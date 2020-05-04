Десятка с плюсом. Восточная Европа. Семидесятые

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сегодня, 12:01

«Соккер.ру» продолжает вспоминать знаменитых вратарей 70-х годов прошлого столетия. На очереди голкиперы из стран социалистического лагеря.

Признаюсь, что изначально я планировал сделать «десятку» остальной Европы. Но потом посчитал, сколько было личностей в тот период и понял, что надо делить на две части. В первой будут представлены игравшие в чемпионатах социалистических стран. И в сборных этих государств соответственно.

Раздел прошёл не только и не столько по идеологическому принципу. В семидесятые годы чемпионаты стран Восточной Европы были довольно сильны, а их клубы — вполне солидно выглядели на международной арене. Да и сборные были успешны. Чехословацкая команда выиграла чемпионат Европы в 1976 году, поляки заняли третье место на чемпионате мира 1974 года, очень сильны были югославы, да и восточные немцы могли обыграть кого угодно, в том числе и западных соплеменников. Возможно, команды Венгрии, Румынии и Болгарии переживали в эту декаду не лучший период своей истории, но и с ними нужно было считаться.

Возможно, причины успеха крылись в ведомственном подходе к организации клубов, в государственной поддержке, в ограничениях на выезд за границу. Возможно, эти методы спорны и даже порочны. Однако результат был. Клубный футбол в бывших социалистических странах уже не одно десятилетие переживает упадок. Бывают локальные успехи, иной раз выстреливают и громко сборные - болгары в 1994, чехи в 1996, хорваты в 1998 и совсем недавно в 2018. Появляются звёзды, причём первой величины. Но чемпионаты так себе, а основная задача клубов — готовить игроков для заграничных «дядек», продавать их и сводить концы с концами.

Ладно, вступление затянулось. Перейдём к личностям. А их будет немало. Опять же, никакого рейтинга. И всё же первый герой избран не случайно.

Иво Виктор (1942). Чехословакия. «Дукла». 1963-77.

Чехия подарила футболу Франтишека Планичку, на пару со Словакией Вильяма Шройфа, Петра Чеха. Но приз, вручаемый лучшему вратарю чешского чемпионата, носит имя Иво Виктора. Есть за что. Не будь Виктора — не было бы самого значительного успеха в истории чехословацкого футбола, а именно победы на чемпионате Европы 1976 года. В финале словаки и чехи обыграли по пенальти западных немцев. Никому больше подобного не удавалось. Виктор не взял в той серии ни одного пенальти, но заставил Ули Хёнесса дрогнуть и запустить мяч в небеса. Да в полуфинале с голландцами, и в самом финале Иво сыграл потрясающе.

Премьера Виктора на крупных турнирах едва не обернулась конфузом. На чемпионате мира 1970 года Пеле заметил, что чехословацкий вратарь вышел далеко из ворот и пробил с центра поля. Иво на всех парах полетел к своему посту, но мяч летел быстрее. Но удару короля футбола не хватило точности. Обошлось без ошибки.

А через год в 1971 году Лев Яшин пригласил на свой прощальный матч именно Иво Виктора. Лев Иванович и после отмечал высокое мастерство чеха и считал его одним из сильнейших вратарей страны. Виктор старался не подвести великого коллегу, а победа на чемпионате Европы стала подтверждением высокого класса Иво. Виктор мог бы задержаться в футболе надолго, но предпочёл уйти на пике славы, в 35 лет в звании чемпиона Европы. И стал замечательным тренером вратарей.

Ян Томашевский (1948). Польша. «Легия» 1970-72, ЛКС (Лодзь) 1972-78, «Беерсхот» 1978-82.

Непросто складывалась карьера лучшего вратаря чемпионата мира 1974 года. Неудачный дебют в сборной Польши, беспощадная критика прессы, весьма скандальный переезд из Варшавы в Лодзь. Яна отцепили от участия в Олимпиаде-72 и не дали выиграть золотую медаль. И всё же Томашевский разыгрался в ЛКС и заслужил вызов в сборную Польши. Как выяснилось, очень своевременно.

В отборочном турнире чемпионата мира 1974 года «бяло-червони» вели упорную борьбу с англичанами и валлийцами за единственную путёвку. Перед заключительным матчем на «Уэмбли» польская команда была впереди на одно очко. Но англичане не сомневались, что поставят на место команду Казимежа Гурского. Но хозяева поля, которых поддерживала стотысячная аудитория, разбилась о феноменальную игру Томашевского. Ян пропустил только один мяч и тот с пенальти. Но до этого 11-метрового Ян Домарский огорчил Питера Шилтона. Домой Ян Томашевский вернулся героем, принесшим сборной Польши пропуск на чемпионат мира.

