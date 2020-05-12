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Болельщики «Анжи» составят символическую сборную клуба

сегодня, 14:00

Болельщики «Анжи» примут участие в определении лучших футболистов в истории клуба. Отметим, что сегодня махачкалинский клуб празднует свое 29-летие.

По итогам голосования болельщиков «Анжи» опубликует символическую сборную за всю историю клуб.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:20
С праздником горцев!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:19
Неплохая сборная получилась.
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