Ван дер Сар: «Зидан в „Ювентусе“ приезжал на тренировку на Fiat»

Бывший голкипер «Ювентуса» поделился мнением о , с которым выступал вместе за туринский клуб с 1999 по 2001 год:

Он не был общительным. Он тогда плохо говорил на английском, общался только на французском и итальянском. Зидан приезжал на тренировки на Fiat и был одет в джинсы, белую футболку Levi’s и белые кроссовки adidas. Это отличало его от других футболистов: Ferrari, Dolce & Gabbana, Versace.

Конечно, у него была своя темная сторона, поэтому он получал красные карточки. Однако с мячом он был очень хорош. Без мяча он не был так элегантен.