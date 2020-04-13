РФС начал собирать данные для разработки вариантов поддержки клубов

Российский футбольный союз ( РФС ) начал собирать данные для разработки вариантов поддержки профессиональных клубов в условиях приостановки турниров из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

На данный момент ведем работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом. Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и формировании бюджетов. Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы.