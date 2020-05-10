Гендиректор «Зенита»: «Никаких переговоров с „Наполи“ по Азмуну не ведём»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры о продаже нападающего .

Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведем. Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах.

Сейчас у нас одна забота – доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет.