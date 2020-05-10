«Зенит» теряет форварда. Как компенсировать уход?

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сегодня, 17:25

Серьезные клубы включаются в переговоры, и «Соккер.ру» предлагает петербуржцам реагировать.

Дзюбу не отпустили, хотя и контракт новый пока не подписали. А вот Азмун собрался в Италию. Очевидно по информации с полуострова – итальянские журналисты постоянно слышат, как представитель футболиста «Зенита» предлагает услуги клиента различным клубам.

В деле может быть «Лацио», ведь Иммобиле привык играть с напарником. Причем если Корреа – более вариативный, то бывший форвард «Локомотива» Кайседо – парень, что работает на передовой, как и Азмун. Значит, пара Сердара и Чиро возможна в теории, просто играть будут в линию.

А еще настойчивее, чем потенциальный участник ЛЧ и кандидат в чемпионы «Лацио», на иранца претендует «Наполи». Говорят о прямых переговорах между клубами, все серьезно. Следовательно, «Зениту» нужно готовиться к потере форварда основы и думать, кем и как компенсировать уход?

Вариант 1. Перевести Дзюбу в центр нападения

Самый простой и примитивный способ, ведь Артем в сборной России играет вперед с группой поддержки, но не располагается низко. Чем переход на «4-5-1» выгоден команде и Семаку? Во-первых, Дзюбе никто не запретит делиться мячом уже не с Азмуном, а с вингерами – Малкомом и Дриусси. Во-вторых, Миллер согласен с Семаком – слова Орлова, что «Зениту» не помешает плеймейкер, Дзюба лишь временно в роли главного мастера последнего паса в команде. Следовательно, будут искать Халка, Данни и Широкова в одном лице. Не с фамилией Маркизио, разумеется. Кстати, «4-5-1» помогут «Зениту» оказаться менее предсказуемым для соперников, сохранят возможность в любой момент выпустить на замену второго форварда и перейти на «4-4-2», знакомые команде. Наконец, если появится атакующий хавбек, то Барриос и его напарник – не обязательно Оздоев, будут разрушать, а это важно для баланса в ЛЧ .

Вариант 2. Сохранить схему, вернув Кокорина в «Зенит»

Руководитель клуба Медведев уже все сказал – ждут окончания чемпионата, поставленного на паузу, раньше никакие переговоры вести не собираются. И Кокорин все сказал – готов вернуться, если условия «Зенита» устроят нападающего, который станет свободным агентом уже очень скоро, как и Дзюба. В чем опасность ставки на Кокорина, как на основного форварда «Зенита»? Во-первых, сам по себе нестабилен – Александр то прекрасен, то ужасен. Во-вторых, нападающий всегда рассказывал, что хочет играть на острие, но даже в «Сочи» есть смещения на левый фланг и есть промахи с позиции Азмуна. В-третьих, сыграть Дзюбу и Кокорина в пару уже пробовали до Семака, но не получилось. Но этот вариант дешевый и подразумевает включение в состав человека, который знает «Зенит» и Артема.

Вариант 3. Искать буквальную замену Азмуну по позиции

Иранец в этом сезоне пользуется щедростью Дзюбы вблизи от чужих ворот, но мажет в каждом четвертом удачном случае – по качеству моментов у Азмуна могло быть 13-14 голов, будь таким эффективным в завершении, как Артем. А забил иранец на три гола меньше, и по ассистам разница тоже на три. Без Сердара «Зенит» не развалится, а вот если привезти похожего форварда в штрафную площадь – Дзюба получит адресата для передач, схема сохранится. Семак не отличается умением переключать команду с одной тактики на другую, поэтому интерес к форварду «Бешикташа» Умуту Найыру, если турки не выдумывают, можно назвать ожидаемым. 26-летний нападающий – запасной, ведь в основе старина Бурак Йилмаз, но по позиции Умут – центральный форвард. У «Зенита» после продажи Сердара будут деньги, и в мире хватает нападающих – замена точно найдется.

Вариант 4. Поставить на необычное сочетание в атаке

Вариант первый – игра «4-4-2» в линию с Дриусси в качестве нападающего, ведь Себастьян говорил, что не считает себя вингером, хочет быть Лаутаро Мартинесом из «Зенита». Лукаку уже есть – Дзюба тоже громила, хитрый, подкованный тактически и опытный, причем Артем еще и роль плеймейкера тянет второй сезон подряд. И если Семак поверит в Дриусси, а аргентинец не подведет и не уедет летом в США – можно представить себе и такую парочку. Вот только до Азмуна в команде были и Дзюба, и Дриусси, а чемпионский эффект не видели. Значит, нужен еще один форвард «Ростова»? «Зенит» из тех, кто сначала идет в соседские огороды. Не исключено, что Семак попробует заменить Сердара на Шомуродова. Знает русский язык, прибавляет, молодой, крепкий – кстати, Азмун ведь тоже не крошка, 186 сантиметров. Сочетание двух огромных форвардов Шомуродова и Дзюбы может сработать не только из-за умения Артема уступать, но из-за того, насколько хорошо Элрод вжился в роль Фирмино – Байрамян и Ионов получали возможность атаковать, узбек прекрасно уводит защитников за собой.

Вариант 5. Уничтожить мечты Азмуна на переезд в Серию А

Решение вполне в старом стиле российских клубов – не только «Зенита», поэтому не удивимся, если после того, как Дзюбе петербуржцы не помогали осуществить детскую мечту поиграть в АПЛ , аналогичную тактику применят к переговорам по Азмуну. Есть надежда, что Рибалта добрее, чем парни из петербуржских дворов – и тогда Сердар уедет, как Паредес, однако есть еще вопрос. А зачем «Зениту» прощаться с форвардом? Со стороны иранца все понятно – выгодно себя испытать, пока возраст позволяет. И пицца в Неаполе точно вкуснее, чем в Санкт-Петербурге, так что без ЛЧ не пропадет. А если серьезно, то «Зенит» может специально завалить переговоры. Впрочем, футболист заходит с козырей – уже на контракте с агентством, чьими клиентами являются Кулибали, Пьянич, Йович, Костич, Маркос Алонсо и Жером Боатенг. Формально Lian Sports записали на Николу Дамьянаца, но большой босс – албанец Фали Рахамади, о котором говорили, как о представителе Азмуна.

«Зениту» будет сложно обставить человека, за которым стоят люди со связями в Италии и Германии. Так что пятый вариант существует, но плох – если форвард собирается уйти, то лучше выбрать один из иных путей. Азмун помог «Зениту» вернуть титулы, но не завел в плей-офф ЛЧ . У Сердара, плюсы которого все и давно в РПЛ знают, есть также важный минус, если оцениваем его фигуру в команде Семака на дистанции. Будучи представителем самой эгоистичной профессии в футболе, Азмун остается не в меру робким в решающих матчах. И одновременно ведомым нападающим – зависел от Бердыева, зависит от Дзюбы. Следующий напарник Артема должен отвечать другому критерию: может огорчить соперников по Лиге чемпионов именно победным ударом.

А Сердару пора двигаться дальше, молодой и заслужил попытку в топ-5. Хотя есть справедливые сомнения – нет бойцовских качеств. Зато связался с агентом, у которого в «Наполи» сейчас три клиента, так что активные переговоры не удивят, как и сам трансфер. И тогда посмотрим, как сработают Рибалта и Семак – деньги будут, останется найти форварда основы.