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РФС начал собирать данные для разработки вариантов поддержки клубов

сегодня, 17:20

Российский футбольный союз (РФС) начал собирать данные для разработки вариантов поддержки профессиональных клубов в условиях приостановки турниров из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

На данный момент ведем работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом. Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и формировании бюджетов. Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы.  

Напомним, что ранее РФС приостановил футбольные соревнования в России до 31 мая.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:28
Осман Кадиев хозяин Анжи: "Спасиииииииите.... У нас нет стадиона, базы, академии, на нас ходит пару десяток болельщиков, но мы просто хотим денег"
Думаю РФС здраво разберётся кому давать деньги, а кто сразу разворует всё на корню.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:19
рано об этом думать)))
Не спартак
Не спартак
сегодня в 17:26
Поддержат цска, он самый бедный, Лудогорцем и Ференцварошем битый.
Almazny
Almazny
сегодня в 17:21
Опять все деньги разворуют.
drug01
drug01
сегодня в 17:21
очень важное дело
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