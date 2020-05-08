Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

История скандала. Быстров между «Зенитом» и «Спартаком» Кошелек, звонок и прозвище Иуда – «Соккер.ру» вспоминает важную трагикомедию.

Лучший российский легионер Можно назвать его сезон успешным? Пора менять клуб? Ответы – на «Соккер.ру».

Долгожданное чемпионство «Спартака». Как это было? Три года назад «Спартак» спустя 16 лет выиграл чемпионат России. «Соккер.ру»

РПЛ на экспорт. Футболисты, которые не затеряются в топ-чемпионатах «Соккер.ру» уверен, что российским клубам придется продавать, чтобы выжить. И