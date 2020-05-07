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«У меня было три ноги». Коул рассказал, как Дефо дал ему виагру перед игрой

сегодня, 08:53

Бывший нападающий сборной Англии Карлтон Коул рассказал, что однажды его разыграли Джермейн Дефо, Уэйн Руни и Шон Райт-Филлипс в расположении национальной команды. Игроки дали Коулу таблетки виагры, сказав, что это витамины.

У меня был стояк. Сексуального возбуждения не было, просто была эрекция. На поле я был быстрее всех, так как у меня было три ноги.

Также об этой ситуации рассказал Дефо: 

Карлтон всегда улыбался, был счастливым и все такое, и мы подумали, что его и стоит подколоть.

Он выпил таблетку и думал: «О, витамины, для моего тела это хорошо». Я чуть не лопнул от смеха, было невероятно смешно. Видели бы его лицо, когда узнал правду... Ему ничего не оставалось делать.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:59
Извращенцы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:54
Угарная шутка получилась...
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