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Адиев: «У президента „Чайки“ есть желание выходить на качественный уровень»

сегодня, 19:55

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев рассказал, что президент клуба Андрей Чайка хотел бы увидеть от команды высоких результатов в следующем сезоне.

Могу сказать, что обновление команды будет. Мы с президентом обсуждали эту тему. В ближайшие дни собираемся еще раз встретиться по этому поводу. К сожалению, с рядом игроков не будем продлевать контракты. У Андрея Ивановича есть желание выходить на другой качественный уровень. Ни один клуб мира, в том числе и мы, не сможет этого добиться без усиления. Мы уже ведем переговоры с потенциальными новичками. Приблизительно через месяц наступит понимание того, с кем сможем заключить соглашения.

Надеемся возобновить тренировочный процесс, как только введут послабления карантина. Мы уже больше месяца не тренируемся. Думаю, нам придется заново начинать ту работу, которую проводили на учебно-тренировочных сборах. Поэтому потребуется месяца полтора, чтобы выйти на достаточно боевой уровень в преддверии старта нового сезона.

Клуб из села Песчанокопское дебютировал в первенстве ФНЛ в нынешнем сезоне. По итогам досрочно завершенного сезона в ФНЛ после 27 туров «Чайка» заняла в таблице 10-е место.

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beefs
beefs
сегодня в 19:56
да у всех есть желание
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