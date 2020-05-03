Трагедия армейцев Берлина

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вчера, 17:36

Неприятно, когда политика вмешивается в дела футбола. Вдвойне обидно, что история знает немало подобных примеров. Спорт должен быть территорией вне политических интриг сильных мира сего, но до сих пор не имеет защиты от их действий. Сегодняшний рассказ посвящен одному из самых сильных клубов Восточной Германии, который был спущен «с небес на землю» не по собственной воле.

В истории этой команды было две определяющих даты. О временном промежутке между ними и пойдет речь.

3 апреля 1953 года

Футбольный клуб «Vorwärts» (в переводе «Вперёд») был основан 2 августа 1951 года в городе Лейпциг, как футбольная команда казарменной народной полиции. В первые послевоенные годы Германия не имела права на собственную армию и КНП была предшественником вооруженных сил Германской Демократической Республики. 3 апреля 1953 года не был днем рождения клуба, но дата определила дальнейшую судьбу команды на многие годы. В этот день было принято решение о переводе команды из окружного города Лейпциг в столицу государства, Берлин. В культурных и политических сферах ГДР назревали перемены. Крепкому государству нужна была настоящая армия и ее создание было вопросом времени. Армии, в свою очередь, требовалась крепкая футбольная команда, которая своими выступлениями прославляла бы вооруженные силы. И «Форвертс» стал такой командой.

Восхождение пехотинца

Первые успехи пришли сразу после переезда в столицу, но скорее стали совпадением, чем прямой закономерностью. «Форвертс» показывал достойную игру еще в «Лейпциге» и неудивительно, что взоры командующих были обращены к нему. В 1954 году «Форвертс» берет свой первый трофей — кубок Германии. В финале был повержен «Мотор» из Цвикау.

В 1956 году Казарменная Народная Полиция превратилась в Национальную Народную Армию (ННА) и «Форвертс» получил название Центральный Армейский Спортивный Клуб «Форвертс» Берлин. Именно в этом статусе команда добилась наивысших результатов. В 1958 году команда берет первое золото в истории. С 16-го тура Форвертс забирается на вершину и больше не отдает первенство никому из конкурентов. Через два года история повторяется. «Форвертс» становится досрочным чемпионом с отрывом в 9 очков. Такой отрыв не покорялся ни одному чемпиону ГДР до этого сезона. В 1961 году футбольная ассоциация решила перейти на систему осень-весна, поэтому турнир не имел чемпиона, а в 1962-м «Форвертс» снова защитил звание сильнейшего клуба страны. Еще два золота подряд команда заработала в 1965 и 1966 годах. К концу 60-х команда практически не имела равных на внутренней арене.

22 апреля 1969 года

В апреле 1969 года «Форвертс» уверенно шел к шестому чемпионскому титулу. Успехи не всегда оцениваются только положительно. У любого чемпиона возникает много недоброжелателей и самое плохое, когда эти недоброжелатели имеют вес в высших коридорах власти. Эрих Мильке, министр внутренних дел ГДР , был одним из самых влиятельных лиц государства и был среди тех, кто не радовался успехам «Форвертса». Его протеже «Динамо» из Берлина и «Динамо» из Дрездена были прямыми конкурентами столичных армейцев. В 1969 году чаша терпения была переполнена. 22 апреля можно считать днем крушения яркого армейского коллектива. На очередном заседании Немецкая ассоциация гимнастики и спорта приняла программу о развитии соревновательных видов спорта вплоть до олимпийских игр 1972 года. Один из пунктов программы гласил: «Армейский спортивный клуб „Форвертс Берлин“ будет постепенно переводиться в столицу округа Франкфурт (Одер) под названием АСК „Форвертс Франкфурт (Одер)“. Спортивный клуб „СК Франкфурт (Одер)“ должен быть распущен».

Конечно программу ассоциации составлял не сам министр внутренних дел. И даже приказ о переводе команды подписал не Мильке, а министр обороны Хайнц Гофман, убежденный в необходимости развития спорта в окружном центре, но не вызывает никаких сомнений, что влияние Мильке сыграло решающее значение в принятии такого решения. Тем более, помимо поста в министерстве, Мильке также был председателем спортивной ассоциации Динамо. Через три недели, 17 мая, «Форвертс» возьмет шестое золото в своей истории. Это будет его последнее золото.

Хлопнул дверью

Еще два сезона «Форвертс» проведет в Берлине и по инерции покажет хорошие результаты. Помимо серебряных медалей, в 1970-м команда возьмет кубок ГДР . В тяжелом поединке со счетом 4:2 армейцы победят «Локомотив» из Лейпцига. В 1972-м команда переезжает во Франкфурт-на-Одере и превращается из топ-клуба в замшелого провинциального середняка. Если брать аналогию с нашим чемпионатом, команда ЦСКА в одночасье превратилась в СКА Ростов-на-Дону, со всеми вытекающими последствиями. Бюджет клуба становится в разы меньше, набирать талантов из других коллективов — сложнее. Команда занимает места с 4 по 12, пока в 1978-м не покидает элитный дивизион, чтобы вернутся через год. «Форвертс» дважды выходит в финал кубка, но дважды уступает тому же «Локомотиву» из Лейпцига с разницей в три мяча. В 1976-м армейцы проигрывают 0-3, а в 1981-м, 1-4. Подобное выступление оставляет недосказанность. Команда как будто все время хотела отомстить судьбе, но никак не могла проявить себя. Такой шанс представится в 1983-м. За четыре тура до конца берлинское «Динамо» защитило титул и снова стало чемпионом. Единственная команда, которая не проиграла «Динамо» в сезоне, стал «Форвертс» из Франкфурта-на-Одере. Армейцы пришли вторыми, и это были серебряные медали, которые достойны золота.

1982 год. «Форвертс» — «Карл-Цейсс Йена» 4-1. Игра будущего серебряного и бронзового призеров.

Жизнь после...

В 1988-м клуб снова покидает элиту и вернется в последнем сезоне в истории ГДР , в котором опять займет последнее место. После закрытия восточногерманского чемпионата, «Форвертс» переходит в разряд клубов местного значения без определенных перспектив. Команда выступает в шестом по силе дивизионе и сейчас называется 1. FC Frankfurt (Oder).