Руководство «Барселоны» уверено в том, что сможет подписать Лаутаро

Руководство «Барселоны» уверено в том, что клубу удастся приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Форвардом интересуются несколько европейских топ-клубов, однако это не смущает «Барсу» — «сине-гранатовые» по-прежнему рассчитывают подписать игрока в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Marca.
По слухам, на Мартинеса претендуют «Реал» и «Манчестер Сити». Также сообщалось, что форвардом «Интера» намерены усилиться «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
Неймар нужен Барсе.
Неймар нужен Барсе.