«У меня было три ноги». Коул рассказал, как Дефо дал ему виагру перед игрой

Бывший нападающий сборной Англии Карлтон Коул рассказал, что однажды его разыграли Джермейн Дефо, Уэйн Руни и Шон Райт-Филлипс в расположении национальной команды. Игроки дали Коулу таблетки виагры, сказав, что это витамины.
У меня был стояк. Сексуального возбуждения не было, просто была эрекция. На поле я был быстрее всех, так как у меня было три ноги.
Также об этой ситуации рассказал Дефо:
Карлтон всегда улыбался, был счастливым и все такое, и мы подумали, что его и стоит подколоть.
Он выпил таблетку и думал: «О, витамины, для моего тела это хорошо». Я чуть не лопнул от смеха, было невероятно смешно. Видели бы его лицо, когда узнал правду... Ему ничего не оставалось делать.