грузина Джанашию многие фанаты обожали сильнее, чем воспитанника петербуржской «Смены», который позже играл за «Спартак». Однако главным клубом Дмитрия стал не соседский «красно-белый», и не далекий «Марсель», а «Локомотив». Сычев среди главных гвардейцев в истории клуба – на девятом месте, между Пашининым и Сенниковым, а по голам он второй, причем по средней результативности, конечно же, заметно опережает Лоськова, ведь не хавбек, а центральный форвард – 92 гола в 267 матчах.

Почетный резерв: Заза Джанашия, Джефферсон Фарфан, Виктор Лавров, Олег Гарин, Максим Бузникин.

Главный тренер

Юрий Павлович Сёмин (Россия)