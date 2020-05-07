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Ван дер Сар: «Зидан в „Ювентусе“ приезжал на тренировку на Fiat»

сегодня, 17:18

Бывший голкипер «Ювентуса» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о Зинедине Зидане, с которым выступал вместе за туринский клуб с 1999 по 2001 год:

Он не был общительным. Он тогда плохо говорил на английском, общался только на французском и итальянском. Зидан приезжал на тренировки на Fiat и был одет в джинсы, белую футболку Levi’s  и белые кроссовки adidas. Это отличало его от других футболистов: Ferrari, Dolce & Gabbana, Versace.

Конечно, у него была своя темная сторона, поэтому он получал красные карточки. Однако с мячом он был очень хорош. Без мяча он не был так элегантен.

Ранее легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал, что Зидан был лучшим игроком, с которым он играл.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:45
Скромность украшает человека. Только эти на Феррари не поймут...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:19
Хороший отзыв....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:19
прям пример скромности)))
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