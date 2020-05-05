Не разлей вода! Братья под одной крышей

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сегодня, 22:00

Зидан хочет объединить в «Реале» братьев Эрнандесов, а «Соккер.ру» вспоминает, какие братья играют вместе прямо сейчас.

Недавно Тео Эрнандес признался, что мечтает играть в одном клубе с братом, но пока судьба разводит защитников одной крови по разным домам. Французы с испанскими корнями выпустились из академии «Атлетико» с разницей в пару лет, и если Люка заиграл в составе «матрасников», то Тео вскоре отправился в «Реал», где не сумел закрепиться и прошлым летом перешел в «Милан».

Младший брат зажигает в Италии, а вот старшему в последнее время мешают травмы. Кстати, Люка тоже сменил прописку прошлым летом и присоединился к «Баварии». И вот донесся слух о том, что Зинедин Зидан желает объединить Эрнандесов под стягом «Королевского клуба», то есть вернуть Тео в «Реал» и выкупить Люку у «Баварии». Задачка не из простых, ну, так и Зизу — непростой дядька.

В любом случае, пока это только идея, в то время как больше полусотни братских пар выступают единым фронтом в профессиональных футбольных клубах. О главных из них — ниже.

Ларс Бендер и Свен Бендер («Байер»)

Немецкие братья-близнецы Ларс и Свен синхронно меняли клубы на юношеском уровне, а потом вместе заиграли за «Мюнхен-1860» во второй Бундеслиге, однако вскоре пути братьев разошлись. Когда Бендерам было по 20 лет, Ларс отправился в Леверкузен, где по сей день играет за «Байер», а Свен перешел в дортмундскую «Боруссию» к Клоппу, чтобы пару раз выиграть Серебряную Салатницу и сыграть в финале Лиги чемпионов. Восемь лет спустя титулованный Свен ушел из Дортмунда и воссоединился с Ларсом в «Байере», где они уже три года играют вместе.

Джанлуиджи Доннарумма и Антонио Доннарумма («Милан»)

Бендеры, как и многие другие братья-одноклубники, десятки раз выходили на поле вместе, а вот у представителей звучной итальянской фамилии Доннарумма такого опыта нет, потому что Джанлуиджи и Антонио — вратари. Любопытно, что уроженцы Неаполя, у которых 8 лет разницы, примерно в одном возрасте попали в академию «Милана» — в 14-15 лет, но если старший Антонио не стал большим вратарем, то Джиджи уже в 16 дебютировал в Серии A и с тех пор держит первый номер «россонери» при себе.

Благодаря успехам младшего брата, получил возможность вернуться в «Милан» и Антонио: его возвращение стало одним из условий продления контракта с Джанлуиджи. С тех пор старший брат Доннарумма тоже при деле, тянет лямку третьего вратаря в великом клубе и зарабатывает на хлеб с маслом, пока младшенький заколачивает по 6 миллионов евро в год.

Алексей Миранчук и Антон Миранчук («Локомотив»)

Алексей и Антон — симметрично атакующие игроки. Первый — левша, второй — правша. Алексея мы узнали раньше: он дебютировал за «Локомотив» еще в далеком 2013-м, в то время как путь Антона в главную команду занял больше времени, в частности, ему пришлось съездить в аренду в эстонскую «Левадию». Объединил Миранчуков на поле Юрий Семин, который любит и умеет решать такие задачи, и хотя Алексей по-прежнему котируется выше, особенно после голов в ворота «Ювентуса», Антон не отпустил брата далеко, а в прошлом сезоне выглядел даже гораздо интереснее и забил втрое больше. Миранчуки хотят и дальше играть вместе, но уехать в Европу по одному будет проще, чем семьей.

Анхель Ромеро и Оскар Ромеро («Сан-Лоренсо»)

В подавляющем большинстве случаев братские связки процветают в родных странах футболистов, собраться в одну компанию за рубежом, как это удавалось Франку и Рональду де Бурам, уже сложнее. Но парагвайские братья-близнецы Анхель и Оскар сумели объединиться в любимом клубе Папы Римского и Вигго Мортенсена — аргентинском «Сан-Лоренсо».

На заре карьеры Ромеро играли в Парагвае за «Серро Портеньо», но потом пути-дороги разошлись: Анхель уехал в «Коринтианс», а Оскар сначала перешел в аргентинский «Расинг», оттуда уехал в Китай и даже немного поиграл в Испании за «Алавес». Конечно, все это время братья Ромеро виделись в сборной Парагвая, но 8-е августа 2019 года все равно стал для них особым днем: Оскар и Анхель подписали контракты с «Сан-Лоренсо».

Андре Орта и Рикарду Орта («Брага»)

Прошлым августом «Спартак» столкнулся с этими португальскими братьями в квалификации Лиги Европы и не сумел с ними совладать: Рикарду забил все три мяча «Браги» в противостоянии, а Андре отметился результативной передачей. Судьба разводила братьев по разным клубам, а в «Браге» они встретились только перед нынешним сезоном: Рикарду выступает за «оружейников» с 2016 года, а Андре прошлым летом вернулся из США , где выступал за «Лос-Анджелес».

Максимилиан Эггештайн и Йоханес Эггештайн («Вердер»)

Талантливые братья Эггештайны — воспитанники «Вердера», Максимилиан на полтора года старше Йоханеса, в первой команде «музыкантов» они появились примерно с таким же интервалом. Центральный полузащитник Максимилиан выглядит более уверенно, к 23 годам у него уже 127 матчей и 10 голов за «Вердер», а вот нападающий Йоханес пока не слишком результативен: 6 забитых мячей в 51 матче. Но какие его годы! Да и старший брат рядом, не даст раскиснуть.