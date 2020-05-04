Кариус объяснил решение разорвать контракт с «Бешикташем»

Голкипер «Ливерпуля» , выступавший в нынешнем сезоне в «Бешикташе» на правах аренды, заявил, что расторг контракт с турецким клубом из-за спора о зарплате.

Очень жаль, что все так закончилось, но вы должны знать, что я перепробовал все, чтобы решить эту ситуацию без каких-либо проблем. Я был очень терпелив в течение нескольких месяцев. То же самое произошло и в прошлом году. К сожалению, они не пытались решить эту ситуационную проблему и даже отказались от моего предложения помочь и сократить мою зарплату.

Для меня важно, чтобы вы знали, что мне действительно очень понравилось играть за этот клуб. «Бешикташ» может гордиться тем, что за его спиной всегда находятся такие страстные болельщики, которые оказывают ему потрясающую поддержку. Вы всегда поддерживали меня в хорошие и плохие времена, и я всегда буду помнить вас.

Также я хочу сказать спасибо всем своим одноклубникам, тренерскому штабу, включая всех людей, работающих в клубе. Вы встретили меня с распростертыми объятиями с самого первого дня.