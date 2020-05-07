РФС хочет обучать английскому игроков и судей

РФС заключил партнерское соглашение с образовательным центром EF English First.
Образовательный центр предоставит программы для изучения английского языка футболистами, судьями и другими сотрудниками РФС. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал эту сделку:
Специалисты компании English First имеют огромный опыт в области образования. Наши партнеры предлагают учебные программы, благодаря которым миллионы людей по всему миру уверенно общаются на разных языках. Наше сотрудничество поможет юным футболистам, судьям и сотрудникам РФС развить языковые компетенции, предоставить доступ к новым знаниям и открыть возможности для карьерного и личного роста.
Директор EF в России и других странах СНГ Эдуард Балдаков поделился мнением о партнерстве с РФС:
Мы гордимся предоставленной возможностью стать партнером РФС в области языкового образования и внести свою лепту в будущие успехи российского футбола! Современный футбол — это многонациональная языковая среда для обмена опытом, технологиями и знаниями. Умение общаться на разных языках мира повышает конкурентность российского футбола и позволит реализовать огромный потенциал для развития футбола на благо страны и наших болельщиков.
Ранее стало известно, что судьи ПФЛ получили аванс за апрель и май.
У меня только один вопрос - ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ???
Ведь если я не ошибаюсь, недавно была информация что РФС опять имеет отрицательный баланс (читай опять жрут больше чем государство подкидывает). И эти долги опять будут гасить из бюджета. Так с какого эти упыри при этом на халяву будут английский учить?
Ну и больше чем уверен, учить будут верхний фейсы и члены их семей, ну и для показухи пару человек.
Ахринеть им бюджетные бабки (и судьям в т.ч. такие платят) , а они бюджет сливают непонятно куда...
Нет я реально в шоке от того что у нас творят такой беспредел!!!
У меня только один вопрос - ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ???
Ведь если я не ошибаюсь, недавно была информация что РФС опять имеет отрицательный баланс (читай опять жрут больше чем государство подкидывает). И эти долги опять будут гасить из бюджета. Так с какого эти упыри при этом на халяву будут английский учить?
Ну и больше чем уверен, учить будут верхний фейсы и члены их семей, ну и для показухи пару человек.
Ахринеть им бюджетные бабки (и судьям в т.ч. такие платят) , а они бюджет сливают непонятно куда...
Нет я реально в шоке от того что у нас творят такой беспредел!!!