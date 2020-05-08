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Таре высказался о будущем Милинковича-Савича

вчера, 23:55

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в разговоре со Sky Sport Italia заявил, что будущее полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича будет решаться в конце нынешнего сезона.

Он оставался в Риме на протяжении пяти лет, потому что у него есть сильная связь с городом и клубом. Когда было желание расстаться, немного с нашей стороны, немного – с его, мы никогда не решались на это. Тем не менее ситуация должна быть оценена в конце сезона.  

Ранее сообщалось, что на Милинковича-Савича претендуют несколько европейских топ-клубов.

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beefs
beefs
вчера в 23:56
посмотрим что выйдет
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