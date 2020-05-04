ГлавнаяНовости

Семак: «„Зенит“ прислал контракт, по которому у меня есть вопросы»

сегодня, 19:09

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с петербургским клубом. Действующее соглашение Семака с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2020 года.

Руководство клуба ведёт переговоры со мной. Мы встретились до карантина с генеральным директором «Зенита» Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому всё возможно. Пока контракт не подписан.

Тем временем «Зенит» опубликовал видео с призывом соблюдать самоизоляцию.

Все новости
Шалимов удалил инстаграм после скандальных высказываний
Сегодня, 20:39 Комментарии1
Адиев: «У президента „Чайки“ есть желание выходить на качественный уровень»
Вчера, 19:55 Комментарии1
Черчесов вспомнил о победе в Кубке Польши с «Легией»
02 мая ФотоКомментарии8
Слуцкий: «Знаю английский плохо, но не боюсь на нем говорить»
01 мая Комментарии13
Слуцкий о Дзюбе: «Почему мы троллим друг друга? В этом наша любовь»
01 мая Комментарии6
Геркус: «Семак мог возглавить „Локомотив“»
30 апреля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 20:36
Я конечно понимаю,что Вы,болельщики Зенита,не можете за себя ответить,но все же....разговор за Зенит.Причем тут Спартак?Притом,что мне на него так же все равно как и на Зенит.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
сегодня в 20:35
Физрук - подумали в зените... Козлы - подумал Семак...
BDA8181
BDA8181 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 20:20
Ну да )) Семаку далеко до Романцева и весёлых 90-х )) Когда у Спама была самая "слабая" команда )) а у остальные просто гранды ))) не нужно смотреть на состав,время показывает что если есть игроки и деньги,это не значит что ты чемпион. Лестер,Ливер это показывают на глядно в Англий ))Где МС с колосальными деньгами в трубе.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:17
Ну и решай,а не обсуждай с нами,или журналистами.Куда уж проще сказать :В стадии обсуждения.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:15
Малооо...))
VIPded
VIPded
сегодня в 20:15
Торг как торг... Да ещё и ситуация располагает...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 20:10
Ну да,результаты у Зенита впечатляющие,с таким слабым составом лидируют в чемпионате России,да и в полуфинал ЛЧ в очередной раз вышли...
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 20:09
Скорее всего, из-за кризиса ему не гарантировали проходную группу в ЛЧ. Играть с грандами = позориться больше обычного, поэтому Сергей Богданович чешет репу.
Kerri
Kerri
сегодня в 20:08
Договорятся.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:01
Зарплату просто урезали.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:59
Богданыча оставят, однозначно. Вряд ли, руководство клуба страдает неадекватностью и займется поисками нового коуча в нынешних условиях, да и смысла нет с учетом результатов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Живанильда (раскрыть)
сегодня в 19:58
Он просто не уверен, что Зенит будет великим. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Семак это понял во время. С газпромом возможны варианты, знаешь?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 19:55
Вопросы в зарплате)))
Живанильда
Живанильда
сегодня в 19:46
Серег,даже не думай подписывай и дои,пардон,тренируй Великий Зенит.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 19:37
В контракте есть пункт :Если следующем году Урал,Оренбург, Сочи не дадут 18 очков.. ...то у меня будут вопросы к вам товарищ Медведев...
Footbolista
Footbolista ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:31, ред.
А кабинетное это незачет)...
particular
particular
сегодня в 19:31
Сергей Богданович раньше правильные вопросы задавал, а теперь - только уточняющие вопросики... Скорее, - сойдутся... Газпрому, нынче, не до тотального доминирования и утешения долгосрочных футбольных амбиций...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:26, ред.
Серёга, вопросов и кроме твоего контракта будет много.

Вам там КАБИНЕТНОЕ чемпионство карячится.))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:25
На то он и контракт, шобы обсуждать до подписания...
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 19:17
))) Мне ещё африканских детей кормить, кричал Семак в трубу)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:14
Решат наверное
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 19:13
Торгуется физрук, понимает, что недоработает )))) !
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 19:13
Контракт труба шатал...
Faustello
Faustello
сегодня в 19:12
Правильно, надо постучать по трубе чтобы потекло)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:11
У газовых матросов не должно быть вопросов...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:11
Могут и не договориться
drug01
drug01
сегодня в 19:11
Надо смотреть хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100