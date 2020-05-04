От Чулкова до Шунина. XXI век начинается

1588593643

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» продолжает вспоминать вратарей московского «Динамо». На очереди голкиперы прошлого десятилетия.

«Динамо» очень долго искало нужного стража ворот. Голкиперы менялись, как в калейдоскопе. Большинство из них были мастерами своего дела. Но почему-то у них не получалось. Нестабильность на последнем рубеже не могла не сказаться на результатах команды.

Весной 2001 года Валерий Газзаев изрядно удивил, доверив ворота 17-летнему воспитаннику осетинского футбола Владимиру Габулову. Юный вратарь смотрелся довольно солидно, но сама команда стартовала крайне слабо. После пятого тура Газзаев оставил пост главного тренера. Сменивший его Александр Новиков вскоре вернул в ворота Крамаренко. Потом Владимир снова получил возможность проявить себя, но после двух болезненных поражений от ЦСКА (0:2)и «Торпедо» (0:4) он покинул «Динамо» и перебрался ближе к родным краям – во владикавказскую «Аланию». В «Динамо» Габулов вернулся только через семь лет, уже вратарём сборной России и заслуженным мастером спорта. Владимиру будет посвящена отдельная статья.

В том же 2001 году основным голкипером «бело-голубых» стал Василий Хомутовский, прибывший из клуба второй Бундеслиги «Вальдхоф» (Мангейм). Этому белорусскому голкиперу суждено было стать самым неудачливым вратарем в новейшей истории «Динамо». Что весьма странно, ведь и в «Томи», и в «Стяуа» Василий играл неплохо. Зато в тринадцати матчах в динамовских воротах Хомутовский пропустил 26 мячей, то есть в среднем два за игру. Поэтому с Василием динамовцы расстались без особого сожаления. «Бело-голубые» вели переговоры с Александром Филимоновым, находившемся в ту пору в Киеве. Но до подписания контракта дело не дошло.

Зимой 2002 года динамовцам удалось заполучить опытного вратаря сборной Армении Романа Березовского, отыгравшего год за московское «Торпедо». До приезда в Москву уроженец Еревана выступал за питерский «Зенит», но потом уступил место в воротах более молодому Вячеславу Малафееву. Про этот период в биографии Романа наш сайт уже рассказывал. Березовский – голкипер очень опытный, способный сработаться с любой обороной и отразить любой удар, в том числе и 11-метровый. Именно такой страж ворот и нужен был «Динамо». Дублёром Романа стал литовец Жидрунас Карчемарскас по прозвищу Зверь. Березовского же динамовские фанаты любовно называли «Абрамыч», при том что отчество Романа Анатольевич и ни малейшего отношения к беглому однофамильцу-олигарху он не имеет.

Роман прижился в воротах «Динамо», играл и при Викторе Прокопенко, и при Ярославе Гжебике, и при временно исполнявшем обязанности главного тренера Андрее Кобелеве. В 2003 году Березовского признали лучшим игроком клуба. Что неудивительно. Березовский, обладавший превосходной реакцией и великолепными физическими данными, мог в одиночку вытаскивать матчи. Когда рушилась защита и казалось, что уже ничто не могло спасти динамовцев от разгрома, игра Романа сводила на нет усилия соперника и выравнивала шансы в игре. И не забудем про умение Березовского отбивать пенальти. За свою карьеру Роман Анатольевич отразил больше десятка ударов с точки, что позволяет ему считаться наравне с Вячеславом Чановым главной грозой пенальтистов в нашем футболе.

Карчемарскас довольствовался выходами на замену и игрой за сборную Литвы. В 2003 году травмированного Березовского однажды подменил молодой динамовский воспитанник Михаил Комаров, тот самый, что потеснил Романа из ворот вылетающих из Премьер-Лиги «Химок». Кстати, Комаров – один из немногих игроков подмосковного клуба, кто осенью 2009-го играл, а не отбывал номер. Затем Михаил сменил немало клубов ФНЛ .

