Все вместе. Символическая сборная СССР

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сегодня, 22:00

В День Великой Победы «Соккер.ру» собирает в одной команде величайших футболистов страны, которая выиграла войну и не раз побеждала на футбольных полях.

Вратарь

Лев Яшин («Динамо Москва»*) — 74 матча**

Очень легкий выбор. Все мы прекрасно знаем о сильной вратарской школе и об очень крутых вратарях из разных городов Советского Союза, но даже великим мастерам трудно соперничать с Львом Яшиным — самым легендарным вратарем не только в своей стране, но за всю историю футбола. Единственного стража ворот, выигравшего «Золотой мяч», с пиететом вспоминают до сих пор, причем не только у нас. Испанцы недавно включали Льва Ивановича в список 32 лучших футболистов планеты, и пусть Яшин в первом же круге уступил Йохану Кройфу, сам факт номинации «Черного Паука» говорит о его статусе в мировом футболе, который не меркнет с годами.

*главный клуб в карьере футболиста.

**статистика в сборной СССР .

Защитники

Муртаз Хурцилава («Динамо Тбилиси») — 69 матчей, 6 голов

Футбольной легендой №1 в Грузии считают Бориса Соломоновича Пайчадзе, он назван игроком XX столетия в этой стране, позже футбол был знаком с десятками талантливых и искренних техничных грузин, склонных к перепаду настроения, формы и веса (и мы их прекрасно понимаем — с такой-то кухней!) Защитники Хурцилава и Чивадзе играли на высоком уровне по полтора десятилетия, и оба удостаивались чести носить на плече капитанскую повязку в сборной СССР . И все-таки выбираем Хурцилаву — блестящего персональщика, который был четвертым на ЧМ -1966, выигрывал медали Евро и Олимпиады.

Альберт Шестернев ( ЦСКА ) — 90 матчей

Шестернев — один из лучших защитников своего времени, запросто мог бы играть в каком-нибудь знаменитом европейском клубе, получать солидные деньги и бороться за Кубок чемпионов — такого калибра был мастер. Вместо этого провел всю карьеру в ЦСКА , завоевав всего лишь один титул в карьере. Зато в сборной не было никакого потолка, и «Иван Грозный» прыгал высоко и защищался изящно. Только одну ошибку Альберт Алексеевич так и не смог себе простить: на Евро-1968 судьба путевки в финал решалась подбрасыванием монетки, в жеребьевке участвовал капитан Шестернев и впал в ступор из-за напряжения, когда нужно было выбирать между «гербом» и «решкой». Итальянец Факкетти воспользовался предназначавшейся не ему подсказкой тренера Якушина и выиграл матч для «Скуадра Адзурры».

Владимир Бессонов («Динамо Киев») — 79 матчей, 4 гола

Начинал карьеру в нападении и даже становился в этом амплуа лучшим игроком молодежного чемпионата мира, потом стал полузащитником атакующего плана, дальше центральным хавбеком, дошел и до обороны, где играл и справа, и слева, и на позиции либеро. Валерий Лобановский писал о Владимире Васильевиче в своей книге «Бесконечный матч»:

Владимир Бессонов — это футболист, амплуа которого никто не знает. Ничуть не преувеличиваю: он способен сыграть на любом месте с одинаковой отдачей, с одинаковой надежностью, при одинаковом коэффициенте полезного действия. Для него не составляет труда менять позиции по ходу игры, не требуется времени для «притирки» на новом месте и налаживания новых связей с партнерами.

Анатолий Демьяненко («Динамо Киев») — 80 матчей, 6 голов

Легенда и многолетний капитан киевского «Динамо» по прозвищу «Муля» закрывает в нашей команде левый фланг. Лучше кандидата не найти, ведь Демьяненко и с «Динамо» выиграл кучу трофеев, включая Кубок Кубков, и в финале чемпионата Европы 1988 против голландцев играл, и лучшим футболистом СССР признавался, и в списки претендентов на «Золотой мяч» входил дважды. Мог уехать в большой клуб, после Евро-88 его хотела забрать «Рома», впрочем, сам Анатолий Васильевич узнал об этом несколько лет спустя.

