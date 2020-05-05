Десятка с плюсом. Западная Европа. Семидесятые

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сегодня, 16:28

Продолжаем вспоминать сильнейших вратарей 70-х. Эта глава посвящена голландцам и не только им.

Но в первую очередь голландцам. Семидесятые годы — лучшая пора в истории футбола Нидерландов. Сборная дважды играла в финале чемпионатов мира и завоевала бронзу на чемпионате Европы 1976 года. «Аякс» выиграл три Кубка чемпионов, выигрывали европейские трофеи «Фейеноорд» и ПСВ . И эти успехи были бы невозможны без надёжной игры на последнем рубеже.

В очередной раз предупреждаю, что это не рейтинг, футболисты расставлены в произвольном порядке. Но всё же два первых героя избраны не случайно. Кстати, у автора возникли некоторые затруднения с кого же начать: с двукратного финалиста чемпионатов мира или с трёхкратного победителя Кубка чемпионов?

Ян Йонгблуд (1940). Нидерланды. ДВС «Амстердам» 1959-77, «Рода» 1977-82

Большую часть своей клубной карьеры Ян провёл в Амстердаме, но не в «Аяксе», а в ныне уже не существующем клубе. Что не помешало ему не только выиграть один раз первенство страны, но и дважды стать вице-чемпионом мира. Причём уже в солидном возрасте — в 33 года и 37 лет. И в Западную Германию, и в Аргентину Ян отправлялся в качестве запасного вратаря. Да и играл там под непривычным для голкиперов восьмым номером.

Ян Йонгблуд был первым голландским вратарём, кто стал активно играть ногами, причём не только в собственной штрафной. Он предпочитал пресекать опасные атаки соперника, не доводить их до ударов по воротам. Отсюда и упомянутые дальние рейды, и активная работа с обороной. Кроме того, Ян умел себя подготовить к матчам, как физически, так и психологически. Во многом поэтому он оказался основным в 1974 году. Через четыре года Йонгблуд заменил по ходу турнира травмированного Пита Шрёйверса.

Возможно, Йонгблуд сыграл бы и на третьем чемпионате мира, но только «оранье» до Испании не доехали. Он играл до 45 лет, увидел дебют в воротах «Амстердама» своего сына Эрика. Увы, Эрик Йонгблуд трагически погиб прямо на футбольном поле от удара молнии. Через некоторое время Ян перенёс сердечный приступ и вынужден был завершить карьеру.

Хейнц Стёй (1945). Нидерланды. «Аякс» 1967-78, «Амстердам» 1978-80

Трёхкратный обладатель Кубка чемпионов и обладатель Межконтинентального кубка, четырёхкратный чемпион Голландии, обладатель рекордной сухой серии в Эредивизие в 1082 минут. Голкипер, который сыграл в трёх финалах Кубка чемпионов, не пропустивший при этом ни единого мяча. И ни разу не сыгравший в сборной страны. Всё это Хейнц Стёй. Или Хейнц-Крокет, как называли голландца за привычку перебрасывать мяч из руки в руку.

Почему же такого замечательного голкипера ни разу не пригласили в национальную команду?Вопрос к тренерам. Однако не забудьте такой момент, что в годы триумфа «Аякса», сборная Голландии была не такой уж сильной. И на чемпионат мира 1974 года она отобралась с большим трудом. А после триумфа «оранье» звезда голкипера как-то резко погасла. «Аякс» пригласил из «Твенте» Шрёйверса, который и занял место в воротах амстердамцев.

Пит Схрёйверс​ (1946). Нидерланды. «Твенте» 1967-74, «Аякс» 1974-83

За свои габариты — метр восемьдесят шесть рост и вес под центнер, Схрёйверс получил прозвище «медведь». Несложно догадаться, что Схрёйверс играл в несколько иной манере, чем Йонгблуд или Стёй. Он мало прыгал, полагался на интуицию и старался выбирать правильную позицию. Пит сделал себе имя ещё в «Твенте». На чемпионат мира 1974 года «медведь» ехал согласовав контракт с «Аяксом». Однако уже в Германии Ринус Михелс сделал выбор в пользу более возрастного Йонгблуда.

После основным вратарём «оранжевых» стал уже «медведь». Пит играл на чемпионате Европы 1976 года, откуда голландцы вернулись с бронзой. Он же начинал и чемпионат мира 1978-го в качестве основного. Но в третьей игре с итальянцами получил повреждение, и второй комплект позолоченных медалей сборная Голландии взяла с Йонгблудом в воротах. Схрёйверс был основным на чемпионате Европы 1980 года, где голландцы остались ни с чем.

В «Аяксе» Пит собрал внушительную коллекцию домашних трофеев — пять чемпионских титулов и два Кубка. Но в Европе амстердамцы не добились ровным счётом ничего.

