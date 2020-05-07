Арбелоа: «Хорошо было бы увидеть Месси и Роналду в одной команде»

Экс-защитник мадридского «Реала» поделился мнением о и .

Я семь лет играл с Роналду и видел, как он тренируется. У него огромный талант.

Не понимаю, когда говорят, что Криштиану сделал себя сам, но почему-то талант, с помощью которого он всего этого добился, никто не замечает.

Они оба серьезно относятся к делу и имеют характер бойцов. Был бы хороший эксперимент – собрать их [в одном клубе], но им будет трудно играть вместе, потому что каждый из них хочет быть на первом плане.