Пришедший осенью 2004 года Олег Романцев сделал ставку на хорошо знакомого ему по работе в «Спартаке» Максима Левицкого, который помог динамовцам на финише очень непростого сезона. Но весной 2005-го бывший клуб отгрузил Левицкому пять мячей, чем ускорил и отставку Олега Ивановича, и уход Максима. Однако бразилец Иво Вортманн не стал возвращать Березовского в ворота, отдав предпочтение португальцу Нуну Эшпириту. Нуну играл неплохо, другое дело, что «Динамо» играло отвратительно, и бразильца скоро выгнали. Португалец же оказался невольным заложником Вортманна. Нуну Эшпириту за недолгое время пребывания в «Динамо» успел выучить русский. В отличие от остальных португало-бразильских десантников, спустившихся в команду во времена Алексея Федорычева. А потом из него получился хороший тренер. Посмотрите, как играет «Вулверхэмптон».

Сезон-2006 доигрывал Карчемарскас. Роман Березовский же, отдав динамовскому клубу четыре года, оправился на помощь амбициозным «Химкам», где отыграл несколько лет, а потом вернулся в «Динамо». Играл Роман нечасто, довольствовался ролью запасного. Но был полезен. Березовский закончил карьеру в сорок с лишним и оставил о себе очень хорошую память у динамовских болельщиков.

Воспитанник «Динамо» Артём Ребров играл за родной клуб только в кубковых матчах. Вообще, судьба этого голкипера складывалась непросто. «Сатурн» – вечный дублёр Антонина Кински, аренда в «Томь» и снова сидение на лавочке – уже за спиной Сергея Парейко. В 2010 году Артем наконец-то смог сыграть за «Сатурн» — заменял травмированного Кински, но уже во второй игре получил красную карточку. Отбыв дисквалификацию, Ребров провел еще несколько встреч в воротах подмосковного клуба и оставил неплохое впечатление. Но потом выздоровел Кински и снова Артём отправился на лавочку, где уже было тесно – подрос талантливый Виталий Чилюшкин. Не было бы счастья, да несчастье помогло. «Сатурн» был расформирован, игроки разбежались по другим командам, а Ребров оказался в «Шиннике», где получил долгожданную игровую практику. А летом 2011 года Артем перешёл в московский «Спартак».

Зимой-2006 в «Динамо» пришёл Юрий Павлович Сёмин, а вслед за ним в команде появился Сергей Овчинников, он же Сергей Иванович, он же Босс. В «Локомотиве» с ним не стали продлевать контракт, о чем потом жалели, вот и вернулся Босс в «Динамо» через 16 лет. Но на новом, точнее, хорошо забытом старом месте не пошло ни у Сёмина, ни у Овчинникова. Смазанным получилось окончание карьеры пусть и не великого, но видного российского вратаря. В матче с «Москвой» Овчинников, носивший капитанскую повязку, сцепился на ровном месте с судьёй Игорем Захаровым. Тот эпизод – ошибочное назначение углового – явно не заслуживал столь бурной реакции вратаря. Удаление и пятиматчевая дисквалификация, после которой Сергей на футбольное поле не вернулся.

Снова сезон доигрывал Карчемарскас. Игра Зверя оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, были и удачные матчи, например, с «Локомотивом», где Жидрунас отразил пенальти, но были игры и иного плана. Например, с «Торпедо», где все три удара соперника достигли цели. При Карчемарскасе динамовцы чаще побеждали, чем при Овчинникове, зато Босс намного меньше пропускал. Андрей Кобелев, сменивший Юрия Семина, понимал, что хоть Зверь и небесталанный голкипер, для больших побед нужен более квалифицированный страж ворот. Вот только, где его взять? Но нашли, причём в своей спортшколе. Вы, наверное, догадались, что им стал Антон Шунин, который до сих пор верно служит динамовцам.

Несколько сумбурной вышла эта серия. Под стать времени, которое «Динамо» переживало в тот период. О Габулове и Шунине, а также об их дублёрах — в другой раз.