Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

На сегодняшнем совете директоров ЦСКА был избран председатель.
Им стал помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Максим Орешкин. Его заместителем стал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Ранее «ВЭБ.РФ» стал владельцем 77,63% акций клуба.
На сегодняшнем совете директоров ЦСКА был избран председатель.
Им стал помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Максим Орешкин. Его заместителем стал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Ранее «ВЭБ.РФ» стал владельцем 77,63% акций клуба.
Прогнулся "блатной" перед госструктурой. Не по понятиям).
Тут, или папиросы Беломорканал, или сигары)).
"Помощник Путина" 🤣
Прогнулся "блатной" перед госструктурой. Не по понятиям).
Тут, или папиросы Беломорканал, или сигары)).
"Помощник Путина" 🤣