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«Ньюкасл» готов заплатить за Бэйла 53 млн фунтов

сегодня, 19:16

«Ньюкасл» определил нападающего «Реала» Гарета Бэйла как главную трансферную цель на предстоящее лето. «Сороки» готовы заплатить за валлийца порядка 53 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что боссы «Реала» намерены расстаться с Бэйлом в предстоящее трансферное окно.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:20
Сороки хотят наступить на грабли
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:19
Не надо так баловать Реал. Они и за 20млн евро готовы отдать))
Nazi
Nazi
сегодня в 20:31
Раз такое дело я тоже выложу новость про Ньюкасл!

Итак, завтра они купят Бейла за 53 ляма, послезавтра Хамеса за 70, дальше Лаутаро за 150, затем Неймара за 180, ну а дальше Мбаппе за 250, ну и чисто что бы поржать лейси за 300,

После моей новости не вижу смысла больше выкладывать новости про Ньюкасл :)

Читайте и наслаждайтесь.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 20:31
да пусть берут
Nazi
Nazi
сегодня в 20:26, ред.
Буквально задолбали этим Ньюкаслом. Никого они не купят, а в следующем сезоне попрут в ЧШ..

А то того купят за 100 лямов, этого за 120, того еще за 140...

Я понимаю что писать нечего, но лучше уж разобрать по косточкам какие то интересные исторические матчи, чем выдавать на дню по 10 этих идиотских сплетен..
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 19:43
Для Реала это будет чудо чудесное, продать Бейла за 53 млн.
112910415
112910415
сегодня в 19:26
и все будут счастливы !
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:26
Да ладно? Вы чё? Хорош прикалываться!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:21
У саудитов срывается сделка а потом Бэйла продают за 20 откуда родилась цифра 53.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:21
По-прежнему себя уже мешком считают?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:18
Его вроде за 20 отдавали!
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