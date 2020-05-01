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Десятка с плюсом. Италия. Семидесятые

вчера, 19:13
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Продолжаем рассказ о лучших вратарях семидесятых. На очереди итальянская Серия А.

Дино Дзофф (1942) «Наполи» 1967-72. «Ювентус» 1972 — 83.

В обозреваемом десятилетии великий Дино не становился ни чемпионом Европы, ни чемпионом мира. Но четыре скудетто, два Кубка Италии, Кубок УЕФА, плюс выигранный спор за место в воротах сборной. Кроме того, Дино нашёл команду своей мечты — «Ювентус» и стал его легендой. Третий вратарь ХХ века после Льва Яшина и Гордона Бенкса, и это не моё субъективное мнение. Дино Дзофф сочетал в себе умение сыграть и красиво, и надежно. Он умел организовать работу обороны так, чтобы задачи голкипера сводились к минимуму. Но когда и защита была бессильна, то за дело брался Дино. Он всегда мало пропускал, менее мяча за игру. «Не люблю я, когда сетка вздрагивает за спиной», — любил говорить легендарный вратарь сборной Италии.

Энрико Альбертози (1939). «Кальяри» 1968-74, «Милан» 1974-80.

Рико долгое время конкурировал с Дино Дзоффом. Более того, иногда выходил победителем. Например, на чемпионате мира 1970 голкипер «Кальяри» был основным в позолоченной команде Италии. Но в семидесятые более молодой Дино выиграл свитер № 1 в «голубой эскадре». Альбертози был антиподом Дзоффа — склонный к эффектным действиям. Иной раз он «привозил», но выручал гораздо больше. Уже в возрасте 30+ Рико, не взирая на протесты болельщиков «Милана», перешёл в один из самых титулованных клубов Италии. И не только добился признания «Сан-Сиро». А ещё помог «россонери» взять сначала Кубок Италии, а потом и скудетто. Правда, на излёте карьеры Энрико вляпался в нехорошую историю с чёрной кассой. Провёл более недели за решёткой, а потом получил три года дисквалификации.

Лучано Кастеллини (1945). «Торино» 1970-78, «Наполи» 1978-85.

«Ягуару» довелось находиться в тени двух предыдущих героев. Однако вратарём он был сильным. Недаром, болельщики «Торино» и тиффози «Наполи» считают его лучшим стражем ворот в истории своих клубов. Кастеллини отличался смелостью, мгновенной реакцией и желание сорвать аплодисменты. Причём последнее не шло в ущерб надёжности. Неоднократно привлекался в сборную Италии, был участником ЧМ-74, но сыграл лишь однажды.

Паоло Конти (1950). «Модена» 1970-72, «Ареццо» 1972-73, «Рома» 1974-80.

Паоло не только прославился своими роскошными усами. Он был одним из видных стражей ворот Серии А в семидесятые. Громко заявив о себе в клубах средней руки, он надолго прописался в воротах «Ромы». Конти не ограничивал зону действий штрафной площадкой, он нередко выходил за пределы прямоугольника и был хорош в игре ногами. В сборную Италии Конти тоже привлекался, даже ездил в Аргентину на чемпионат мира. При этом сыграл семь встреч. При Дзоффе.

Феличе Пуличи (1945-2018). «Новара» 1968-72, «Лацио»1972-77, «Моца» 1977-78, «Асколи» 1978-81.

С Пуличи «Лацио» впервые стал чемпионом Италии. Несмотря на то, что главными героями «бланко-челесте» были полеые игроки, Феличе был важнейшим элементом в команде Томмазо Маэстрелли. Сколько раз он выручал римлян, в том числе и чемпионском сезоне. Особенно был хорош в ближнем бою. В первую сборную Италии Пуличи не попал, ограничился молодёжкой.

Фабио Кудичини. (1935). «Милан» 1967-72.

Вершина карьеры «чёрного кота» пришлась на шестидесятые годы. В следующей декаде Фабио скорее доигрывал. Но как доигрывал. На прощание знаменитый голкипер помог «россонери» выиграть Кубок Италии. А ушёл Кудичини, когда почувствовал, что не в сила поддерживать прежний высокий уровень. Подробный рассказ о Фабио Кудичини можете прочитать на нашем сайте.

Пьетро Карминьяни (1945). «Варезе» 1967-71, «Ювентус» 1971-72 «Наполи» 1972-77. «Фиорентина» 1977-79.

Сильный, уверенный в себе вратарь, полагавшийся на своё мастерство и не слишком доверявший защитникам. Неразговорчивый итальянец — редкость. Но и такие тоже бывают. Выиграл скудетто с «Юве» и Кубок Италии с «Наполи». Но, наверное, заслуживал большего.

Ивано Бордон (1951). «Интер» 1970-83.

Ивано Бордон — веницианец, но свои лучшие годы он провел в миланском «Интере». Тринадцать лет он защищал ворота «нерадзурри» и делал это безупречно. Бордон играл не столь ярко, как Дзофф, он больше полагался на интуицию и выбор позиции. В зрелищном плане он уступал Дино, но по праву считался вратарём номер 2 Серии А. Вытеснив из основы Лидо Вьери, Ивано очень хотел занять место в воротах сборной и ждал, когда Папа Дино уйдёт на пенсию. Но тот не спешил. Энцо Беарзот дал шанс вратарю «Интера» на Мундиалито — проходившем в конце декабря 1980 — начале января 1981 в Уругвае Золотом кубке чемпионов мира. Но Ивано не лучшим образом сыграл с хозяевами (0:2), потом с голландцами (1:1). Пришлось довольствоваться ролью второго вратаря. Зато в «Интере» Бордон выиграл и скудетто с тремя Кубками в придачу.

И всё же Бордону удалось сделать то, что не получилось у Дзоффа. Он выиграл чемпионат мира и как вратарь, и как тренер. В 2006 году Ивано входил в тренерский штаб Марчелло Липпи, где отвечал за работу с вратарями.

Лидо Вьери (1939). «Интер» 1969-76.

Самый красивый вратарь Италии. Таким был вердикт итальянских болельщиц в 60-е годы. Многие из них писали письма и требовали сделать Вьери основным, отодвинув в запас Дино и Рико. Расцвет футбольного Алена Делона пришёлся на предыдущую декаду. Но в семидесятые он помог «Интеру» стать чемпионом Италии. После чего  отработал три года и добровольно уступил место упомянутому выше Бордону.

Франко Суперки (1944). «Фиорентина» 1965-1976. «Верона» 1976-80.

Чемпион Италии 1969 года не растерял мастерства и в новом десятилетии. Надёжно стоял на страже ворот «фиалок», помог им выиграть Кубок Италии, чем скрасил не самую удачную декаду. Неуютно чувствовал себя на перехватах. Но на линии был бесподобен.

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Все комментарии
Олег Лыткин
Олег Лыткин
сегодня в 00:15
Спасибо. Обязательно. Завтра будут наши. Тоже 70-е.
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 00:14
Спасибо. Обязательно!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 00:05
очень интересный цикл. Спасибо Олег. А будет продолжение про вратарей 80-х и 90-х?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:51
спасибо )узнал много нового
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