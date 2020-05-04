Рэмзи: «Я перешёл в „Ювентус“, чтобы выйти из своей зоны комфорта»

Полузащитник «Ювентуса» рассказал, почему согласился перейти в туринский клуб из лондонского «Арсенала» в 2019 году.

«Ювентус» — это большой клуб, одна из лучших команд в мире, поэтому, когда они приглашают вас, вам трудно отказать им. Я играл за «Арсенал» в течение очень долгого времени, и я мечтал о переменах, чтобы выйти из своей зоны комфорта, чтобы выучить новый язык. Опять же, чтобы испытать себя в другой лиге и во всех кубковых соревнованиях, в которых мы все еще участвуем.



Мы — лучшая команда, и, надеюсь, мы сможем далеко продвинуться во многих вещах и выиграть здесь много трофеев и титулов.