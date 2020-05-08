Таре высказался о будущем Милинковича-Савича

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в разговоре со Sky Sport Italia заявил, что будущее полузащитника команды будет решаться в конце нынешнего сезона.

Он оставался в Риме на протяжении пяти лет, потому что у него есть сильная связь с городом и клубом. Когда было желание расстаться, немного с нашей стороны, немного – с его, мы никогда не решались на это. Тем не менее ситуация должна быть оценена в конце сезона.