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Теннисист Стаховский: «Тимощук перечеркнул свою карьеру переездом в Россию»

сегодня, 18:50

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своей дружбе с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком:

У меня двойные стандарты касательно этой ситуации. У меня есть персональные отношения с этим. Он не дает интервью украинским СМИ по одной причине – его здесь съедят и сразу спросят о России.

В Петербурге он не играл с начала конфликта. Для меня есть небольшая разница в этом плане между работой тренером и игроком. Это несколько смягчает ситуацию, но не делает большой разницы. Перейти от игрока до тренера в футболе не так просто.

Ему не предлагали работу в «Динамо», и мы не знаем, предлагали ли в «Шахтере». Когда ты тренер, это другая ситуация, чем когда ты футболист. Мы же знаем, что Селезнев поехал в Россию, хотя у него были другие предложения, но за меньшие деньги. Тогда можно сказать – он уехал кормить семью.

Мне трудно судить Тимощука, потому что он мой друг. Мы много общаемся, иногда вместе отдыхаем. Я человек, у меня есть эмоции, трудно его хейтить. Мне не нравится, что он там. Я не сторонник этого, но что я могу сделать? Просто говорю: «Чувак, это твоя жизнь и твой выбор».

Тимощук – легенда украинского футбола. Он перечеркнул все это этим переходом, сделал свой выбор. В Украине его не воспринимают положительно, это те последствия, которые он несет за свой выбор. Ему с этим надо будет жить. Возглавить сборную – без шансов, работать на Украине с этим – очень трудно.

Когда узнал, что он едет туда, сразу спросил: «А нафига?» Он сказал, что предложений нет. В другие клубы не приглашали. Надо понимать, что у него есть определенные личные проблемы.

Если он был бы в нормальных отношениях с семьей, то ему это было бы не нужно. Чтобы мы понимали, в Германии закон немножко иной. Я не уверен, что у него осталось много денег, чтобы он мог спокойно сидеть и говорить, что все в порядке.

 Напомним, что Тимощук работает в тренерском штабе «Зените» с марта 2017 года.

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Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:42
Тимощук перечеркнул свою карьеру?
После Украины стал
Зенит (Санкт-Петербург)

Чемпион России (2): 2007, 2014/15
Обладатель Суперкубка России (1): 2008
Обладатель Кубка УЕФА (1): 2007/08
Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2008
Бавария (Мюнхен)

Чемпион Германии (2): 2009/10, 2012/13
Обладатель Кубка Германии (2): 2009/10, 2012/13
Обладатель Суперкубка Германии (2): 2010, 2012
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (1): 2012/13

А чего добился этот теннисок? Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:34
да 56ов везде хватает)))
Faustello
Faustello
сегодня в 19:27
Тимощук:
- 94, 94 я хотел!)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 19:25
Впрочем, что с теннисистов взять... Вон, Вафельникова как колотит, VIP-билеты на камеру режет и истерит, а Сафину мировые заговоры на каждом шагу мерещатся))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 19:23
Тимоха сделал себе славную карьеру.
Может ещё и добавит в чём-то.
И выбор правильный.
Жрал бы сейчас горилку и салом закусывал.
Не приведи,Господь.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:19
Видно, что Стаховский смотрит украинских Киселевых и Соловьевых)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 19:07
Жаба душит ?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:59
Походу Тимощуку по хрен что там про него лапочут. Ему и в Питере неплохо живется.
andreika20133
andreika20133
сегодня в 18:59
Вот он потерял. Теперь его не любят на Украине. Беда. Беда.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:52
Толе по ходу по хрен что Стаховский говорит
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:51
Я думаю, он ттак не считает
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