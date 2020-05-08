Переход Артура в «Ювентус» оказался под угрозой срыва

1588955640

сегодня, 19:34

«Ювентус» продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» Артуром. При этом туринцы столкнулись с трудностями в вопросе оформления трансфера игрока.

«Юве» готов предложить «сине-гранатовым» хавбека в обмен на Артура. Вместе с тем «Барсу» не устраивает такой вариант. Каталонцы могут обменять Артура на Пьянича, только если «Ювентус» доплатит определенную сумму денег в рамках сделки. Поскольку туринцы не готовы доплачивать деньги за Артура, сделка оказалась под угрозой срыва.

Отметим, ранее сообщалось, что Пьянич согласен перейти в «Барселону».