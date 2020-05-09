ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «Уже хочется хоть кого-то тренировать, что-то делать»

сегодня, 20:52

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о вынужденной паузе в связи с приостановкой чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Как чувствует себя тренер на карантине? Ты не понимаешь, что будет дальше, каким образом это аукнется. Все эти дистанционные тренировки, которые у нас есть — это велосипед, всевозможные упражнения в тренажерном зале, но нет тактики, не группы. Это только физподготовка. Мы не знаем каким образом организм на это отреагирует, но в любом случае, понятно, что все в одинаковых условиях. Это непонятное томительное долгое ожидание, уже хочется хоть кого-то тренировать, что-то делать, потому что очень сложно находиться в такой длительной паузе.

И на самом деле это не отпуск, потому что мы понимаем, это что-то такое, что позволяет тебе быть дома, но в тоже время полноценным отпуском это назвать нельзя, так как в голове что-то совсем другое происходит и не дает тебе понять, что это все-таки отпуск. Хотя в какой-то мере это можно назвать отпуском, но считаю, что персонально для тренера, футболиста эта пауза чересчур. Но мы здесь ничего сделать не можем.

Ранее Ганчаренко высказался о спаде в игре форварда «армейцев» Федора Чалова

Все новости
Радимов: «Не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю нашей страны»
Сегодня, 20:33 ФотоКомментарии6
Ганчаренко: «Чалов не играет плохо, у него пропала реализация»
Сегодня, 20:14 Комментарии12
Семак: «Горжусь каждым, кто прошёл войну»
Сегодня, 20:03 Комментарии4
Евсеев: «Газизов — знаковый в нашем футболе человек»
Сегодня, 14:34 Комментарии3
Семёнов: «15 мая будет принято окончательное решение по сезону»
Сегодня, 11:04 Комментарии11
Семёнов: «В январе, возможно, коронавирусом переболели игроки „Ахмата“»
Сегодня, 11:00 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:45
Все уже засиделась по домам.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:41
Уже хочется в солдатиков поиграть.
beefs
beefs
сегодня в 21:14
потерпи, осталось немного
ziborock
ziborock
сегодня в 21:11
Люди картошку сажают а Ганчаренко заняться нечем!)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:11
Я бы на месте Ганчаренко во время простоя изучал игру ведущих клубов Европы с целью разнообразить таковую у своих футболистов. А то никакого тактического разнообразия за годы его правления в клубе даже при большом желании обнаружить не удается. Неужели самому не хочется апробировать иные тактические построения на поле ? Все предсказуемо, однообразно, порой даже скучновато, потому и провалы не только на международной, но и на внутренней аренах.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:07
А нам хочется футбола!!!!
drug01
drug01
сегодня в 21:03
Не позавидуешь любому тренеру в этой ситуации-ведь надо готовить команду и нужны очки......
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:54
Удачи армейцам!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:53
Можно кошек тренировать или собак.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100