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Арбелоа: «Хорошо было бы увидеть Месси и Роналду в одной команде»

сегодня, 18:57

Экс-защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

Я семь лет играл с Роналду и видел, как он тренируется. У него огромный талант. 

Не понимаю, когда говорят, что Криштиану сделал себя сам, но почему-то талант, с помощью которого он всего этого добился, никто не замечает.

Они оба серьезно относятся к делу и имеют характер бойцов. Был бы хороший эксперимент – собрать их [в одном клубе], но им будет трудно играть вместе, потому что каждый из них хочет быть на первом плане.

Ранее Арбелоа выразил надежду, что Лионель Месси в скором времени завершит карьеру.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:42
какие иногда мысли бредовые возникают)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:03
За сборную мира как нибудь и сыграют.
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