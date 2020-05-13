«Барселона» рассматривает Вернера в качестве альтернативы Лаутаро

«Барселона», вероятно, попытается приобрести форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, если клубу не удастся подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Последний остается приоритетом «Барселоны» на трансферном рынке. Вместе с тем каталонцы испытывают трудности в вопросе перехода Мартинеса, вследствие чего они могут переключиться на Вернера, сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.
По данным СМИ, Вернером также интересуются «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что МЮ уже начал переговоры с агентом игрока.