И в финальной части Томашевский был прекрасен. Стал первым вратарём в истории чемпионатов мира, отразившим два 11-метровых — в матчах со шведами и западными немцами. Во многом благодаря игре своего вратаря «бяло-червони» заняли третье место, принесшее им бронзовые медали. Ян же был признан лучшим голкипером турнира, где играли Зепп Майер, Ян Йонгблуд, Эмерсон Леао, Дино Дзофф.

Тот чемпионат мира стал пиком в карьере Томашевского. Ян ещё сыграл на Олимпиаде в Монреале, серебряной для поляков, на чемпионате мира 1978. Но прежнего куража не было. Тем более, что подросла достойная смена, о которой мы поговорим в материале, посвящённым восьмидесятым годам.

Иштван Геци (1944-2018). Венгрия. «Ференцварош». 1962-75.

В восемнадцать лет Геци дебютировал в воротах «Ференцвароша», а через два года заиграл в сборной своей страны. Играл на чемпионате мира и на первенстве Европы, выиграл серебро мюнхенской Олимпиады и заработал репутацию второго вратаря Венгрии после Дьюлы Грошича. А сколько всего Иштван выиграл на клубном уровне! Только титулов чемпиона Венгрии пять штук. Помог «Фради» выиграть Кубок ярмарок. Мог Геци взять и свой второй европейский трофей — Кубок кубков в 1975, да блестящее киевское «Динамо» не позволило. После того финала, проигранного с результатом 0:3, Геци завершил карьеру вратаря и устроился в школу учителем физкультуры.

Юрген Крой. (1946). ГДР . «Заксенринг». 1965-81.

Германская Демократическая республика уже без малого тридцать лет, как поглощена Федеративной республикой, а гэдээровская вратарская школа до сих котируется очень высоко. Умели восточные немцы готовить голкиперов. Юрген Крой был одним из её ярчайших представителей. Дело даже в исторической победе над западногерманской сборной на ЧМ -74, а тогда играл именно Крой. Юрген добыл бронзу мюнхенской Олимпиады и золото Игр в Монреале, сыграл почти 90 матчей за сборную, трижды признавался футболистом года. Всю карьеру Крой провёл в команде родного города Цвиккау, выиграл с ним пару кубков страны и неоднократно отказывал берлинскому «Динамо».

Ганс-Ульрих Грапентин. (1943). ГДР . «Карл-Цейсс». 1967-85.

Ещё один прекрасный немецкий вратарь, которому довелось играть в одно время с Кроем. Поэтому в воротах сборной страны он играл не так часто. Хотя золотая медаль Олимпиады в Монреале хранится в доме Грапентина. Ганс блестяще выступал за клуб из Йены, за что и был дважды признан лучшим футболистом страны, даром что не становился ни чемпионом оберлиги, ни обладателем Кубка ГДР . Дважды мог выиграть еврокубок. Но в полуфинале Кубка УЕФА 1977-78 Грапентин не вовремя получил травму и не смог сыграть в ответной встрече с «Бастией». А напарник подкачал и пропустил семь мячей. Во второй раз «Карл Цейсс» добрался до финала Кубка кубков в 1981, но там проиграл тбилисскому «Динамо». Шансов спасти свою команду после ударов Владимира Гуцаева и Виталия Дараселии у Грапентина не было.

Бодо Рудваляйт (1957). ГДР . «Динамо» (Берлин) 1977-90.

Как же я ненавидел этого двухметрового немца летним вечером восьмидесятого, когда наша сборная никак не могла поразить его ворота. И не я один, наверно. Но всё эмоции, досада от проигрыша сборной СССР в полуфинале Олимпиада-80. На самом деле гигант Рудволяйт был очень сильным вратарём. При своих габаритах он оставался подвижным и прыгучим. Конечно, лучшие матчи Бодо сыграл в восьмидесятые, именно тогда он выиграл девять из десяти чемпионских титулов. Но громко заявил о себе в конце семидесятых, стал теснить из сборной стареющих Кроя и Грапентина, да и первый номер в олимпийской сборной застолбил.

Огнен «Олья» Петрович (1948-2000). Югославия. «Црвена Звезда» 1967-76, «Бастия» 1976-78.

