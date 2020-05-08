ПСЖ намерен включить Дракслера в сделку по Икарди

ПСЖ намерен выкупить нападающего Мауро Икарди, который выступает за парижский клуб на правах аренды из «Интера».
Как сообщается, ПСЖ хочет снизить сумму выкупа, прописанную в арендном соглашении, которая составляет 70 млн евро. Парижане могут включить в сделку по Икарди своего полузащитника Юлиана Дракслера. Однако миланский клуб более заинтересован защитниками ПСЖ Тома Менье и Лайвеном Курзава, контракты которых истекают грядущим летом.
Ранее уже появлялись слухи о том, что «Интер» не собирается возвращать Икарди.