Эдди Трейтел (1946). Нидерланды. «Фейеноорд» 1968-79, «Алкмар» 1979-85

Легенда сразу двух клубов. С «Фейеноордом» Эдди PG (прозвище, данное болельщиками) выигрывал Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, трижды становился чемпионом Голландии. «Алкмар» с возрастным Трейтелом выиграл чемпионат, дошёл до финала Кубка УЕФА . Но в сборной Эдди был редким гостем. На чемпионат мира он ехал третьим вратарём, был согласен с этой ролью, а в 1978 году и вовсе не попал в заявку, хотя старшим тренером был хорошо знакомый по работе в Роттердаме Эрнст Хаппель. Потом Эдди сосредоточился на клубной карьере, смог перезагрузиться в 33 года в новой команде.

Ян ван Беверен (1948-2011). Нидерланды. ПСВ (1970-80)

Очень интересный вратарь, выдавший знаменитую фразу «я не футболист, я голкипер». Обладавший отменной реакцией, подвижный, всегда ловивший мяч намертво. И при этом крайне нелюбивший прикасаться к мячу ногами.

Ян ван Беверен должен был играть на чемпионате мира 1974 года. Но Ринус Михелс вычеркнул Яна из заявки незадолго до отправки в Западную Германию. Официальная версия — травма, из-за которой он пропустил большую часть сезона. Это уже потом вскрылось, что у ван Беверена плохие отношения с Йоханом Кройфом. Дошло до «или он, или я». Выбор Михелса был очевиден.

Сын знаменитого голландского бегуна Вила ван Беверена (серебряного призёра Олимпиады 1936 года в беге на 200 метров) начинал в «Эммене», потом отыграл пять лет за «Спарту», после чего перебрался в Эйндховен. Трижды выиграл с брабантцами чемпионат страны, а в 1978-м взял Кубок УЕФА . Но и в 1978 году ван Беверена не оказалось в заявке. Конфликт с Кройфом перешёл в открытую фазу, большинство голландцев приняли сторону Йохана, тогда Ян решил навсегда оставить сборную страны. Но вслед за ним отказался от поездки в Аргентину и Кройф. Но ван Беверен продолжал получать оскорбления и угрозы. Дождался окончания контракта и уехал в США , где играл лет до сорока. Там и остался до конца жизни.

Пим Дусбург (1943). Нидерланды. «Спарта» 1970-80

Пим отыграл в Эредивизие 25 лет, причём выступал только за два клуба — «Спарту» и ПСВ . В семидесятом он уступил место в воротах брабантцев Яну ван Беверену, а в 1980-м вернулся в Эйндховен, чтобы заменить уехавшего в Америку личного недруга Кройфа. На протяжении 14 лет Дусбург периодически вызывался в сборную страны. На чемпионате мира в Аргентине он так и не дождался своей очереди, а двумя годами позже сыграл один раз на первенстве континента. В матче с греками заменил ещё в первом тайме травмированного Шрёйверса. Сам Пим был неярким, но очень надёжным голкипером. В «Спарте» его включают в символические сборные всех времён, да и болельщики ПСВ вспоминают с благодарностью.

Ян Рёйтер (1946). Нидерланды. «Волендам» 1969-71, «Андерлехт» 1971-77, «Моленбек» 1977-83

Уроженец Эйндховена не нашёл применения своему мастерству в родном городе. Поиграв немножко за «Волендам», Ян принял приглашение «Андерлехта». Был куплен за 650 тысяч гульденов — весьма большую по тем временам сумму. В воротах «пурпурно-белых» Рёйтер не только собрал приличную коллекцию бельгийских трофеев — два титула и четыре Кубка, но и выиграл два европейских трофея — Кубок Кубков и Суперкубок Европы. Привлекался Ян и в сборную страны, но сыграл лишь однажды. Входил в заявку «оранжевых» на чемпионате Европы 1976 года, за что был удостоен бронзовой медали.

Однако в 1977-м Рёйтер разругался с тренером Раймоном Гуталсом и покинул клуб. Столичные «Андерлехт» и «Моленбек» произвели обмен вратарями. Пришедший к «пурпурно-белым» голландец Нико де Бри помог «пурпурно-белым» выиграть Кубок кубков. «Моленбек», в котором оказался Рёйтер, был уже не тот, что раньше. Голландский ветеран вряд ли получал большое удовольствие от игры.

Кристиан Пио (1947). Бельгия. «Стандард» 1966-78

Невысокий, но чрезвычайно подвижный вратарь долгие годы верой и правдой служивший «Стандарду» и сборной Бельгии. Благодаря ему «красные дьяволы» сумели утвердиться на международной арене, — сыграли на чемпионате мира в Мексике, а в 1972 году стали бронзовыми призёрами домашнего чемпионата Европы. Пио не только частенько отбивал пенальти, но и сам баловался ударами с 11-метровой отметки. За всю карьеру он отличился десять раз, причём однажды в составе сборной Бельгии — поразил ворота итальянцев.

