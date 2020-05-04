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Рэмзи: «Я перешёл в „Ювентус“, чтобы выйти из своей зоны комфорта»

сегодня, 17:11

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал, почему согласился перейти в туринский клуб из лондонского «Арсенала» в 2019 году.

«Ювентус» — это большой клуб, одна из лучших команд в мире, поэтому, когда они приглашают вас, вам трудно отказать им. Я играл за «Арсенал» в течение очень долгого времени, и я мечтал о переменах, чтобы выйти из своей зоны комфорта, чтобы выучить новый язык. Опять же, чтобы испытать себя в другой лиге и во всех кубковых соревнованиях, в которых мы все еще участвуем.

Мы — лучшая команда, и, надеюсь, мы сможем далеко продвинуться во многих вещах и выиграть здесь много трофеев и титулов.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:13
Бабла боььше платят вот и всё.
Альфамен
Альфамен ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:42
Вот он,любитель обсудить темы ниже пояса...как давно Вас не было,все нормальные люди прям "скучали"...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:21
На сладенького потянуло?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 17:14
Значит халявил у Арсена
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