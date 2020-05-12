Ты — мне, я — тебе. Трансферные обмены, которые будоражат сознание

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12 мая 2020, 15:52

«Соккер.ру» рассказывает о крупных обменах футболистами, которые могут состояться в ближайшее трансферное окно.

Футбольный мир переживает самое тяжелое испытание в новейшей истории, вынужденный локаут изменит привычные процессы и заставит клубы подстраиваться под обстоятельства. Эксперты прогнозируют существенное снижение денежного оборота на трансферном рынке и увеличение доли сделок, предполагающих обмен футболистами.

На самом деле, в истории футбола не так много действительно больших обменов, первым делом на ум приходит сделка между «Интером» и «Барселоной» в 2009-м, в ходе которой Самуэль Это`О переехал в Милан, а Златан Ибрагимович отправился на «Камп Ноу». Сложившаяся ситуация заставляет клубы проявить творческий подход, так что подобных трансферов точно станет больше. Например? Пожалуйста!

Ракитич, Видаль и Коутиньо («Барселона») на Лаутаро Мартинеса («Интер»)

И начинаем со сделки, которую могут провернуть те самые «Барселона» и «Интер», которые 11 лет назад устроили обмен Ибрагимовича на Это`О. О поющих романсы финансах «Барсы» уже много написано, так что можно забыть о возвращении Неймара из ПСЖ , каталонцам бы решить насущный вопрос — купить замену стареющему Суаресу.

«Барса» очень хочет Лаутаро Мартинеса из «Интера», приобретение соотечественника одобряет Месси, вот только у «сине-гранатовых» 460 миллионов евро долгов, а «Интер» хочет за аргентинца 111 млн. Боссы «Барселоны» рассчитывают покрыть большую часть сумму, вручив «Интеру» права на Коутиньо (60 млн), Ракитича (20) и Видаля (15), вот только «нерадзурри» вряд ли согласятся принять в счет оплаты нестабильного бразильца, с которым уже когда-то имели дело.

Бэйл и Йович («Реал») на Харри Кейна («Тоттенхэм»)

«Реал» хочет видеть в нападении Мбаппе и Холанда, но если удастся выменять Кейна на балласт в виде Бэйла и Йовича, то это будет хорошая сделка для «сливочных», ведь таким активом, как Харри, всегда можно распорядиться с выгодой для себя. «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 220 миллионов евро, но это нереальная сумма, которую нужно делить, как минимум, на 2, особенно в условиях финансового кризиса.

У Харри накопилась усталость от выступлений за «Тоттенхэм», он хочет получить новый вызов, Гарет будет рад вернуться к «шпорам», если ему заплатят, а Лука после своих чудачеств должен беспрекословно подчиниться.

Давид Алаба («Бавария») на Лероя Сане («Манчестер Сити»)

«Бавария» уже давно пытается заполучить Лероя Сане, интерес мюнхенцев не угас и после того, как немецкий вингер порвал крестообразные связки в прошлом году. В свою очередь, Гвардиола ищет идеального левого защитника, Менди и Зинченко не вполне устраивают перфекциониста Хосепа. Давид Алаба не прочь снова поработать под руководством Гвардиолы, который оказал серьезное влияние на его развитие, а «Бавария» после появления на левом фланге реактивного Альфонсо Дэвиса может пойти на расставание с австрийцем.

Поль Погба ( МЮ ) на Пауло Дибалу или на Алекса Сандро + Аарон Рэмзи («Ювентус»)

«Ювентус» рассчитывает вернуть Поля Погба в Турин, а сам чемпион мира стремится уйти из МЮ , при этом у «Старой Синьоры» есть футболисты, которыми можно заинтересовать манкунианцев. «Красные дьяволы» могут пойти на обмен, если «Юве» предложит им Пауло Дибалу, второй вариант — левый защитник Сандро и Рэмзи, который может стать прямой заменой Полю в составе. Заманчиво, если учесть, что Погба не хочет играть на «Олд Траффорд» и только мешает команде прогрессировать, находясь в таком состоянии.

Томас Партей («Атлетико») на Александра Ляказетта («Арсенал»)

Все просто: «Атлетико» нужен нападающий, а «Арсеналу» нужен полузащитник, на которого можно положиться. Партей желает попробовать свои силы в АПЛ . «Канониры» давно ходят вокруг африканца, но проявляют уже традиционную нерешительность. Обмен на Ляказетта может инициировать «Атлетико», вот только в уходе Александра кроется большая опасность для лондонцев: француз — близкий друг капитана и звезды «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, который, скорее всего, не подпишет новый контракт, если Ляказетт уйдет.

Кепа Аррисабалага («Челси») на Джанлуиджи Доннарумму («Милан»)

«Челси» недоволен самым дорогим вратарем в истории футбола, а «Милан» в своем нынешнем состоянии не может предложить одному из самых талантливых вратарей Европы интересный спортивный проект. Джиджи играет за «россонери» уже пять лет, но сейчас это не тот клуб, где можно стать лучшим в мире. «Синие» попытаются убедить «Милан» отпустить Доннарумму, а Кепу — отправиться в Италию. Вдобавок к Аррисабалаге итальянский клуб может получить в результате этого обмена Виктора Мозеса или Давиде Дзаппакосту.

Нелсон Семеду («Барселона») на Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

У «Барселоны» и «Манчестер Сити» есть в составах по крайнему защитнику, которые недовольны своим положением. Оба португальцы, разница в возрасте — один год, трансферная стоимость тоже примерно одинакова. «Барселона» пытается включить Нелсона в разные сделки по обмену, очевидно, «Ман Сити» тоже не прочь расстаться с Канселу. Возможно, от перестановки португальцев выиграют все.