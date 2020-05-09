Ганчаренко: «Уже хочется хоть кого-то тренировать, что-то делать»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о вынужденной паузе в связи с приостановкой чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Как чувствует себя тренер на карантине? Ты не понимаешь, что будет дальше, каким образом это аукнется. Все эти дистанционные тренировки, которые у нас есть — это велосипед, всевозможные упражнения в тренажерном зале, но нет тактики, не группы. Это только физподготовка. Мы не знаем каким образом организм на это отреагирует, но в любом случае, понятно, что все в одинаковых условиях. Это непонятное томительное долгое ожидание, уже хочется хоть кого-то тренировать, что-то делать, потому что очень сложно находиться в такой длительной паузе.

И на самом деле это не отпуск, потому что мы понимаем, это что-то такое, что позволяет тебе быть дома, но в тоже время полноценным отпуском это назвать нельзя, так как в голове что-то совсем другое происходит и не дает тебе понять, что это все-таки отпуск. Хотя в какой-то мере это можно назвать отпуском, но считаю, что персонально для тренера, футболиста эта пауза чересчур. Но мы здесь ничего сделать не можем.