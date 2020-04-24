Муравьев: «Широков хотел убрать Ташаева из „Динамо“»

Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев вспомнил переход полузащитника в «Спартак».

Роман Широков, когда пришел, заявил: «Ташаев не нужен». — «Как это? Наш воспитанник, встроен в команду». — «Не нужен, и все. Таких десятки на рынке». А у него контракт заканчивался. Две недели я убеждал руководство сохранить футболиста, встречался с его агентом Агузаровым, с отцом Ташаева. Прошли по краю, продлили соглашение в последние дни декабря. Сторона игрока просила двукратное повышение зарплаты и подъемные. Удалось сохранить прежний оклад, правда, снизили сумму выкупа с трех до полутора миллионов, без компромисса игрок контракт не продлил бы. Все согласовал с руководством, провел через совет директоров.

Через месяц все-таки договариваюсь с Ташаевым увеличить отступные до трех миллионов. Заключили допсоглашение, и вот его через совет директоров почему-то не провели.

Почему? Потому что не верили, скорее всего, что Ташаев кому-то пригодится. Таких же «десятки на рынке». А его купил «Спартак». И кого потом обвинили в недостаточной сумме трансфера? Меня. Хотя продления контракта с Ташаевым вообще могло не быть, ушел бы бесплатно. И подобных примеров могу привести не один. А уж насколько бездарно полтора ташаевских миллиона потратили на трансферы летом 2018-го, отдельный разговор.

Останься я в «Динамо», так и был бы козлом отпущения. Еще и рассорился бы со всеми. Тому же Golden Toys была обещана сумма, согласованная на всех уровнях. Обещания надо выполнять. Я не захотел обманывать людей и оказался виноватым. Придумали личную заинтересованность, чтобы оправдать собственный непрофессионализм.