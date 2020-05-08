Руководство «Барселоны» уверено в том, что сможет подписать Лаутаро

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сегодня, 22:43

Руководство «Барселоны» уверено в том, что клубу удастся приобрести нападающего «Интера» . Форвардом интересуются несколько европейских топ-клубов, однако это не смущает «Барсу» — «сине-гранатовые» по-прежнему рассчитывают подписать игрока в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Marca.