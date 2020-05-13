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Дзюба назвал Роналдо лучшим нападающим в истории

13 мая 2020, 21:50

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сообщил, кого считает лучшим форвардом в истории футбола.

Роналдо Зубастик. Именно он в первую очередь в голове возникает. Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не легкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу. Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий. Очень много решающих мячей забивал, приносил победы. И играл в моем любимом «Реале».

Отметим, что недавно о Роналдо высказался экс-игрок сборной Италии Кристиан Вьери.

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Все комментарии
рус фан
рус фан ответ Inquisitor... (раскрыть)
14 мая в 07:57
Две победы в Примере.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ermak6848 (раскрыть)
14 мая в 04:27
Лев Иванович Яшин конечно наша легенда и лучший вратарь мира за всю историю, но какое отношение он имеет к выбору лучшего нападающего в истории (по мнению Дзюбы)?
А если уж рассуждать за нападающих (атакующих полузащитников), то по моему мнению лучший был Рональдиньо.
Роналдо же был типичный "наконечник", мог простоять весь матч, а потом на ровном месте забить пару мячей. Одним словом "Феномен".
ermak6848
ermak6848
14 мая в 00:03
это частное мнение Артёма. Кому Кто нравится...
Мне лично советский вратарь Лев Яшин..
Шатаут
Шатаут
13 мая в 23:48
Только пусть не говорит об этом роналду.... Тот, как всегда, обидится и везде заблокирует Дзюбу...
Drakulа
Drakulа
13 мая в 23:26
Он прав...Феномен был неповторим! Каталонская гномяра и половину не смогла бы сделать из того,что делал он...От одного удара хоббит навзрыд рыдая просил бы отца из Фифа убрать всех противников)))
oFANATo
oFANATo ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
13 мая в 23:13
Дзюбу так ещё никто не называл!))))
Бубнин
Бубнин ответ Inquisitor... (раскрыть)
13 мая в 23:12
    Legend 6
    Legend 6 ответ Inquisitor... (раскрыть)
    13 мая в 22:48
    Я думаю в силу возраста Дзюбы, он хорошо запомнил ЧМ 2002. Там Роналдо был лучший, с этим трудно спорить. Поэтому и выбрал Дзюба его. Плюс ко всему, в футбольном мире к персоне Роналдо все довольно таки хорошо относятся и очень мало его хейтят.
    Скажи Дзюба, что лучший к примеру Батистута то многие сказали бы что не может ТОП всю карьеру играть в Фиорентине, или Герд Мюллер - не может лучший нап обладать средненьким дриблингом.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответ oFANATo (раскрыть)
    13 мая в 22:40
    Валенок!
    oFANATo
    oFANATo
    13 мая в 22:23
    Роналдо:"А Дзюба это кто?"
    Юрниекс
    Юрниекс
    13 мая в 22:19
    А все думали..Заболотного назовет..
    Inquisitor...
    Inquisitor...
    13 мая в 22:15
      cska vperiod
      cska vperiod
      13 мая в 21:54
      Дзюба мне нравится когда он поливает спартак а всё остальное не его.
      Zenit_84
      Zenit_84
      13 мая в 21:50
      Артемка знает толк в нападающих)
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