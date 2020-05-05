Шалимов: «Позиция „Ахмата“ по доигровке понятна, исходя из места в таблице»

Главный тренер «Ахмата» высказался насчет возможного досрочного завершения сезона в РПЛ .

У меня есть ощущение, что сезон мы не доиграем. Но нам нельзя об этом говорить, это я сейчас здесь говорю. Надеюсь, это все выходить куда-то не будет, не будут выдергивать из контекста и делать свои заголовки спортивные издания.

Нам об этом думать не надо. Мы 10-го все собираемся, проблема с иностранцами у нас будет, где-то до 17 мая закрыты аэропорты. Мы должны собраться, пройти тест на коронавирус, потом по ходу посмотрим, будем сидеть на карантине или нет, затем проступаем к тренировкам.

Пока ориентируемся на 21 или 28 июня как на дату возобновления чемпионата. Хотя все будет понятнее 15 мая, будет видеоконференция всех руководителей клуба. На спад ничего не идет, зараженных все больше с каждым днем. Сложно что-то говорить.

Возобновим или не возобновим сезон... Ты делаешь заявления – я за что, команда наша за что? Конечно, за то, чтобы чемпионат прекратился и мы остались в Премьер-Лиге, разобрались с игроками, у которых заканчиваются контракты. И даже за два месяца, если скажут, что чемпионат начнется там 1 августа, мы можем собраться, начать тренироваться.

Если бы я сказал, что я или мы все тут за то, чтобы доиграть чемпионат, игроки и остальные, желающие добра «Ахмату», сказали бы, что у меня с головой не все нормально. Наша позиция понятна, исходя из места в таблице.