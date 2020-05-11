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Фернандиньо: «Хотелось бы приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно»

сегодня, 00:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», признался, что хотел бы приехать в Донецк и отметить с клубом 10-летие победы в Кубке УЕФА.

Больше всего из «Шахтёра» поддерживаю контакт со Срной и Шевчуком, минимум каждую неделю общаемся. Это игроки, с которыми я провёл очень хорошее время в «Шахтёре». Также общаюсь с Тайсоном, Марлосом, Мораесом, с тем ребятами, которые играли там, когда я был — Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо. С Луческу мы общаемся всегда, он планировал как раз визит в Англию. Степаненко начинал играть с нами и очень многому научился. Я счастлив, что сейчас он показывает качественный футбол и я ему помог в этом.

Конечно же, это действительно огромное желание для меня — вернуться в Донецк. В прошлом году обсуждали, что можно провести такой поединок, чтобы отметить 10-летие Кубка УЕФА. Но из-за войны это было невозможно, но я думаю, что это останется в наших планах и мы реализуем это.

Также не так давно Фернандиньо заявил, что готов снова продлить контракт с «Ман Сити». 

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Надо смести эту украинскую армию и делу конец.
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