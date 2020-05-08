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Москва vs Санкт-Петербург. Чьи футболисты лучше?

сегодня, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
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Выводим вместе с «Соккер.ру» футбольное соперничество регионов на новый уровень.

Футбольные области, большие клубы, хватало денег, чтобы развивать футбол. В Санкт-Петербурге, Москве, а также их окрестностях и должны родиться известные футболисты. Соберем и сравним сборные двух городов и областей из действующих футболистов.

На заре российского футбола были команды городов, в советские времена похожие сборные нередко мелькали, даже сейчас на мемориале Гранаткина для юных игроков можно увидеть сборную Санкт-Петербурга. Возобновим традицию, пускай виртуально. Москвичи против петербуржцев, кто кого?

Вратари

Игорь Акинфеев (Москва) – Михаил Кержаков (Санкт-Петербург)

Шунин и Лунев родились в самой Москве, Акинфеев – в тридцати километрах, но Игоря странно не считать москвичом после десятилетий жизни в столице. В любом случае, три вратаря с опытом в сборной России переиграют представителей Санкт-Петербурга – Заболотного и Васютина, или области – Кержакова. Запомним также, что в воротах «Зенита» сейчас москвич Лунев, такие совпадения тут будут часто.

Результат: победа Москвы.

Защитники

Сергей Паршивлюк (Москва) – Сергей Петров (Санкт-Петербург)

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров хорош в последние годы в Туле, но выберем Сергея. Два московских кандидата составят хорошую конкуренцию, но все-таки проиграют нынешнему Сергею Петрову. Игрок «Краснодара» не получит время в сборной, поскольку есть Фернандес, но уроженец Ленинградской области хорош. А вот в целом у Москвы тут представительство солиднее – есть Караваев, например, а вот у Санкт-Петербурга в запасе Борис Ротенберг.

Результат: победа Санкт-Петербурга.

Андрей Семенов (Москва) – Дмитрий Чистяков (Санкт-Петербург)

У москвичей также есть великий и ужасный Набабкин, есть Новосельцев, однако столице повезло с центрбеками – могут включить в свою сборную двух игроков основы Черчесова в отборе к Евро-2020. Вот только Семенов играет за последнюю команду РПЛ в сезоне, а в у Петербурга и области есть сразу два достойных соперника – Васин из города и Чистяков из области. Защитник «Ростова» в этом сезоне круче, чем Андрей.

Результат: победа Санкт-Петербурга.

Георгий Джикия (Москва) – Егор Сорокин (Санкт-Петербург)

Столкнем настоящее и будущее сборной. Защитник «Краснодара» получит шанс себя проявить в следующем сезоне, причем даже в Лиге чемпионов. Капитану «Спартака» такой турнир не светит в обозримом будущем, однако Джикия – один из лидеров команды, ключевой игрок сборной благодаря своему первому пасу и навыкам в защите. Претендент очень перспективный, но сейчас Джикия круче.

Результат: победа Москвы.

Дмитрий Комбаров (Москва) – Брайан Идову (Санкт-Петербург)

У москвичей снова есть выбор, ведь Щенников тоже родился в столице, но и у петербуржцев – несколько вариантов. Кроме игрока сборной Нигерии, можно также вспомнить Терентьева, который за пределами «Зенита» может показать нормальный футбол, как в «Ростове», однако в основу берем Идову из «Локомотива». Комбаров уровнем выше, но прямо сейчас нет победителя, ведь Дмитрий не тот, что был в лучших сезонах.

Результат: ничья.

Полузащитники

Дмитрий Баринов (Москва) – Павел Могилевец (Санкт-Петербург)

Если бы Игорь Денисов перешел в другой клуб РПЛ, то могли сравнивать с человеком, что вынудил петербуржца завершить карьеру. А так у Дмитрия Баринова нет чистого конкурента по позиции – опорников с петербуржской пропиской найти сложно, поэтому выставим против него Могилевца. Павел в «Рубине» играет примерно на уровне москвича Подберезкина, но оба не тянут сейчас на место в заявке сборной на Евро-2020, в отличие от игрока «Локомотива».

Результат: победа Москвы.

Роман Еременко (Москва) – Иван Обляков (Санкт-Петербург)

Еременко – усиление для центра поля сборной Москвы, ведь Зобнин не проходит, он из Иркутска родом. Кстати, признавайтесь, все знали, что Роман Еременко – финский хавбек «Ростова», является уроженцем столицы? К разговору об умении завербовать талантливых игроков для сборной России – упустили парня в свое время. Даже в почтенном возрасте Роман не хуже, чем уроженец Ленинградской области Обляков, который универсальный, но пока не настолько выдержан как футбольный мастер.  

