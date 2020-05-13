«Барселона» рассматривает Вернера в качестве альтернативы Лаутаро

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13 мая 2020, 17:52

«Барселона», вероятно, попытается приобрести форварда «РБ Лейпциг» , если клубу не удастся подписать нападающего «Интера» . Последний остается приоритетом «Барселоны» на трансферном рынке. Вместе с тем каталонцы испытывают трудности в вопросе перехода Мартинеса, вследствие чего они могут переключиться на Вернера, сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.