Будущее «Ньюкасла». Это точно произойдет после смены владельца!

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сегодня, 15:42

Английские «сороки» — одни из главных ньюсмейкеров футбольного локаута. «Соккер.ру» снова заглядывает в магический шар, чтобы заглянуть в будущее «Ньюкасла».

Конечно, Килиан Мбаппе вряд ли приедет в Тайнсайд и облачится в черно-белое, но приход новых владельцев непременно изменит «Ньюкасл». У «сорок» появится новый покровитель с сотнями миллиардов евро в инвестиционном фонде, и бурное воображение футбольных фанатов уже рисует классическую картинку: бурный рост в стиле «Ред Булла», расширение «Большой шестерки» АПЛ до «Большой семерки», приезд большой звезды, условного Килиана Мбаппе, который будет ошеломлен, как в свое время Робиньо, оказавшийся у истоков нового «Манчестер Сити». Взгляд устремлен в будущее, цели — титул, попадание в Лигу чемпионов, победа в Лиге чемпионов.

К счастью, финансовый фэйр-плей УЕФА осаживает миллиардеров, которые хотят в реальной жизни играть в Football Manager, так что и «Ньюкаслу» предстоит более плавный переход к статусу топ-клуба, если, конечно, принцу Салману хватит терпения. Захватить футбольный мир с помощью безумных трат не получится, и «Ньюкаслу» предстоит пройти сложный путь на пути к желаемому статусу. Необходимы изменения в структуре управления клубом, выстраивание инфраструктуры на принципиально новом уровне, завоевание новых фанатов. Так что же все-таки ждет «Ньюкасл»?

Удаление любых напоминаний о Sports Direct

«Ньюкасл» как исторический бренд весьма привлекателен для покупателя. Это клуб почти со 130-летний историей, четырехкратный чемпион Англии и шестикратный обладатель Кубка из огромного города с большой архитектурой. После резкого упадка «Сандерленда» «Ньюкасл» остался единственным большим клубом на многие мили вокруг. Достояние «сорок» — преданные фанаты, который сохраняют лояльность, несмотря на все передряги и откровенные издевательства.

Новые владельцы сразу завоюют висты только благодаря тому, что избавят «Ньюкасл» от бессовестного экзекутора Майка Эшли, который злоупотребил своей властью превратив «Ньюкасл» и «Сент-Джеймс Парк» в одну гигантскую рекламную площадку для своей компании Sports Direct. Десятки тысяч «сорок» словно стали заложниками безвкусного бренда.

Уход Эшли должен быть категоричным, вместе с ним исчезнут любые напоминания о Sports Direct: рекламные щиты, баннеры, надписи на футболках. Если новые владельцы настроены серьезно, они с первых дней в клубе возьмутся за обновление образа «Ньюкасла», который изрядно заржавел стараниями Большого Майка. Sports Direct должен быть предан анафеме, растоптан и забыт, как страшный сон.

Мост для болельщиков

Неофициальный слоган лучших владельцев клубов АПЛ : «Ваш клуб настолько же силен, насколько сильно сообщество вокруг него». Майк Эшли не был хорошим владельцем и регулярно плевал в душу фанатам. Новые боссы должны начать новую эпоху в истории клуба с перезагрузки отношений с болельщикам. Учитывая, что Эшли разрушил все мосты, у Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии масса возможностей красиво зайти в клуб и произвести хорошее впечатление на сообщество «сорок».

На самом деле, это удалось даже Эшли, когда он только пришел в клуб. Только Майк надел полосатую футболку и пошел пить пиво с фанатами, пытаясь показать, что он один из них, а новые хозяева должны действовать тоньше, скажем, отдать дань уважения легендам, которые были не в чести у клуба в последние годы. Популярнейшему некогда пабу на территории «Сент-Джеймса» можно вернуть имя Алана Ширера, устроить чествование Кевина Кигана, который ушел из клуба со скандалом. Болельщики это оценят.

Грамотный управленец

Принц Салман, если он хочет получать удовольствие от футбола и не прослыть богатым невеждой, должен делегировать полномочия по операционному управлению клубом профессионалам. Не таким, каких назначал и подпускал к «Ньюкаслу» уже неоднократно упомянутый предыдущий владелец: дружки Майка Эшли без официального статуса лезли в трансферную политику, а спортивный директор Джо Киннир называл полузащитника Йоана Кабая «Йоаном Кебабом».

Богатые владельцы успешных клубов остаются в стороне от футбольных решений, но у каждого клуба должно быть публичное лицо, которое соберет в своих руках нити управления и будет в ответе за все. В «Манчестер Сити» эту роль играет, к примеру, Чики Бегиристайн, который до переезда в Англию семь лет успешно работал в «Барселоне». Чики — «директор по футболу», но название должности не столь важно: это может быть и спортивный директор, и генеральный директор, и главный исполнительный директор. В общем, ждем появление такого человека в «Ньюкасле». Предположу, что его имя в футбольном мире будет широко известно.

Рекордные спонсорские контракты

Выкупить клуб — это полдела, нужно еще придумать, как завести в него свои деньги, чтобы не нарушить правила FFP УЕФА . Очевидно, что Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии привлечет новый пакет щедрых спонсорских контрактов. Подходят к концу времена Wonga и Fun88 — микрокредитной организации типа «стервятник» и букмекерской конторы, за рекламу которой «Ньюкаслу» однажды пришлось заплатить штраф. Заканчивается контракт и у производителя экипировки Puma. Скорее всего, одеваться «сороки» теперь будут в другом доме, но куда важнее, что на футболках «Ньюкасла» появится реклама, скажем, ближневосточной авиакомпании. В любом случае, это будет крупная сделка, «Ньюкасл» получит от титульного спонсора рекордные для себя деньги.

Смена менеджера

Амбиции нового «Ньюкасла» направлены ввысь, задача — войти в число английских топ-клубов. Возглавит ли нашествие «сорок» Стив Брюс? Он, конечно, крупный дядька по габаритам, но очевидно, что его ждет судьба Марка Хьюза из «Сити» и Клаудио Раньери из «Челси», при которых начался бурный рост амбиций этих клубов. Уже вовсю говорят о контактах с Маурисио Почеттино, обсуждают его «заказ» на футболистов.

Так что дни Стива Брюса у руля «Ньюкасла» сочтены. Конечно, никто не любит увольнения, и не слишком хорошо для кармы начинать с отставки тренера, который ничего плохого не сделал, более того, превосходит ожидания в этом сезоне, но объективно Брюс не соответствует амбициям нового «Ньюкасла». Его заменят. Остается лишь пожелать, чтобы старину Стива отодвинули от тренерского мостика красиво — скажем, с предложением остаться в клубе на другой должности, если его это заинтересует.