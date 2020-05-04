Мстители из Магдебурга

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сегодня, 20:24

Сегодня мы расскажем, кто отомстил за развал «Форвертса» и отложил гегемонию «Динамо» в ГДР .

В первой части мы говорили о печальной истории «Форвертса». Армейский клуб вынужденно покинул столицу ГДР , после чего превратился из топ-клуба в середняка.

Шестидесятые прошли. Наступили семидесятые. Футбольные клубы «Динамо» из Берлина и Дрездена имели повод для радости. Теперь на горизонте не было ни одного серьезного противника, а значит их главенство в турнире будет неоспоримо. Но именно в этот момент зажглась звезда нового футбольного гранда.

Разогрев шестидесятых

Мастерство и титулы «Магдебурга» не появились из ниоткуда и как у любого закономерного результата, имели предпосылки. Возвышение футбольной команды из Магдебурга произошло в 1959 году, когда местный «Ауфбау» перешел в высшую лигу страны. Прошло всего пять лет, и «Ауфбау» привез на родину первый трофей – кубок ГДР . В четвертьфинале «строители», такое название получили игроки «Магдебурга», разгромили столичное «Динамо» 4:1, после чего разделались с клубом «Мотор» из Йены 3-2. В финале «бело-синие» встречались с «Локомотивом» из Лейпцига, который победили с таким же счетом. В следующем турнире ситуация повторилась. «Строители» без особого труда дошли до финала, где снова одержали верх над йенским «Мотором». В 1969 году, в год последнего чемпионства «Форвертса», «Магдебург» берет свой третий кубок и закрепляет за собой репутацию одной из лучших команд восточногерманской лиги.

Жара семидесятых

В 1971 году «Динамо» Дрезден становится чемпионом ГДР . Наверное, это событие укрепило руководство «Динамо» в уверенности, что такое положение вещей пришло надолго. В 1972 году к первому золоту шел второй динамовский коллектив из Берлина. Берлинцы испытывали давление со стороны дрезденских одноклубников. Ханс-Юрген Крайше из дрезденского «Динамо» стал даже лучшим бомбардиром по итогам сезона. Несмотря на отличную игру нападающих «Динамо» Дрезден и атаку «Динамо» Берлин, в мае 1972-го золотые медали уехали в Магдебург. «Строители» обогнали Динамо из Берлина на 3 очка, а «Динамо» из Дрездена на 5. «Магдебург» заставил считаться с собой. Командам МВД пришлось довольствоваться серебряными и бронзовыми медалями. Это было только начало. В следующем сезоне «Динамо» Дрезден все-таки добивается чемпионского звания, но «Магдебург» делает ставку на кубок ГДР и снова выигрывает «Локомотив» Лейпциг в финале. В 1974-ом «Магдебург» достигает наивысшей точки своей истории. «Соккер.ру» уже подробно описал этот эпизод. Команда из ГДР впервые становится обладателем кубка Обладателей Кубков, в финале «строители» всухую побеждают итальянский «Милан». Забегая вперед, отметим, что «Магдебург» станет единственной командой ГДР , которая возьмет европейский кубок. Помимо этого, «Магдебург» опять становится чемпионом страны. Не делая перерыва, в 1975-ом, «Магдебург» защищает титул и превращается в трехкратного чемпиона Восточной Германии. Соперники не желали мириться с таким положением вещей. Им нужно было что-то предпринять.

Магдебург с кубком Кубков. 1974 год.

