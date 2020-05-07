РФС хочет обучать английскому игроков и судей

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сегодня, 18:42

РФС заключил партнерское соглашение с образовательным центром EF English First.

Образовательный центр предоставит программы для изучения английского языка футболистами, судьями и другими сотрудниками РФС . Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал эту сделку:

Специалисты компании English First имеют огромный опыт в области образования. Наши партнеры предлагают учебные программы, благодаря которым миллионы людей по всему миру уверенно общаются на разных языках. Наше сотрудничество поможет юным футболистам, судьям и сотрудникам РФС развить языковые компетенции, предоставить доступ к новым знаниям и открыть возможности для карьерного и личного роста.

Директор EF в России и других странах СНГ Эдуард Балдаков поделился мнением о партнерстве с РФС :

Мы гордимся предоставленной возможностью стать партнером РФС в области языкового образования и внести свою лепту в будущие успехи российского футбола! Современный футбол — это многонациональная языковая среда для обмена опытом, технологиями и знаниями. Умение общаться на разных языках мира повышает конкурентность российского футбола и позволит реализовать огромный потенциал для развития футбола на благо страны и наших болельщиков.