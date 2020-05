«Барселона» вспомнила знаменитый гол Иньесты в полуфинале ЛЧ

Медиа-служба «Барселоны» в твиттере поделилась памятным моментом из истории клуба.

11 лет назад, 6 мая 2009 года, «Барселона» прошла в финал Лиги чемпионов, одолев «Челси» в полуфинале.

Первая встреча на «Камп Ноу» завершилась нулевой ничьей, в ответном же матче «Челси» вышел вперед и был близок к триумфу, но гол Андреса Иньесты, забитый в добавленное время, принес каталонцам ничью и победу по сумме двух встреч благодаря голу на чужом поле.

G⚽AL OF THE DAY!



🔙 Exactly 1️⃣1️⃣ years ago today @andresiniesta8 did THIS!!



INIESTAZO 😍😍😍 pic.twitter.com/ypIgusIWNq