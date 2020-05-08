ПСЖ намерен включить Дракслера в сделку по Икарди

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сегодня, 22:25

ПСЖ намерен выкупить нападающего , который выступает за парижский клуб на правах аренды из «Интера».

Как сообщается, ПСЖ хочет снизить сумму выкупа, прописанную в арендном соглашении, которая составляет 70 млн евро. Парижане могут включить в сделку по Икарди своего полузащитника . Однако миланский клуб более заинтересован защитниками ПСЖ и , контракты которых истекают грядущим летом.

Ранее уже появлялись слухи о том, что «Интер» не собирается возвращать Икарди.