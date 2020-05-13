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«Барселона» рассматривает Вернера в качестве альтернативы Лаутаро

13 мая 2020, 17:52

«Барселона», вероятно, попытается приобрести форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, если клубу не удастся подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Последний остается приоритетом «Барселоны» на трансферном рынке. Вместе с тем каталонцы испытывают трудности в вопросе перехода Мартинеса, вследствие чего они могут переключиться на Вернера, сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным СМИ, Вернером также интересуются «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что МЮ уже начал переговоры с агентом игрока.

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cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 19:03
Вроде Вернер одной ногой в Ливере.
Legend 6
Legend 6 ответ BenderBender (комментарий удален) (раскрыть)
13 мая в 18:50
У зюбы зарплата как у Месси, так еще и подворовывать будет.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
13 мая в 18:29
Вернер - это больше про Ливер, нежели про Барсу
shlomo
shlomo
13 мая в 18:28
А если не заиграет в Барсе....
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 17:53
Много планов, но что сбудется???
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