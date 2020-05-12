Болельщики «Анжи» составят символическую сборную клуба

Болельщики «Анжи» примут участие в определении лучших футболистов в истории клуба. Отметим, что сегодня махачкалинский клуб празднует свое 29-летие.
По итогам голосования болельщиков «Анжи» опубликует символическую сборную за всю историю клуб.
🔰 Болельщики «Анжи» определят лучших футболистов в истории клуба.— ФК «Анжи» (@fc_anji) May 12, 2020
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📣 Мы запускаем голосование за символическую сборную #Анжи. Составить «команду мечты» предстоит Вам! Голосуйте за достойных в сториз на нашей официальной странице в Instagram 📲#Анжи29 #СборнаяАнжи #СемьяАнжи pic.twitter.com/dhgDsGssSe