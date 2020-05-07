Теннисист Стаховский: «Тимощук перечеркнул свою карьеру переездом в Россию»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своей дружбе с тренером «Зенита» :

У меня двойные стандарты касательно этой ситуации. У меня есть персональные отношения с этим. Он не дает интервью украинским СМИ по одной причине – его здесь съедят и сразу спросят о России.

В Петербурге он не играл с начала конфликта. Для меня есть небольшая разница в этом плане между работой тренером и игроком. Это несколько смягчает ситуацию, но не делает большой разницы. Перейти от игрока до тренера в футболе не так просто.

Ему не предлагали работу в «Динамо», и мы не знаем, предлагали ли в «Шахтере». Когда ты тренер, это другая ситуация, чем когда ты футболист. Мы же знаем, что Селезнев поехал в Россию, хотя у него были другие предложения, но за меньшие деньги. Тогда можно сказать – он уехал кормить семью.

Мне трудно судить Тимощука, потому что он мой друг. Мы много общаемся, иногда вместе отдыхаем. Я человек, у меня есть эмоции, трудно его хейтить. Мне не нравится, что он там. Я не сторонник этого, но что я могу сделать? Просто говорю: «Чувак, это твоя жизнь и твой выбор».

Тимощук – легенда украинского футбола. Он перечеркнул все это этим переходом, сделал свой выбор. В Украине его не воспринимают положительно, это те последствия, которые он несет за свой выбор. Ему с этим надо будет жить. Возглавить сборную – без шансов, работать на Украине с этим – очень трудно.

Когда узнал, что он едет туда, сразу спросил: «А нафига?» Он сказал, что предложений нет. В другие клубы не приглашали. Надо понимать, что у него есть определенные личные проблемы.

Если он был бы в нормальных отношениях с семьей, то ему это было бы не нужно. Чтобы мы понимали, в Германии закон немножко иной. Я не уверен, что у него осталось много денег, чтобы он мог спокойно сидеть и говорить, что все в порядке.