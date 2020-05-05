РПЛ на экспорт. Футболисты, которые не затеряются в топ-чемпионатах

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сегодня, 17:30

«Соккер.ру» уверен, что российским клубам придется продавать, чтобы выжить. И расстаться придется с самыми сладкими гроздями.

Есть уверенность, что РПЛ ждет отток лучших кадров в ближайшее трансферное окно, и фундамент этой уверенности — иждивенческий статус подавляющего большинства наших клубов. Умеющие заколачивать на футболе «копеечку» европейцы несут финансовые потери из-за отсутствия футбола, но даже им будет непросто встать на ноги из-за пустых трибун в следующие месяцы и общего стресса целевой аудитории (потеря работы, сбережений, смена приоритетов).

Что в таком случае говорить о российских клубах? Одни сидят на шеях региональных бюджетов, другие — на нефтяной и газовой игле, но даже те, кто умеет вести бизнес, оказываются в состоянии выброшенной на сушу рыбы без достойного РПЛ телевизионного контракта, который сейчас мог бы стать спасением. Увы, на телевизионном рынке российский чемпионат котируется ниже румынского и сильно ниже турецкого.

Конечно, ситуации в разных клубах будут отличаться, но общий мотив таков: чтобы выжить, придется расстаться с нажитым добром. И тут даже продажа Сутормина со стопроцентным наваром за 100 000 рублей не спасет «Зенит», нужно нечто более серьезное. В ведущих клубах есть такие серьезные футболисты, которым найдется работа в топ-чемпионатах. Не обязательно все перечисленные игроки уедут, но интерес к их скромным персонам не удивит.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») — 9 миллионов евро

Если Сафонов и Максименко не свернут на кривую дорожку, нам повезет стать свидетелями борьбы этих вратарей за право называться сильнейшим в России. У каждого есть свои козыри, каждый может вырасти в первого номера национальной сборной. Если смотреть со стороны, то прямо сейчас Матвей выглядит несколько интереснее: он на год младше, а еврокубковый опыт у него богаче, чем у Александра. Если Сафонов и Максименко не сыграют «в Акинфеева», то могут построить карьеры за границей.

Запасной вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА ) — 24 миллиона евро

Мастерство Фернандеса не подвергается сомнению, он это и на чемпионате мира доказал. ЦСКА мог бы заработать внушительную сумму на продаже Марио, с точки зрения бизнеса такая сделка напрашивается, вот только обрусевший бразилец — интроверт и домосед, поэтому собирается играть за армейцев до футбольной пенсии.

Самуэль Жиго («Спартак») — 8 миллионов евро

Статный защитник с лидерскими качествами и паспортом Евросоюза, что немаловажно. Самуэлю 26 лет — расцвет футбольных сил, в «Спартаке» он играет не только надежно, но и ярко, часто забивает и подтаскивает проблемную команду к победам. За Жиго точно следят в Европе, да и сам он намекал, что еще хочет поиграть во Франции или где-то по соседству с родной страной.

Георгий Джикия («Спартак») — 8 миллионов евро

Это может показаться удивительным, но два центральных защитника, представляющих наибольший интерес для клубов из топ-5 чемпионатов, выступают в «Спартаке», где их должность исторически считается расстрельной. Но в других командах или ветераны, или салаги, а Георгий и Самуэль — два защитника с выдающимися индивидуальными качествами. У Джикии это скорость и резкость, он подходящий игрок для атакующей команды, где защитники не стоят столбами, а компенсируют потери нападения и возвращают мяч в атаку.

Дуглас Сантос («Зенит») — 11 миллионов евро

Пусть Айртоном интересуется «Порту», но лучший левый защитник РПЛ — Дуглас Сантос. Зенитовец ловко работает на фланге, а от того же Айртона отличается расчетливостью, тактической выучкой и мощью.

Запасные защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Игорь Дивеев ( ЦСКА ), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Айртон («Спартак»).

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит») — 16 миллионов евро

Стоит напомнить, что «Зенит» — первый клуб Барриоса в Европе, до этого он играл у себя на родине в Колумбии и за «Боку» в Аргентине. Адаптацию по эту сторону океана стоит считать успешной, Барриос и РПЛ с ходу помог «Зениту» выиграть, и в Лиге чемпионов засветился. Толковые опорники всегда востребованы, а Вильмар — именно такой.

Гжегож Крыховяк («Локомотив») — 16 миллионов евро

В Россию Крыховяк прибыл сбитым летчиком, но под руководством Юрия Сёмина снова засиял, вернулся на прежний уровень. Гжегожу еще не поздно предпринять новую попытку покорения больших чемпионатов, где он уже успел поиграть. Намечающееся расставание «Локомотива» с Сёминым может и поляка подтолкнуть к уходу.

Никола Влашич ( ЦСКА ) — 17.5 миллионов евро

Прошлым летом ЦСКА потратил рекордную сумму на приобретение Влашича, а теперь за Николой могут прийти, и армейцам будет нечем крыть. Во-первых, пока нет особой надежды на щедрость ВЭБ , во-вторых, хорват хорош. Его планка выше РПЛ , это бросается в глаза. Даже Лука Модрич советует соотечественника «Реалу».

Алексей Миранчук («Локомотив») — 14.5 миллионов евро

Полузащитник «Локомотива» собирался уезжать и до глобального футбольного локаута, а теперь его трансфер может выручить железнодорожников. Время нового вызова точно пришло, ведь осенью братьям Миранчукам стукнет по 25 — они уже не начинающие футболисты и не подающие надежды, а сформировавшиеся мастера. После осенних выступлений в Лиге чемпионов и голов в ворота «Ювентуса» есть определенная волна интереса к Алексею, и если он не укатит на ее гребне в закат, то следующей может и не дождаться в тихой гавани под названием РПЛ .

Запасные полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит») — 14.5 миллионов евро

Дзюба — форвард для внутреннего пользования, к тому же возраст, у ленивого Кокорина есть мастерство, чтобы проявить себя в Испании или Италии, но Александр никого не обогатит, если решит уехать, ведь он без двух месяцев свободный агент. А вот Азмун в России вырос в сильного нападающего — спасибо Бердыеву и Семаку, в РПЛ Сердар себя уже показал, пора и честь знать. Учитывая серьезный интерес из Европы, иранский форвард имеет все шансы до конца года сменить клуб и чемпионат.

Элдор Шомуродов («Ростов») — 5.2 миллиона евро

Шомуродов забуксовал после бодрого старта сезона, но все еще сохраняет шансы стать лучшим бомбардиром РПЛ . В отличие от большинства россиян, которые выберут место работы простым сравнением цифр, Элдор поставил себе цель попасть в топ-чемпионат. Если у него получится, «Ростов» тоже получит свой профит.

Запасные нападающие: Себастьян Дриусси («Зенит»), Александр Кокорин («Сочи»; принадлежит «Зениту»).