Дело Хайнца Крюгеля

Можно с уверенностью утверждать, что главным кузнецом золотой эпохи «Магдебурга» стал Хайнц Крюгель. Крюгель возглавил «Магдебург» в конце 1966-го и уже через два года его ребята взойдут на первый пьедестал в своей истории. Крюгель был гением «Магдебурга» и одновременно его слабым местом. Нельзя было представить «строителей» без своего главного инженера. Три золота, четыре бронзы, два кубка страны и один кубок кубков. Все это пришлось на эпоху, когда Крюгель стоял на тренерском мостике. Поэтому просто невозможно понять, что произошло затем. В 1976-ом социалистическая партия Восточной Германии освобождает Крюгеля от исполнения своих обязанностей за «недостаточное развитие спортсменов-олимпийцев в футбольном клубе „Магдебург“». Крюгель попал в опалу и получил статус политически ненадежного. Есть разные версии, почему именитый тренер в одночасье стал невостребованным специалистом. Одна из них гласит, что Крюгель никогда не допускал, чтобы в спорт и в его работу вмешивалась политика. Именно поэтому он отказался сотрудничать с министерством внутренних дел и участвовать в прослушке мюнхенской «Баварии» на матче в 1974 году. Также не исключено, что благодаря своему выступлению «Магдебург» стал таким же раздражителем для министра МВД Эриха Мильке, каким до этого был армейский «Форвертс» Берлин. Поэтому всемогущий политический деятель приложил силы, чтобы избавиться от еще одного конкурента. Одно можно сказать наверняка: после отставки Крюгеля его место занимает Клаус Урбанчик, а «Магдебург» больше никогда не станет чемпионом ГДР …

Но это не означало, что «Магдебург» сдался без боя.

Конец прекрасной эпохи

В 1977-ом «Магдебург» пришел вторым, пропустив вперед лишь заклятых «друзей» из Дрездена. «Магдебург» отстал от чемпиона всего на 4 очка. «Динамо» Дрезден по праву отмечали победу, но титул лучшего бомбардира заберет «Магдебург». Йоахим Штрайх адаптировался в команде и выдал потрясающий результат. К слову, еще три сезона Штрайх будет увозить этот титул с собой. В 1978-ом история повторится с той разницей, что отрыв от «Динамо» Дрезден составит всего 3 очка на финише. «Динамо» становится шестикратным победителем чемпионата, а для полноты картины оставалось победить «Магдебург» в финале Кубка. Но в этом пункте план дрезденцев дал сбой. 29 апреля на центральном берлинском стадионе собралось 50 тысяч зрителей, чтобы воочию увидеть, как на 8-й минуте Манфред Запф забивает в ворота «Дрездена», а «Магдебург» увозит пятый кубок в свою копилку.

Финал кубка ГДР 1977/78. Гол Запфа.

Утерев нос одному из традиционных соперников, в 1979-ом, «Магдебург» снова вышел финал, чтобы сразиться со вторым. На сей раз Берлин принимал местных динамовцев и предстоял серьезный поединок. Никто не хотел уступать, оба коллектива играли от обороны, поэтому потребовалось компенсированное время, героем которого стал Вольфганг Зегуин. Его удар головой был единственным точным в тот день. Снова 1:0, снова победа над «Динамо» и снова «Магдебург» обладатель Кубка. За два сезона «строители» громко заявили о себе и доказали, что в футбол играют не политики в кабинетах, а одиннадцать ребят на поле. Заключительным аккордом славной эпохи стала победа в кубке 1983-го, когда «Магдебург» разделался с «Карл-Маркс Штадт» со счетом 4:0.

Финал кубка ГДР 1978/79. Гол Зегуина.

Наши дни

Девяностые и начало двухтысячных «Магдебург» проводит в региональной лиге Нордост, в четвертом по силе дивизионе страны, но в 2015 году в клубе наступает время перемен. Появляются деньги, чтобы повысить качество игры, а следом появляются новые лица. В «Магдебург» переходят Сильвио Банкерт, Марсель Шлоссер, Ян Глинкер. В 2016 году «Магдебург» повышается в классе и переходит в третью лигу, где сходу занимает четвертое место. В 2018 году «строители» переходят во вторую лигу, но задержатся в ней только один сезон. Сейчас команда борется за выживание в 3 лиге, но серьезных опасений за ее судьбу нет. «Магдебург» доказал своим болельщикам, что снова в деле и в отличие от «Динамо» из Берлина у «строителей» есть надежда на светлое будущее.

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