Адиев: «У президента „Чайки“ есть желание выходить на качественный уровень»

Главный тренер «Чайки» рассказал, что президент клуба Андрей Чайка хотел бы увидеть от команды высоких результатов в следующем сезоне.

Могу сказать, что обновление команды будет. Мы с президентом обсуждали эту тему. В ближайшие дни собираемся еще раз встретиться по этому поводу. К сожалению, с рядом игроков не будем продлевать контракты. У Андрея Ивановича есть желание выходить на другой качественный уровень. Ни один клуб мира, в том числе и мы, не сможет этого добиться без усиления. Мы уже ведем переговоры с потенциальными новичками. Приблизительно через месяц наступит понимание того, с кем сможем заключить соглашения.

Надеемся возобновить тренировочный процесс, как только введут послабления карантина. Мы уже больше месяца не тренируемся. Думаю, нам придется заново начинать ту работу, которую проводили на учебно-тренировочных сборах. Поэтому потребуется месяца полтора, чтобы выйти на достаточно боевой уровень в преддверии старта нового сезона.