В 1978 году сборная Бельгии проиграла соседям-голландцам в матче отборочного турнира чемпионата мира, потеряла шансы на поездку в Аргентину. Расстроенный Пио принял решение завершить карьеру. Его отговаривали, но тщетно. Кристиан зачехлил перчатки в 30 лет, явно не доиграв.

Жан-Мари Пфафф (1953). Бельгия. «Беверен». 1973-82

Конечно, Пфафф — один из героев восьмидесятых. Но и в обозреваемом десятилетии он добился многого. Выиграл Кубок Бельгии с «Бевереном», а потом стал с ним чемпионом страны. Признавался лучшим футболистом страны, а также смог заменить Пио в бельгийской сборной. Которая стала открытием чемпионата Европы-80, где дошла до финала, а также оказала сопротивление немцам. Жан-Мари умел сочетать надёжную игру с эффектными действиям. Об этом вы можете прочитать в материале «Соккер.ру», посвящённом бельгийцу.

Биргер Йенсен (1951). Дания. «Б-1903» 1971-74, «Брюгге» 1974-88

Большую часть своей карьеры датчанин верой и правдой служил «Брюгге». Йенсен был причастен к громким делам команды Эрнста Хаппеля, о которых вы могли прочитать не так давно. Биргер остался в команде и после ухода австрийского специалиста. Помог выиграть «сине-чёрным» пять чемпионских титулов, два Кубка Бельгии, дважды добирался до еврокубковых финалов. Пусть не совсем звёздный, но грамотный и надёжный вратарь. В сборной Дании Йенсен сыграл около двух десятков матчей, как раз в семидесятые. У датчан тогда была весьма слабенькая команда. А вот в следующем десятилетии, когда взорвался «датский динамит», Йенсену не находилось места в национальной команде. Возможно, это была ошибка Зеппа Пионтека.

Ян Мёллер (1953). Швеция. «Мальмё» 1971-80

Про одного замечательного шведского вратаря Ронни Хельстрёма вы моли прочитать в материале про вратарей Бундеслиги. Но заслуживает упоминания и дублёр Хельстрёма в сборной Швеции — Ян Мёллер, голкипер знаменитого «Мальмё» семидесятых. Лучший вратарь шведской лиги, пятикратный чемпион страны, семикратный обладатель Кубка страны и важнейший элемент великой команды Боба Хаутона, который едва не взял Кубок чемпионов. В 1979 году шведы признали Яна лучшим футболистом страны.

Фридрих Консилия (1948). Австрия. «Ваттенс» 1969-71, «Ваккер» 1971-79, «Андерлехт» 1979-80

Весьма противоречивая фигура. С одной стороны, Фридль был основным вратарём довольно крепкой австрийской сборной, которая в 1978 году лишила своих соседей западных немцев титула чемпионов мира. Играл красиво, мог отбить любой мяч. Но мог и пропустить любой. Пропускал Консилия немало, в том числе и в играх за национальную команду. Однако хорошего было куда больше, поэтому Фридль был всегда востребован и на клубном уровне, и в сборной. Закончил в 37 лет из-за проблем со спиной. Иначе бы мог задержаться в футболе до более солидного возраста.

Витор Дамаш (1947-2003). Португалия. «Спортинг» 1966-76, «Расинг» 1976-80

Семидесятые годы — не лучшее время для сборной Португалии. Но вряд ли Витор Дамаш виноват в неудачах команды. Свою работу он делал грамотно. А также красиво. Не зря ФИФА включила португальца в список ста лучших вратарей ХХ века под довольно высоким сороковым номером. Возможно, Витор совершил ошибку, когда сменил один из лучших клубов Португалии на испанский «Расинг». Этот переход стоил Дамашу места в сборной. Витор потом вернулся и в «Спортинг», где играл очень долго, и в национальную команду, в составе которой побывал на чемпионате мира в Мексике. Но свитер с первым номером в национальной команде был уже занят нашим следующим героем.

Мануэл Бенту (1948-2007). Португалия. «Баррейренсе» 1966-72, «Бенфика» 1972-92

Один из сильнейших вратарей в истории португальского футбола, многолетний капитан «Бенфики» и сборной, бронзовый призёр чемпионата Европы 1984 года. Десятикратный чемпион Португалии, лучший футболист страны 1977 года. Завоевав место в воротах «орлов», Бенту вскоре освоился и в национальной команде.

Бенту был невысок для вратаря — метр семьдесят три, но при этом чрезвычайно подвижен и прыгуч. Даже летуч. Мог выдать длинную сухую серию, мог вытаскивать мертвейшие мячи. Но и пропускал немало. Наверное, многие помнят, как наша сборная отгрузила ему пять мячей тёплым апрельским вечером восемьдесят третьего года. Однако португальцы запомнили Мануэла как одного из сильнейших вратарей страны. Наверное, они правы.

Это был предпоследний материал сериала о вратарях семидесятых. Завтра вас ждут южноамериканцы. И не только они.