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Гендиректор «Зенита»: «Никаких переговоров с „Наполи“ по Азмуну не ведём»

сегодня, 22:41

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры о продаже нападающего Сердара Азмуна.

Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведем. Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах.

Сейчас у нас одна забота – доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вступил в переговоры по трансферу Азмуна с «Наполи». 

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 23:38
Даа,всё те же на манеже,Ванька да великовозрастный врунишка,строчат и дро... на ненужный и неинтересный им Зенит,бгг.
Legend 6
Legend 6 ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 23:19
Да этот генеральный директор такой же как и агент Кокорина. Мы не в курсе.
А потом х...рак и в Сочи.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:14
А зачем Наполи, ведь есть 2 дочерних конторы куда ссылают неугодных,Сочи и Оренбург
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:52
Тайна покрытая мраком). Более вероятно, что Наполи не даёт столько, сколько хочет Зенит. Вот отсюда и не ведут переговоры. Если так, то правильное решение, чем за дёшево продавать, то лучше в Зените оставить...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 22:43
Для Азмуна рпл потолок.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:41
Как обычно - летят утки
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