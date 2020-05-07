Ван дер Сар: «Зидан в „Ювентусе“ приезжал на тренировку на Fiat»

Бывший голкипер «Ювентуса» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о Зинедине Зидане, с которым выступал вместе за туринский клуб с 1999 по 2001 год:
Он не был общительным. Он тогда плохо говорил на английском, общался только на французском и итальянском. Зидан приезжал на тренировки на Fiat и был одет в джинсы, белую футболку Levi’s и белые кроссовки adidas. Это отличало его от других футболистов: Ferrari, Dolce & Gabbana, Versace.
Конечно, у него была своя темная сторона, поэтому он получал красные карточки. Однако с мячом он был очень хорош. Без мяча он не был так элегантен.
Ранее легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал, что Зидан был лучшим игроком, с которым он играл.