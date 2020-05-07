Шевченко: «Не могу вспоминать о сейве Дудека в финале»

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сегодня, 17:37

Один из лучших бомбардиров в истории «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины вспомнил сейв голкипера «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов 2005 года.

Милан вел со счетом 3:0, однако английскому клубу удалось отыграться, а после вырвать победу в серии пенальти. Сам Шевченко не реализовал великолепный шанс забить, а после промазал с точки в серии одиннадцатиметровых. Спустя два года «Милан» одержал победу в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» (2:0), однако Шевченко уже не было в составе миланского клуба, ведь он перешел в «Челси».

Несколько месяцев назад УЕФА разместил видео с сейвами Дудека. Я до сих пор не могу на это смотреть. Я бросаю телефон, я не могу. Знаете ли вы чемпиона, который не испытывал разочарований в своей карьере? Это и есть красота спорта. Мы люди, наступают трудные времена, но если вы сильны, вы встаете, вы находите что-то еще. Вот почему мы живы. Лига чемпионов два года спустя? Выиграли, но без меня (смеется).

Ранее Шевченко рассказал, что стал больше забивать после перехода в Серию А.