Семак: «„Зенит“ прислал контракт, по которому у меня есть вопросы»

Главный тренер «Зенита» рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с петербургским клубом. Действующее соглашение Семака с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2020 года.

Руководство клуба ведёт переговоры со мной. Мы встретились до карантина с генеральным директором «Зенита» Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому всё возможно. Пока контракт не подписан.