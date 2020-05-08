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Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

сегодня, 16:14

На сегодняшнем совете директоров ЦСКА был избран председатель.

Им стал помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Максим Орешкин. Его заместителем стал президент ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее «ВЭБ.РФ» стал владельцем 77,63% акций клуба.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 17:04
Хороший ход
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:00
Таймер покажет....на бомбе).
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 16:52
По плотности то вам равных нет!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:51
А это хорошо или плохо???
ДСА
ДСА
сегодня в 16:48
Ну тогда ЦСКА ничего не грозит.
Против_всех
Против_всех
сегодня в 16:47
Бестрофейник харьковского подрейтузника к госкормушке подтянули, теперь попрет... подумали они)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 16:44
С пособником плешака даже сам Лудогорец не страшен
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:42
Плотненько бывшие кони, нынешние почтальоны на госбюджет присели...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:36
Обложили госструктуры Коней. Чисто госбюджетный клуб. Гыгыгы
112910415
112910415
сегодня в 16:34
вот она, " белая метка " ! (в противоположность "чёрной метке", ежели кто не понял) ))
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
сегодня в 16:33
Как же они теперь чемпионство делить будут с путинским зенитом?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:32, ред.
Зам начштаба значит Гинер).
Прогнулся "блатной" перед госструктурой. Не по понятиям).
Тут, или папиросы Беломорканал, или сигары)).
"Помощник Путина" 🤣
VIPded
VIPded
сегодня в 16:23
Вопрос с чемпионством закрыт...))))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:16
ну теперь попрёт)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:15
Ещё один руку наложил
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