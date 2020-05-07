Шевченко о периоде в «Челси»: «Я не оглядываюсь назад»

Главный тренер сборной Украины рассказал о своем периоде выступлений за «Челси».

Шевченко провел в составе лондонского клуба два сезона (2006-2008).

Я не оглядываюсь назад. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад, только вперед. Хотя это было трудно, это был опыт для меня, чтобы найти себя. Не всегда все идет хорошо, но благодаря этому опыту я стал сильнее.

Я хотел перемен в жизни. «Милан» всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Мои лучшие годы связаны с «Миланом».