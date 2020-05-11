Фернандиньо: «Хотелось бы приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», признался, что хотел бы приехать в Донецк и отметить с клубом 10-летие победы в Кубке УЕФА .

Больше всего из «Шахтёра» поддерживаю контакт со Срной и Шевчуком, минимум каждую неделю общаемся. Это игроки, с которыми я провёл очень хорошее время в «Шахтёре». Также общаюсь с Тайсоном, Марлосом, Мораесом, с тем ребятами, которые играли там, когда я был — Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо. С Луческу мы общаемся всегда, он планировал как раз визит в Англию. Степаненко начинал играть с нами и очень многому научился. Я счастлив, что сейчас он показывает качественный футбол и я ему помог в этом.