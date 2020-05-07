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РФС хочет обучать английскому игроков и судей

сегодня, 18:42

РФС заключил партнерское соглашение с образовательным центром EF English First.

Образовательный центр предоставит программы для изучения английского языка футболистами, судьями и другими сотрудниками РФС. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал эту сделку:

Специалисты компании English First имеют огромный опыт в области образования. Наши партнеры предлагают учебные программы, благодаря которым миллионы людей по всему миру уверенно общаются на разных языках. Наше сотрудничество поможет юным футболистам, судьям и сотрудникам РФС развить языковые компетенции, предоставить доступ к новым знаниям и открыть возможности для карьерного и личного роста.

Директор EF в России и других странах СНГ Эдуард Балдаков поделился мнением о партнерстве с РФС:

Мы гордимся предоставленной возможностью стать партнером РФС в области языкового образования и внести свою лепту в будущие успехи российского футбола! Современный футбол — это многонациональная языковая среда для обмена опытом, технологиями и знаниями. Умение общаться на разных языках мира повышает конкурентность российского футбола и позволит реализовать огромный потенциал для развития футбола на благо страны и наших болельщиков.

Ранее стало известно, что судьи ПФЛ получили аванс за апрель и май. 

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Faustello
Faustello
сегодня в 19:34
Вот это кто то откат получил!!!
У меня только один вопрос - ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ???
Ведь если я не ошибаюсь, недавно была информация что РФС опять имеет отрицательный баланс (читай опять жрут больше чем государство подкидывает). И эти долги опять будут гасить из бюджета. Так с какого эти упыри при этом на халяву будут английский учить?
Ну и больше чем уверен, учить будут верхний фейсы и члены их семей, ну и для показухи пару человек.
Ахринеть им бюджетные бабки (и судьям в т.ч. такие платят) , а они бюджет сливают непонятно куда...
Нет я реально в шоке от того что у нас творят такой беспредел!!!
Twisted
Twisted
сегодня в 18:53
Мутко то себя сам через освященный словарь обучил и теперь владеет в совершенстве)
yasukuni
yasukuni
сегодня в 18:49
насмешили. И как по-английски будет "пилинг бабла"?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:43
тогда мутко зовите в консультанты)) у него с языком проблем нет))))
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