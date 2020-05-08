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Переход Артура в «Ювентус» оказался под угрозой срыва

сегодня, 19:34

«Ювентус» продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» Артуром. При этом туринцы столкнулись с трудностями в вопросе оформления трансфера игрока.

«Юве» готов предложить «сине-гранатовым» хавбека Миралема Пьянича в обмен на Артура. Вместе с тем «Барсу» не устраивает такой вариант. Каталонцы могут обменять Артура на Пьянича, только если «Ювентус» доплатит определенную сумму денег в рамках сделки. Поскольку туринцы не готовы доплачивать деньги за Артура, сделка оказалась под угрозой срыва.

Отметим, ранее сообщалось, что Пьянич согласен перейти в «Барселону».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:06
Юве надо ждать окончания контракта))
ДСА
ДСА
сегодня в 20:02
Кому больше нужно, тот и прогнётся.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 19:44
У Барсы губа не дура конечно...так-то Барсе нужно при таком обмене доплатить,а не Юве
beefs
beefs
сегодня в 19:34
обмен не в моде, нужны живые деньги
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