Кумир болельщиков «Црвены Звезды», который не только прекрасно справлялся со своими непосредственными обязанностями, но порою огорчал коллег. Четыре раза «Олья» помог «Звезде» выиграть чемпионат страны, дважды брал Кубок. И в сборной играл достойно — на чемпионате мира 1974, где югославы отлично выступили на первом групповом этапе и провали второй. На домашнем чемпионате Европы Петрович тоже был основным и пропустил семь мячей в двух встречах. И западным немцам в полуфинале, и голландцам в игре за третье место хозяева уступили только в дополнительное время. Но надо же было кого-то назначить виновным... Больше за сборную «Олья» не играл. В том же году он перешёл во французскую «Бастию», отыграл полтора года, но получил травму, вынудившую завершить карьеру в неполные тридцать.

Энвер Марич (1948). Югославия. «Вележ». 1967-76, «Шальке» 1976-78, «Вележ» 1978-85.

За свои головокружительные броски Марич получил прозвище «Пантера с Неретвы». Неретва — это река в Югославии, знаменитая своей битвой во время Второй мировой войны. Этому сражению был посвящён фильм, который показывали и на советском телевидении. Но вернёмся к Эверу, который защищая ворота не самого сильного клуба страны, занял место в сборной и был признан лучшим футболистом Югославии. Тогда в «Вележе» из города Мостар блистала тройка БМВ — нападающий Душан Баевич, вратарь Энвер Марич и полузащитник Франьо Владич. В составе сборной Энвер сыграл больше тридцати матчей, больше, чем кто-либо в семидесятые. Но на главных турнирах он был дублёром Петровича. В конце семидесятых Марич уехал в «Шальке», где игра у него не пошла. Вернулся в Мостар. А там и два приятеля из АЕКа вернулись, и трио БМВ снова радовало болельщиков «Вележа».

Драган Пантелич. (1948). Югославия. «Раднички» (Ниш). 1971-81.

Про Илию Пантелича вы читали в главе, посвящённой лучшим вратарям Франции. А теперь его однофамилец Драган — своеобразная предтеча Чилаверта и Рожерио Сени. Конечно, Драган был не один, кто баловался точными ударами по воротам — забитые мячи были на счету Петровича и Марича. Но Пантелич всё чаще поражал ворота соперников. Причём не только с точки. Уже упомянутому Энверу Маричу он засадил дальним ударом на последней минуте.

Но Драган оказался в этом списке не только за свои голы. Он был первоклассным вратарём, которым тащил на себе по сути скромный клуб «Раднички» (Ниш). «Партизан» и «Црвена Звезда» очень хотели видеть Пантелича в своих рядах, но тот долго оставался верен своей команде. Ушёл только в 1981, причём в «Бордо». В сборной страны Пантелич обосновался в семьдесят девятом. Играл не так долго, но на чемпионате мира восемьдесят второго он был основным. И не вина Драгана, что его команда так рано вернулась домой.

Иван Каталинич. (1951). Югославия. «Хайдук»1970-79, «Саутгемптон» 1979-83.

В сборной Каталинич играл нечасто, но на клубном уровне был очень успешен. Взял с «Хайдуком» четыре чемпионства и пять Кубков. На родине Ивана считали скучным вратарём. Он не был склонен к эффектным действиям, но при этом был чрезвычайно надёжен. И пропускал меньше своих коллег. Завершив карьеру, Иван Каталинич стал известным тренером. Поработал во многих клубах и входил в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате мира 1998.

Некула Рэдукану (1946). Румыния. «Рапид» 1965-75, «Спортул Стутенцеск» 1975-78, «Стяуа» 1978-79, «Решица» 1979-80.

Один из сильнейших вратарей в истории румынского футбола. Чемпион и двукратный обладатель Кубка страны, кавалер разных правительственных наград. Рика, как его называли в те времена, сочетал в себе артистизм и надёжность. Хорошо играл ногами и нередко покидал штрафную площадку. Был очень хорош в ближнем бою, смело бросался в ноги и гасил выходы один на один. Да и сам порою бил пенальти. Впрочем, немало восточноевропейских вратарей этим баловались.

Румянчо Горанов (1950). Болгария. «Левски Спартак» 1970-71, «Локомотив» 1971-82.

Как было сказано в начале, семидесятые годы — не лучшие времена для сборной Болгарии. Однако вратарь Румянчо Горанов помог пережить команде это безвременье, достойно защищал ворота национальной сборной и помог ей пробиться на чемпионат мира 1974. Там болгары ничего не добились, однако игра Горанова произвела впечатление. Даже в матче с голландцами, где Румянчо пропустил четыре мяча, счёт мог быть более крупным. Румянчо довольно скромно общался со своими защитниками, больше полагался на своё мастерство. Возможно, это шло ему в ущерб. Однако вплоть до появления в болгарском футболе Борислава Михайлова, Горанов считался сильнейшим вратарём страны.

На сегодня всё. Завтра вас ждут голландские вратари. И не только они.