ГлавнаяНовости

Шевченко о периоде в «Челси»: «Я не оглядываюсь назад»

сегодня, 18:01

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем периоде выступлений за «Челси».

Шевченко провел в составе лондонского клуба два сезона (2006-2008).

Я не оглядываюсь назад. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад, только вперед. Хотя это было трудно, это был опыт для меня, чтобы найти себя. Не всегда все идет хорошо, но благодаря этому опыту я стал сильнее.

Я хотел перемен в жизни. «Милан» всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Мои лучшие годы связаны с «Миланом».

Ранее Шевченко вспомнил о финале Лиги чемпионов 2005 года.

Все новости
Игрок «Анже» Эль-Мелали извинился за акт эксгибиционизма
Сегодня, 18:22 Комментарии1
Шевченко: «Не могу вспоминать о сейве Дудека в финале»
Сегодня, 17:37 ВидеоКомментарии1
Ван дер Сар: «Зидан в „Ювентусе“ приезжал на тренировку на Fiat»
Сегодня, 17:18 Комментарии3
Маротта: «Тонали многообещающ, будет очередь из желающих подписать его»
Сегодня, 17:14 Комментарии2
Боккетти: «Однажды я вернусь в „Спартак“»
Сегодня, 17:09 Комментарии5
Паредес рассказал о будущем Неймара в ПСЖ
Сегодня, 15:16 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:12
Сильный мужчина на поводу у жены не пойдет. В Челси потерялся совсем, только время зря потерял.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:12
ну пусть будет так))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:07
Дикий зверь не помнит добра.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100