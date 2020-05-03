Десятка с плюсом. Франция. Семидесятые

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сегодня, 14:49

«Соккер.ру» продолжает рассказ о сильнейших вратарях семидесятых. На очереди чемпионат Франции.

Семидесятые годы - не самое лучшее время для сборной Франции. Однако клубы Д-1 достойно выглядели в европейских кубках. «Сент-Этьен» играл в финале Кубка чемпионов, а «Бастия» была близка к победе в Кубке УЕФА . И, конечно же, в воротах французских клубов играло немало интересных футболистов.

Жорж Карню (1940). «Сент-Этьен» 1967-71, «Марсель» 1971-74

Один из сильнейших вратарей в истории французского футбола. Три раза выиграл чемпионат Франции с «Сент-Этьеном», затем ушёл в «Марсель», там стал чемпионом. На протяжении многих лет был основным вратарём национальной сборной. В национальной команде сумел выиграть борьбу у Марселя Обура. А ещё Карню дважды признавался лучшим футболистом Франции.

Доминик Барателли (1947). «Аяччо» 1967-71, «Ницца» 1971-78, «Пари Сен-Жермен» 1978-85

Корсиканец заслужил место в сборной Франции своей прекрасной игрой за «Ниццу». В составе южан Доминик дважды занимал второе место в чемпионате и доходил до финала Кубка страны. Для качественной игры на выходах Барателли не хватало роста, но на линии ворот он был чрезвычайно хорош. Был участником двух чемпионатов мира, с одного из них — в 1982 году вернулся с бронзовой наградой. Правда, оказался единственным игроком из заявки, которые не выходили на поле.

Иван Чуркович (1944). «Партизан» 1964-73, «Сент-Этьен» 1973-81

Вратарь сборной Югославии выиграл с «зелёными» четыре чемпионских титула и три Кубка страны. Мог стать и победителем Кубка чемпионов в 1975 году, но именно ошибка Чурковича решила исход финальной встречи в пользу «Баварии». Иван провёл десятки превосходных матчей, но в решающих встречах его иногда подводило хладнокровие. Однако французская публика прощала Чурковичу все его оплошности. Он был одним из самых уважаемых легионеров Д-1.

Илия Пантелич (1942). «Расинг» 1970-71, «Марсель» 1971, «Бастия» 1971-74, «Пари Сен-Жермен» 1974-77

Пантелич может соперничать со своим соотечественником Чурковичем за звание сильнейшего иностранного вратаря французского чемпионата. Илия не сразу нашёл свою команду, пока не обосновался в «Бастии». Отыграв три хороших сезона на Корсике, югослав получил приглашение от ПСЖ , где стал первым вратарём-легионером. Возможно, Пантелич поздновато приехал во Францию, поэтому не завоевал никаких трофеев. Про однофамильца Илии также вратаря Драгана Пантелича прочитаете в ближайшем выпуске сериала.

Жан-Поль Бертан-Деман (1952). «Нант» 1969-87

Уроженец Марокко стал легендой «Нанта», которому был предан на протяжении всей карьеры. Обладатель двойной фамилии помог выиграть «канарейкам» четыре чемпионата и Кубок страны, периодически вызывался в сборную страны. Был основным стражем ворот «les blues» на чемпионате мира 1978 года, но получил травму во второй встрече и уступил место Барателли.

Доминик Дропси (1951-2015). «Валансьен» 1970-73, «Страсбур» 1973-84

Очень старательный, грамотно читающий игру голкипер, умело руководил обороной. Помог «Валансьену» вернуться в элиту, затем долго служил «Страсбуру», помог ему стать чемпионом Франции. Вошёл в состав сборной страны на чемпионат мира 1978 года, где сыграл одну встречу - с венграми. Помог французам одержать единственную победу на турнире в Аргентине. Но пиком карьеры Дропси стали годы, проведённые в «Бордо». Однако это было в следующем десятилетии.

Пьеррик Яр (1955). «Ренн» 1973-78, «Бастия» 1978-83

«Яркий Яр», — сказал однажды Котэ Махарадзе, комментируя матч тбилисского «Динамо» и «Бастии». Легенда двух клубов, лёгкий, очень подвижный вратарь, поражавший всех своими бросками. Про Яра говорили, что нет такого удара, который бы он не смог отбить. Переехав в разгар сезона из Бретани на Корсику, он едва не выиграл с «Бастией» Кубок УЕФА . В сборной Франции Пьеррик был четвёртым вратарём, — входил в предварительные заявки двух чемпионатов мира, но не попадал в окончательные.

Жан-Люк Эттори (1955). «Монако» 1975-94

Легенда «Монако». Невысокий даже для тех лет вратарь славился интуицией. Эттори старался не прыгать зря, а грамотно выбирал позицию. Может быть, поэтому его и предпочёл Мишель Идальго, составляя заявку на ЧМ -82. Что касается обозреваемого периода, то Эттори помог команде из княжеств стать чемпионом, а потом взять Кубок. Жан-Люк не лучшим образом дебютировал в составе монегасков и надолго присел на лавочку. Но затем смог вытеснить из рамки Ива Шово. В итоге он стал рекордсменом Д-1 по числу сыгранных встреч, опередив другого героя статьи Доминика Дропси.

Жерар Мижон (1955). «Сент-Этьен» 1968-73, «Тулон» 1973-74, «Марсель» 1974-81

Мижон был вторым вратарём в «Сент-Этьене», да в «Марселе» сначала смотрел со скамейки за игрой Рене Шарье. Но затем, когда Шарье получил травму, выдвинулся в основные вратари и оставался таковым на протяжении шести лет. Мижон отличался эффектной, но в то же время нестабильной игрой. Может быть, поэтому он так и не получил приглашения в сборную Франции.

Альбер Рюст (1953). «Сошо» 1972-87

Не успел Рюст обосноваться в воротах «Сошо», как столкнулся с молодым конкурентом в лице Жоэля Батса. Оба вратаря были хороши, и тренеру «львят» Рене Оссу пришлось сделать непростой выбор. Всё же он поставил на Рюста, а Батс отправился в «Осер», где превратился в очень сильного стража ворот. Их соперничество продолжилось в восьмидесятые, причём в сборной Франции.

Жоэль Батс (1957) «Сошо» 1974-80

Молодой вратарь бросил печатку Рюсту. В какой-то момент их соперничество стало проблемой для «Сошо», и Жоэлю пришлось уйти. Потом они оба стали чемпионами Европы и призёрами первенства мира.

Закончена глава о французских вратарях, но наш сериал продолжается. В ближайшем выпуске вратари клубов, не входивших в «большую пятёрку».