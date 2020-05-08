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Руководство «Барселоны» уверено в том, что сможет подписать Лаутаро

сегодня, 22:43

Руководство «Барселоны» уверено в том, что клубу удастся приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Форвардом интересуются несколько европейских топ-клубов, однако это не смущает «Барсу» — «сине-гранатовые» по-прежнему рассчитывают подписать игрока в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Marca.

По слухам, на Мартинеса претендуют «Реал» и «Манчестер Сити». Также сообщалось, что форвардом «Интера» намерены усилиться «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:01
В наше смутное время нельзя быть уверенным ни в чем.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 22:51
Как с Коутиньо а Лаутара его копия.Если подпишут Лаутара будет локти кусать,он медлительный для Барсы,не сможет укрепиться,его схавают быстрые мадридисты.
Неймар нужен Барсе.
beefs
beefs
сегодня в 22:46
ну что же как будете себя вести
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