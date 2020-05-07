«У меня было три ноги». Коул рассказал, как Дефо дал ему виагру перед игрой

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сегодня, 08:53

Бывший нападающий сборной Англии рассказал, что однажды его разыграли , Уэйн Руни и Шон Райт-Филлипс в расположении национальной команды. Игроки дали Коулу таблетки виагры, сказав, что это витамины.

У меня был стояк. Сексуального возбуждения не было, просто была эрекция. На поле я был быстрее всех, так как у меня было три ноги.

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