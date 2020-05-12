«Ньюкасл» готов заплатить за Бэйла 53 млн фунтов

«Ньюкасл» определил нападающего «Реала» Гарета Бэйла как главную трансферную цель на предстоящее лето. «Сороки» готовы заплатить за валлийца порядка 53 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что боссы «Реала» намерены расстаться с Бэйлом в предстоящее трансферное окно.
Итак, завтра они купят Бейла за 53 ляма, послезавтра Хамеса за 70, дальше Лаутаро за 150, затем Неймара за 180, ну а дальше Мбаппе за 250, ну и чисто что бы поржать лейси за 300,
После моей новости не вижу смысла больше выкладывать новости про Ньюкасл :)
Читайте и наслаждайтесь.
Итак, завтра они купят Бейла за 53 ляма, послезавтра Хамеса за 70, дальше Лаутаро за 150, затем Неймара за 180, ну а дальше Мбаппе за 250, ну и чисто что бы поржать лейси за 300,
После моей новости не вижу смысла больше выкладывать новости про Ньюкасл :)
Читайте и наслаждайтесь.
А то того купят за 100 лямов, этого за 120, того еще за 140...
Я понимаю что писать нечего, но лучше уж разобрать по косточкам какие то интересные исторические матчи, чем выдавать на дню по 10 этих идиотских сплетен..
А то того купят за 100 лямов, этого за 120, того еще за 140...
Я понимаю что писать нечего, но лучше уж разобрать по косточкам какие то интересные исторические матчи, чем выдавать на дню по 10 этих идиотских сплетен..