Результат: ничья.

Алексей Сутормин (Москва) – Леон Мусаев (Санкт-Петербург)

«Зенит», как пишут в открытых источниках, заплатил за трансфер Сутормина всего 50 000 рублей. Это, чтобы подчеркнуть, что за москвичей много не отдадут? При этом столичный парень Алексей – воспитанник петербуржского клуба, вот так все запутано. А Леон Мусаев – уроженец Санкт-Петербурга, которому не светит основа, в том числе, из-за обоймы покупных игроков. Леона даже слева в защите пробовали, но пока это игрок запаса. Как и Сутормин, но Алексей выше классом и опытнее.

Результат: победа Москвы.

Нападающие

Рифат Жемалетдинов (Москва) – Алексей Ионов (Санкт-Петербург)

Жемалетдинов и Ионов – люди с приглашениями в  сборную, но есть разница. Опытного Алексея тренер Черчесов уже знает и уже опробовал – привязан к нему сильно, даже когда форвард «Ростова» не демонстрирует результативность, а вот Рифата лишь будут изучать, когда он получит еще больше практики в следующем сезоне, если оба или один Миранчук уедут. Но здесь и сейчас звезда «Ростова», конечно же, котируется выше, это объективно.

Результат: победа Санкт-Петербурга.

Федор Чалов (Москва) – Рамиль Шейдаев (Санкт-Петербург)

Как ни тасуй центральных нападающих из Санкт-Петербурга – можно вспомнить еще Игнатовича или Гасилина, они не обойдут парней из Москвы. Например, возьмите того же Мелкадзе – уроженец столицы России в этом сезоне круче Маркова, Шейдаева и Ильина вместе взятых. Но и Чалов, невзирая на плохую форму, является более перспективным, результативным и успешным нападающим. Рамиль работал на «Динамо», словно был диверсантом из «Зенита» — навредил, не помог и ушел. 

Результат: победа Москвы.

Артём Дзюба (Москва) – Владимир Ильин (Санкт-Петербург)

Владимир Ильин не спасет сборную Санкт-Петербурга, поскольку не круче, чем главный форвард клуба. И главный форвард Москвы своего поколения Дзюба не тянет на роль капитана столичной сборной по понятным причинам, однако Артём – результативный, волевой на поле на фоне напарников по «Зениту», часто обеспечивает нужный результат самостоятельно. Невероятно продуктивный нападающий в последние годы по меркам РПЛ. Представителям Санкт-Петербурга ловить нечего.

Результат: победа Москвы.

Общий счет. Москва vs Санкт-Петербург – 6:3

За победу – балл, за ничью – ничего, результат – двукратное преимущество. И можно сделать вывод. «Зенит» подрастерял педагогическую хватку и веру в своих – Аршавин и Денисов родились в Ленинграде, а сейчас даже областных игроков в заявке мало. А если собирать новых воспитанников «Зенита», то там будут Лесовой и Сутормин – уроженцы Москвы.

А вот у москвичей получается очень мощная команда. Можно собрать сборную России из одних москвичей, просто Еременко поменять на Иванова из «Ахмата». А вот Санкт-Петербургу нужно задуматься над тем, как работают с областными и городскими мальчишками. С другой стороны, в Москве игроки рождаются, растут, но не всегда могут реализовать себя в футболе дома.

Чтобы оправдать поражение петербуржцев, можно было упомянуть население областей и городов – у москвичей выборка примерно в три раза больше, вот только в футболе размеры не работают. Уругвай и Нидерланды крошечные, но в футболе заткнули за пояс многие большие страны. Кроме того, Санкт-Петербург сам предложил спортивную войну – хвастались Аршавиным, Денисовым, Быстровым и Кержаковым, а теперь на уровне местных воспитанников разгромно проигрывают.

И это еще повезло с областными ребятами Ионовым, Обляковым и Чистяковым, без них счет мог быть 8:1 в пользу Москвы. Чем отвечает «Зенит»? Подписывает столичных парней – например, Лунева, Сутормина и Дзюбу. Запутанные отношения, потому и интересные. А вам какая сборная больше по душе, согласны, что москвичи сейчас сильнее?

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:10
Что тяжелее: килограмм ваты или килограмм железа?
Конфедерат
Конфедерат ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 14:07
Грузины, укро-фины, татары это тоже Москва.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 13:37
Сразу вспомнилась серия Ералаша "Пахтакор - чемпион!"
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:25
Брайан Оладапо Идову...коренной петербуржец...фотку выложите ктонить))...бомжи в шоке...вираж в ауте...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:12
полнейшая бредятина!!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 13:02
Вопрос вечного холивара
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