Полузащитники

Игорь Нетто («Спартак») — 54 матча, 4 гола

Невозможно оставить за бортом «идеальной команды», как говорили во времена Нетто, самого Игоря Александровича — капитана сборной СССР на победных Олимпиаде-1956 и Евро-1960. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения самого уважаемого «Гуся» в СССР , легендарного футболиста московского «Спартака», носившего красно-белую футболку на протяжении 18-ти сезонов. Полузащитник широкого спектра Нетто был неравнодушным профессионалом и настоящим джентльменом — история из матча с Уругваем на ЧМ -1962 стала неотъемлемой частью национального футбольного фольклора.

Валерий Воронин («Торпедо») — 63 матча, 5 голов

Дважды чемпион СССР с «Торпедо», дважды лучший футболист огромной страны, причем выиграл две первые награды после ее учреждения — в 1964-м и 1965-м, а ведь играл здорово и до этого. И это еще мягко сказано. Величайшее личное достижение Воронина — попадание в символическую сборную ЧМ -1962 наравне с Чезаре Мальдини, Гарринчей, Вавой, Масопустом и Марио Загалло. Торпедовцу было 22 года. Увы, Валерий Иванович на волне славы пристрастился с алкоголю, дружба с которым до добра не довела: в 29 лет попал в автокатастрофу, после которой играть в футбол уже не смог.

Федор Черенков («Спартак») — 34 матча, 12 голов

Федор — дар Божий. Черенков сполна оправдывал свое имя, полузащитник «Спартака» был одним из самых одаренных футболистом за всю историю СССР , и хотя его талант сполна так и не раскрылся в сборной, проигнорировать Федора Федоровича будет преступлением. Умнейший футболист, который творил настоящее волшебство на поле, недаром спартаковцы считают именно Черенкова главным футболистом в истории клуба. Тут ведь еще и история о постоянном преодолении: на протяжении большей части карьеры Федор Федорович боролся с психическим расстройством, которое имело свойство обостряться в четные годы, из-за чего Черенков так и не сыграл на чемпионатах мира и Европы.

Нападающие

Эдуард Стрельцов («Торпедо») — 38 матчей, 25 голов

Историю жизни Стрельцова вы наверняка знаете: яркой звездой ворвался на футбольный небосклон, а потом был обвинен и осужден, потерял шесть лет карьеры, но даже после лесоповала и оборонного завода, где отбывал наказание, вернулся в футбол, чтобы снова забивать за «Торпедо». Из-за этой паузы в карьере Эдуарда Анатольевича есть недосказанность, но современники в один голос говорят о мастере невероятного уровня, причем о таланте знали и за границей, о чем говорят попадания в списки лучших игроков Европы и до тюрьмы, и после.

Олег Блохин («Динамо Киев») — 112 матчей, 45 голов

Блохин не четырежды входил в списки претендентов на «Золотой мяч», а в 1975-м выиграл престижнейшую награду «France Football», был признан лучшим игроком Европы. Кроме того, Олег Владимирович является рекордсменом сборной СССР по числу проведенных матчей и по количеству забитых мячей, а еще он семикратный чемпион страны и обладатель двух Кубков обладателей Кубков в составе киевского «Динамо», причем забивал в обоих победных финалах. Простой выбор, без Блохина никак не обойтись.

Виктор Понедельник (« СКА Ростов-на-Дону») — 29 матчей, 20 голов

Много кем еще можно дополнить линию атаки: Ильин, Беланов с «Золотым мячом», Месхи, Валентин Иванов, Численко, Протасов — выбор очень богатый, но делаем выбор в пользу просто ростовского парня, который забил самый важный гол в истории отечественного футбола. Да и помимо «Золотого гола» в финале Евро-1960 у Понедельника шикарная статистика в главной команде страны, пусть сыграл он и не так много матчей.

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