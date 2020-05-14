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Уткин: «Фанаты „Локо“ не сделали для Сёмина ничего за пределами нытья»

14 мая 2020, 09:53

Футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал реакцию болельщиков «Локомотива» на потенциальный уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

Фанаты «Локомотива» просят игроков заступиться за Сёмина, иначе прекратят поддержку команды. Ну, самое время. Вот сейчас, за 17 дней до конца контракта Сёмина, призвать игроков. У меня вопрос. А что сделали фанаты? Сами? Где флешмобы? Сколько-нибудь массовые? Изобретательные? Что даёт понять, что за этими призывами реально множество людей, а не небольшая группа просто громких?

В Москве, например, не запрещены одиночные пикеты (это не призыв). То есть отчасти одиночный пикет противоречит логике получения цифрового пропуска, но лишь отчасти. Можно было бы придумать массу всего. Я не сходя с места придумал три акции, которые могли бы показать а) активность и б) массовость. Но ничего не происходит.

Раз так, я имею полное право считать, что либо массовой поддержки нет, либо, вы понимаете, тут нечем угрожать на будущее. Ну, раз в такой момент никак невозможно сорганизоваться. Не предпринято ничего в рамках закона, что представляло бы собой некое активное действие за пределами нытья в Интернете. И даже это нытьё совсем не активно. Докажите, что я неправ.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ cska1948 (раскрыть)
14 мая в 19:03
Массу набранную в период изоляции от спорта,)) Вечно актуальная для Василия тема,)
cska1948
cska1948
14 мая в 18:12
Интересно, что Уткин имел ввиду под словом "МАССОВОСТЬ" во время самоизоляции?
порт
порт
14 мая в 14:48
Я не сходя с места придумал три акции, которые могли бы показать а) активность и б) массовость.
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Я насчитал от Васи две акции, хотя но сказал про три. Кто насчитал больше?
bacek15
bacek15
14 мая в 14:26, ред.
Вася, видимо с чьей-то подачи, показал всей около футбольной публике, что ни футболисты, ни фанаты против смены тренера ничего не имеют. Наверно вопрос решён.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
14 мая в 12:58
Народ-то и с проводницами разговаривает лебезя прося чай или бельё.
А тут начальник поезда.
Кто решится?
Настоящих буйных мало.
Да и футболисты молчат,попробуй вякни за Палыча.
Боком выйдет.
dzvinka
dzvinka
14 мая в 12:51
"я конечно же идиот".
В. Уткин. цитаты огромных людей.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ drug01 (раскрыть)
14 мая в 12:43
Уткин всегда говорит,то,что ему удобно...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
14 мая в 12:04
Вася, фанаты Локо и без тебя разберутся.
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 11:59
вася не порти воздух)))) ты как всегда либо дурак либо смешон))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
14 мая в 11:48, ред.
Эти высказывания могли бы быть продуманными, если бы у него было чем думать. А так отчётливо видно, что если у обычных людей мозг по данным медиков это 30% жира, то у Уткина 100%
Legend 6
Legend 6
14 мая в 11:26
Вася - снеслася...
25процентный клоун
25процентный клоун
14 мая в 10:45
КБ братья все были за Карреру, но его вышвырнули
Армейская душа
Армейская душа ответ Брулин (раскрыть)
14 мая в 10:44
Где были болелы свиней когда Карреру пинком под зад? Наверняка в первых рядах. За асептолином )))
Армейская душа
Армейская душа
14 мая в 10:43
Жирное, которое считает себя футбольным журналистом, опять опорожнилось
mihaluch
mihaluch
14 мая в 10:33
Сейчас просто не возможно проявить гражданскую активность.
112910415
112910415
14 мая в 10:31
не менее 80 % высказываний Василия - продуманные, толковые, заслуживающие всяческого внимания !
но у Васиных противников всегда наготове очень сильный аргумент : "Опять крякает жирная утка !"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 мая в 10:28, ред.
А Уткин ещё и провокатор. Исторический поп Гапон. Призывает к восстанию и акциям протеста.
Q-J-G
Q-J-G
14 мая в 10:19
В общем, он прав! В данном, конкретном случае...
Брулин
Брулин
14 мая в 10:16
Вася прав, болелы в первых рядах должны быть🤨
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 10:13
Самый большой нытик это утка причём вонючее нытьё.
zsb1961
zsb1961
14 мая в 10:07
Зато Уткин ноет по любому поводу!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 мая в 10:05
На стороне руководства время и трафареты, если чё. Свято место пусто не бывает.
Стоп-кран бы дёрнуть, как говорит Вася, да некому.
shlomo
shlomo
14 мая в 10:03
Ну вот теперь я могу согласиться с Васей....
drug01
drug01
14 мая в 09:56
Уткин всегда говорит правду
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