Дзюба назвал Роналдо лучшим нападающим в истории

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сообщил, кого считает лучшим форвардом в истории футбола.
Роналдо Зубастик. Именно он в первую очередь в голове возникает. Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не легкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу. Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий. Очень много решающих мячей забивал, приносил победы. И играл в моем любимом «Реале».
Отметим, что недавно о Роналдо высказался экс-игрок сборной Италии Кристиан Вьери.
А если уж рассуждать за нападающих (атакующих полузащитников), то по моему мнению лучший был Рональдиньо.
Роналдо же был типичный "наконечник", мог простоять весь матч, а потом на ровном месте забить пару мячей. Одним словом "Феномен".
А если уж рассуждать за нападающих (атакующих полузащитников), то по моему мнению лучший был Рональдиньо.
Роналдо же был типичный "наконечник", мог простоять весь матч, а потом на ровном месте забить пару мячей. Одним словом "Феномен".
Мне лично советский вратарь Лев Яшин..
Мне лично советский вратарь Лев Яшин..
Далекие от футбола люди, еще и умственно больные!
Далекие от футбола люди, еще и умственно больные!
Скажи Дзюба, что лучший к примеру Батистута то многие сказали бы что не может ТОП всю карьеру играть в Фиорентине, или Герд Мюллер - не может лучший нап обладать средненьким дриблингом.
Скажи Дзюба, что лучший к примеру Батистута то многие сказали бы что не может ТОП всю карьеру играть в Фиорентине, или Герд Мюллер - не может лучший нап обладать средненьким дриблингом.